https://sarabic.ae/20240907/مجلس-الأمن-الروسي-العقوبات-على-موسكو-ستستمر-حتى-انهيار-الولايات-المتحدة-بحرب-أهلية-1092473444.html
مجلس الأمن الروسي: العقوبات على موسكو ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة بحرب أهلية
مجلس الأمن الروسي: العقوبات على موسكو ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة بحرب أهلية
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن العقوبات التي كانت مفروضة على الاتحاد السوفييتي عادت في القرن الحادي والعشرين على نطاق غير مسبوق. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T08:11+0000
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وقال مدفيديف عبر صفحته في "تلغرام": "يشعر دونالد ترامب بالإهانة من الإدارة الحالية ويهدد برفع العقوبات عن روسيا. هل سيرفعها إذا تم انتخابه؟ لا، بالطبع لا".وتابع: "ماذا عن هاريس علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تتوقع منها أي مفاجآت. فهي عديمة الخبرة، وكما يدعي منتقدوها، غبية ببساطة. سوف تكون مستعدة لخطابات جميلة لا معنى لها وإجابات صحيحة مملة على الأسئلة، والتي سوف تقرأها من الملقن وهي تضحك".وسبق أن صرح ترامب، في مناسبات عدة، بأنه في حال إعادة انتخابه، ينوي التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، في غضون 24 ساعة فقط، بحسب قوله.وذكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، أنه لا يحب العقوبات بشأن الاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة لـ"حماية" تايوان و"معاقبة" روسيا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.المجر: العالم ينحاز تدريجيا إلى روسيا خلافا للتعليمات الغربيةالعدل الأمريكية: اتهام رجل بالتهديد بقتل بايدن وكامالا هاريس وأوباماعضو بالكونغرس الأمريكي: ترامب يمتلك "استراتيجية لدفع روسيا" وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات
https://sarabic.ae/20240822/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-ترامب-يمتلك-استراتيجية-لدفع-روسيا-وأوكرانيا-إلى-طاولة-المفاوضات-1091979321.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الأمن الروسي: العقوبات على موسكو ستستمر حتى انهيار الولايات المتحدة بحرب أهلية
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن العقوبات التي كانت مفروضة على الاتحاد السوفييتي عادت في القرن الحادي والعشرين على نطاق غير مسبوق.
وقال مدفيديف عبر صفحته في "تلغرام": "يشعر دونالد ترامب بالإهانة من الإدارة الحالية ويهدد برفع العقوبات عن روسيا. هل سيرفعها إذا تم انتخابه؟ لا، بالطبع لا".
وأضاف: "كرجل أعمال، يدرك ترامب أن العقوبات تضر بهيمنة الدولار في العالم. ومع ذلك، ليس لدرجة أنه قد يقوم بثورة في الولايات المتحدة ويعارض الخط المعادي لروسيا من الدولة العميقة السيئة السمعة، والتي هي أقوى بكثير من أي ترامب".
وتابع: "ماذا عن هاريس علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تتوقع منها أي مفاجآت. فهي عديمة الخبرة، وكما يدعي منتقدوها، غبية ببساطة. سوف تكون مستعدة لخطابات جميلة لا معنى لها وإجابات صحيحة مملة على الأسئلة، والتي سوف تقرأها من الملقن وهي تضحك".
وتابع: "كانت العقوبات ضد الاتحاد السوفييتي موجودة طوال القرن العشرين. وقد عادت في القرن الحادي والعشرين على نطاق غير مسبوق. لذلك بالنسبة لنا جميعًا - العقوبات إلى الأبد. أو بالأحرى - حتى انهيار الولايات المتحدة الأمريكية في سياق حرب أهلية جديدة لا مفر منها. بعد كل شيء، تصنع هوليوود أفلامًا عن ذلك لسبب ما".
وسبق أن صرح ترامب، في مناسبات عدة، بأنه في حال إعادة انتخابه، ينوي التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، في غضون 24 ساعة فقط، بحسب قوله.
وذكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، أنه لا يحب العقوبات بشأن الاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة لـ"حماية" تايوان و"معاقبة" روسيا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا
، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.