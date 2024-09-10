https://sarabic.ae/20240910/شويغو-مجموعة-بريكس-لها-مستقبل-عظيم-وإمكاناتها-الاقتصادية-سوف-تنمو-----1092566667.html

شويغو: مجموعة "بريكس" لها مستقبل عظيم وإمكاناتها الاقتصادية سوف تنمو

شويغو: مجموعة "بريكس" لها مستقبل عظيم وإمكاناتها الاقتصادية سوف تنمو

سبوتنيك عربي

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة "بريكس" لها مستقبل عظيم وإمكاناتها الاقتصادية سوف تنمو. 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T08:22+0000

2024-09-10T08:22+0000

2024-09-10T08:22+0000

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وقال شويغو، في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية، إن "موقف تجميد 300 مليار دولار من الأصول الروسية، يظهر أن العالم بحاجة إلى الابتعاد عن الدولار"، وعلّق شويغو على احتجاز الأصول الروسية في الخارج، قائلا إن "الدول الغربية تتصرف أحيانًا مثل اللصوص التافهين وتسرق دون أن تشعر بالحرج من أي شخص أو أي شيء".وأشار شويغو إلى أنه "لو تم قبول روسيا في الاتحاد الأوروبي، في التسعينيات، لفُقدت سيادة روسيا الاتحادية، ولبُددت مواردها"، وأضاف: "إذا تم قبولنا بعد ذلك في الاتحاد الأوروبي على أساس سريع، فأنا أؤكد لكم أن هذا رأيي، وأعتقد أن الكثيرين سيتفقون معي، فسنكون اليوم قد فقدنا سيادتنا، وتلك الموارد والودائع التي كانت لدينا، في بلدنا، سيتم بالفعل توزيعها وإهدارها بالكامل". وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أكد شويغو أنه سيتم بحث مبادرات ممثلي دول "بريكس" بشأن أوكرانيا، وأضاف:وأكد شويغو أن "لدى روسيا العديد من المقترحات المختلفة المطروحة على الطاولة بشأن أوكرانيا، لكنها تستند إلى مشروع إسطنبول-2022".وأشار شويغو إلى أن كييف أرادت صرف انتباه القوات المسلحة الروسية عن التقدم في دونباس بمهاجمة مقاطعة كورسك، لكن لدى روسيا قوات كافية، وهي تواصل التقدم، وعلّق قائلا: وأضاف شويغو أن "أوكرانيا تخسر بمتوسط ​​28 كيلومتراً مربعاً يوميا، وتتكبد خسائر بنحو ألفي قتيل وجريح يوميا، وأكد أنه في شهري أغسطس(آب الماضي) - سبتمبر (أيلول الجاري)، حررت القوات المسلحة الروسية نحو ألف كيلومتر مربع من أراضي دونباس".وفيما يتعلق بالعقد الفاشل لحاملات طائرات الهليكوبتر "ميسترال" لروسيا الاتحادية، قال شويغو إن "روسيا تعرضت للابتزاز بسبب مشاكل مع أحد بنوكها".خبير عسكري: الهجوم الروسي في دونباس أدى إلى تسريع انهيار القوات المسلحة الأوكرانيةالقوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك الحدودية

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