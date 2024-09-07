https://sarabic.ae/20240907/مجلس-الأمن-الروسي-العقوبات-على-موسكو-ستستمر-حتى-انهيار-الولايات-المتحدة-بحرب-أهلية-1092473444.html

مجلس الأمن الروسي: العقوبات على موسكو ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة بحرب أهلية

مجلس الأمن الروسي: العقوبات على موسكو ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة بحرب أهلية

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن العقوبات التي كانت مفروضة على الاتحاد السوفييتي عادت في القرن الحادي والعشرين على نطاق غير مسبوق. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T08:11+0000

2024-09-07T08:11+0000

2024-09-07T08:11+0000

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وقال مدفيديف عبر صفحته في "تلغرام": "يشعر دونالد ترامب بالإهانة من الإدارة الحالية ويهدد برفع العقوبات عن روسيا. هل سيرفعها إذا تم انتخابه؟ لا، بالطبع لا".وتابع: "ماذا عن هاريس علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تتوقع منها أي مفاجآت. فهي عديمة الخبرة، وكما يدعي منتقدوها، غبية ببساطة. سوف تكون مستعدة لخطابات جميلة لا معنى لها وإجابات صحيحة مملة على الأسئلة، والتي سوف تقرأها من الملقن وهي تضحك".وسبق أن صرح ترامب، في مناسبات عدة، بأنه في حال إعادة انتخابه، ينوي التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، في غضون 24 ساعة فقط، بحسب قوله.وذكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، أنه لا يحب العقوبات بشأن الاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة لـ"حماية" تايوان و"معاقبة" روسيا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.المجر: العالم ينحاز تدريجيا إلى روسيا خلافا للتعليمات الغربيةالعدل الأمريكية: اتهام رجل بالتهديد بقتل بايدن وكامالا هاريس وأوباماعضو بالكونغرس الأمريكي: ترامب يمتلك "استراتيجية لدفع روسيا" وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات

https://sarabic.ae/20240822/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-ترامب-يمتلك-استراتيجية-لدفع-روسيا-وأوكرانيا-إلى-طاولة-المفاوضات-1091979321.html

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