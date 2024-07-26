https://sarabic.ae/20240726/المجر-تلوح-بورقة-محكمة-التحكيم-ضد-أوكرانيا--1091140034.html

المجر تلوح بورقة محكمة التحكيم ضد أوكرانيا

المجر تلوح بورقة محكمة التحكيم ضد أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشف وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري يانوس بوكا، اليوم الجمعة، بأن بلاده قد تلجأ إلى محكمة تحكيم ضد أوكرانيا بشأن اقاف كييف النفط الروسي المورد إليها. 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T09:24+0000

2024-07-26T09:24+0000

2024-07-26T09:43+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

سوق النفط

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال بوكا إن اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي تنص على إمكانية إنشاء محكمة تحكيم بشأن الوضع مع كييف لوقف عبور النفط من روسيا واتخاذ التدابير المضادة بناء على نتائج الإجراءات.وأضاف بوكا: "إذا لم تسفر المشاورات عن نتيجة، فإن اتفاقية الشراكة تنص على عمليات لحل النزاع، بما في ذلك التحكيم، واعتمادًا على نتائج إجراءات التحكيم، قإن اتفاقية الشراكة تتيح اتخاذ عدد من الخطوات للرد".أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أمس الأربعاء، خلال خطابه في منتدى الطاقة في بوخارست بأنه "لا يوجد بديل لخط "دروجبا" الروسي الذي يمد المجر بالنفط والغاز الروسي"، موضحا أن "تطوير طرق إمداد جديدة محتملة من بلدان أخرى يتعرض للعرقلة من قبل الاتحاد الأوروبي ذاته".وقال سيارتو: "على كل حال تحدد البنية التحتية من الذي يمكننا التعاون معه ومن أين يمكننا شراء النفط والغاز... وإن خط أنابيب النفط من روسيا عبر أوكرانيا يزودنا بكامل حاجتنا، لأنه لا يوجد طريق بديل".وفي وقت سابق، وجّهت سلوفاكيا اللوم إلى أوكرانيا على اندلاع الحرب الاقتصادية، إذ قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إن القيود، التي فرضتها كييف فيما يتعلق بنقل النفط من شركة "لوك أويل" الروسية عبر الأراضي الأوكرانية، ستضر بأوكرانيا نفسها. وأشار فيكو إلى أن مصفاة "سلوفنافت" السلوفاكية، التي تحتاج إلى النفط الروسي، "تزود أوكرانيا بكميات كبيرة من الديزل، وهو ما سيتوقف بالطبع". وبحسب فيكو، فقد ناقش الوضع الحالي مع رئيس الوزراء الأوكراني من أجل حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن.

https://sarabic.ae/20240724/المجر-لا-بديل-لدينا-عن-خط-النفط-الروسي-1091083844.html

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