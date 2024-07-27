https://sarabic.ae/20240727/المجر-العالم-ينحاز-تدريجيا-إلى-روسيا-خلافا-للتعليمات-الغربية-1091172166.html
المجر: العالم ينحاز تدريجيا إلى روسيا خلافا للتعليمات الغربية
المجر: العالم ينحاز تدريجيا إلى روسيا خلافا للتعليمات الغربية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن روسيا تكيفت مع العقوبات المفروضة عليها، وأظهرت مرونة اقتصادية، لافتا إلى أن العالم أجمع بدأ بدعم موسكو خلافا... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T12:39+0000
2024-07-27T12:39+0000
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وقال أوربان خلال مقابلة : "لقد أعطى الغرب تعليمات بأن يتخذ العالم موقفاً ضد روسيا، وتأييد الغرب على أساس أخلاقي. وفي الواقع، على العكس من ذلك، أصبح الجميع يدعمون روسيا شيئاً فشيئاً".وأضاف أوربان: "منذ عام 2014، لم تتعلم روسيا الدروس فحسب، بل حولتها أيضا إلى أفعال، لقد قاموا بالتطوير اللازم لقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي، لذلك لم ينهر النظام المالي الروسي، بل طوروا القدرة على التكيف".زار أوربان موسكو مع وفد، في 5 يوليو/ تموز، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووصف زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمة السلام" التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.وبعد زيارته للصين، قال أوربان إن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لها تأثير حاسم على نهايتها.
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روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
المجر: العالم ينحاز تدريجيا إلى روسيا خلافا للتعليمات الغربية
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن روسيا تكيفت مع العقوبات المفروضة عليها، وأظهرت مرونة اقتصادية، لافتا إلى أن العالم أجمع بدأ بدعم موسكو خلافا لتعليمات الغرب.
وقال أوربان خلال مقابلة : "لقد أعطى الغرب تعليمات بأن يتخذ العالم موقفاً ضد روسيا، وتأييد الغرب على أساس أخلاقي. وفي الواقع، على العكس من ذلك، أصبح الجميع يدعمون روسيا شيئاً فشيئاً".
وأكد أوربان أن موسكو تحظى بدعم الدول الكبرى، بما في ذلك الهند والصين وإيران.
وأضاف أوربان: "منذ عام 2014، لم تتعلم روسيا الدروس فحسب، بل حولتها أيضا إلى أفعال، لقد قاموا بالتطوير اللازم لقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي، لذلك لم ينهر النظام المالي الروسي، بل طوروا القدرة على التكيف".
زار أوربان موسكو مع وفد، في 5 يوليو/ تموز، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رئيس الوزراء المجري إنه يعتزم عقد عدة اجتماعات مماثلة غير متوقعة قريبا، وزار يوم الاثنين بكين، حيث قال إن المجر تعارض المواجهة مع الصين وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وبعد بكين، توجه رئيس الوزراء المجري إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثم أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا.
وبعد زيارته للصين، قال أوربان إن الأزمة المحيطة بأوكرانيا يجب أن تحل من قبل أطراف الصراع، لكن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي لها تأثير حاسم على نهايتها.