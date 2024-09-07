مجلس الأمن الروسي: العقوبات على موسكو ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة بحرب أهلية

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البرنامج الصباحي
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
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مساحة حرة
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
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مجلس الأمن الروسي: العقوبات على موسكو ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة بحرب أهلية
مجلس الأمن الروسي: العقوبات على موسكو ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة بحرب أهلية
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن العقوبات التي كانت مفروضة على الاتحاد السوفييتي عادت في القرن الحادي والعشرين على نطاق غير مسبوق. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T08:11+0000
2024-09-07T08:11+0000
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وقال مدفيديف عبر صفحته في "تلغرام": "يشعر دونالد ترامب بالإهانة من الإدارة الحالية ويهدد برفع العقوبات عن روسيا. هل سيرفعها إذا تم انتخابه؟ لا، بالطبع لا".وتابع: "ماذا عن هاريس علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تتوقع منها أي مفاجآت. فهي عديمة الخبرة، وكما يدعي منتقدوها، غبية ببساطة. سوف تكون مستعدة لخطابات جميلة لا معنى لها وإجابات صحيحة مملة على الأسئلة، والتي سوف تقرأها من الملقن وهي تضحك".وسبق أن صرح ترامب، في مناسبات عدة، بأنه في حال إعادة انتخابه، ينوي التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، في غضون 24 ساعة فقط، بحسب قوله.وذكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، أنه لا يحب العقوبات بشأن الاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة لـ"حماية" تايوان و"معاقبة" روسيا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.المجر: العالم ينحاز تدريجيا إلى روسيا خلافا للتعليمات الغربيةالعدل الأمريكية: اتهام رجل بالتهديد بقتل بايدن وكامالا هاريس وأوباماعضو بالكونغرس الأمريكي: ترامب يمتلك "استراتيجية لدفع روسيا" وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات
https://sarabic.ae/20240822/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-ترامب-يمتلك-استراتيجية-لدفع-روسيا-وأوكرانيا-إلى-طاولة-المفاوضات-1091979321.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس الأمن الروسي: العقوبات على موسكو ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة بحرب أهلية

08:11 GMT 07.09.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن العقوبات التي كانت مفروضة على الاتحاد السوفييتي عادت في القرن الحادي والعشرين على نطاق غير مسبوق.
وقال مدفيديف عبر صفحته في "تلغرام": "يشعر دونالد ترامب بالإهانة من الإدارة الحالية ويهدد برفع العقوبات عن روسيا. هل سيرفعها إذا تم انتخابه؟ لا، بالطبع لا".

وأضاف: "كرجل أعمال، يدرك ترامب أن العقوبات تضر بهيمنة الدولار في العالم. ومع ذلك، ليس لدرجة أنه قد يقوم بثورة في الولايات المتحدة ويعارض الخط المعادي لروسيا من الدولة العميقة السيئة السمعة، والتي هي أقوى بكثير من أي ترامب".

وتابع: "ماذا عن هاريس علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تتوقع منها أي مفاجآت. فهي عديمة الخبرة، وكما يدعي منتقدوها، غبية ببساطة. سوف تكون مستعدة لخطابات جميلة لا معنى لها وإجابات صحيحة مملة على الأسئلة، والتي سوف تقرأها من الملقن وهي تضحك".

وتابع: "كانت العقوبات ضد الاتحاد السوفييتي موجودة طوال القرن العشرين. وقد عادت في القرن الحادي والعشرين على نطاق غير مسبوق. لذلك بالنسبة لنا جميعًا - العقوبات إلى الأبد. أو بالأحرى - حتى انهيار الولايات المتحدة الأمريكية في سياق حرب أهلية جديدة لا مفر منها. بعد كل شيء، تصنع هوليوود أفلامًا عن ذلك لسبب ما".

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
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وسبق أن صرح ترامب، في مناسبات عدة، بأنه في حال إعادة انتخابه، ينوي التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، في غضون 24 ساعة فقط، بحسب قوله.
وذكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، أنه لا يحب العقوبات بشأن الاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة لـ"حماية" تايوان و"معاقبة" روسيا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
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