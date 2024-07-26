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https://sarabic.ae/20240726/المجر-تلوح-بورقة-محكمة-التحكيم-ضد-أوكرانيا--1091140034.html
المجر تلوح بورقة محكمة التحكيم ضد أوكرانيا
المجر تلوح بورقة محكمة التحكيم ضد أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري يانوس بوكا، اليوم الجمعة، بأن بلاده قد تلجأ إلى محكمة تحكيم ضد أوكرانيا بشأن اقاف كييف النفط الروسي المورد إليها. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T09:24+0000
2024-07-26T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سوق النفط
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بوكا إن اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي تنص على إمكانية إنشاء محكمة تحكيم بشأن الوضع مع كييف لوقف عبور النفط من روسيا واتخاذ التدابير المضادة بناء على نتائج الإجراءات.وأضاف بوكا: "إذا لم تسفر المشاورات عن نتيجة، فإن اتفاقية الشراكة تنص على عمليات لحل النزاع، بما في ذلك التحكيم، واعتمادًا على نتائج إجراءات التحكيم، قإن اتفاقية الشراكة تتيح اتخاذ عدد من الخطوات للرد".أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أمس الأربعاء، خلال خطابه في منتدى الطاقة في بوخارست بأنه "لا يوجد بديل لخط "دروجبا" الروسي الذي يمد المجر بالنفط والغاز الروسي"، موضحا أن "تطوير طرق إمداد جديدة محتملة من بلدان أخرى يتعرض للعرقلة من قبل الاتحاد الأوروبي ذاته".وقال سيارتو: "على كل حال تحدد البنية التحتية من الذي يمكننا التعاون معه ومن أين يمكننا شراء النفط والغاز... وإن خط أنابيب النفط من روسيا عبر أوكرانيا يزودنا بكامل حاجتنا، لأنه لا يوجد طريق بديل".وفي وقت سابق، وجّهت سلوفاكيا اللوم إلى أوكرانيا على اندلاع الحرب الاقتصادية، إذ قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إن القيود، التي فرضتها كييف فيما يتعلق بنقل النفط من شركة "لوك أويل" الروسية عبر الأراضي الأوكرانية، ستضر بأوكرانيا نفسها. وأشار فيكو إلى أن مصفاة "سلوفنافت" السلوفاكية، التي تحتاج إلى النفط الروسي، "تزود أوكرانيا بكميات كبيرة من الديزل، وهو ما سيتوقف بالطبع". وبحسب فيكو، فقد ناقش الوضع الحالي مع رئيس الوزراء الأوكراني من أجل حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن.
https://sarabic.ae/20240724/المجر-لا-بديل-لدينا-عن-خط-النفط-الروسي-1091083844.html
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سوق النفط, أخبار الاتحاد الأوروبي
سوق النفط, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر تلوح بورقة محكمة التحكيم ضد أوكرانيا

09:24 GMT 26.07.2024 (تم التحديث: 09:43 GMT 26.07.2024)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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تابعنا عبر
كشف وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري يانوس بوكا، اليوم الجمعة، بأن بلاده قد تلجأ إلى محكمة تحكيم ضد أوكرانيا بشأن اقاف كييف النفط الروسي المورد إليها.
وقال بوكا إن اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي تنص على إمكانية إنشاء محكمة تحكيم بشأن الوضع مع كييف لوقف عبور النفط من روسيا واتخاذ التدابير المضادة بناء على نتائج الإجراءات.

وأشار الوزير بوكا إلى أنه وفقا للمجر وسلوفاكيا، فإن أوكرانيا انتهكت أحكام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الطاقة والنقل دون انقطاع. وبما أن الوضع يقتضي إجراءات عاجلة، فإن للدول الأعضاء الحق في إجراء مشاورات عاجلة مع المفوضية الأوروبية، التي يجب أن تبدأ مشاورات عاجلة مع أوكرانيا في غضون ثلاثة أيام.

وأضاف بوكا: "إذا لم تسفر المشاورات عن نتيجة، فإن اتفاقية الشراكة تنص على عمليات لحل النزاع، بما في ذلك التحكيم، واعتمادًا على نتائج إجراءات التحكيم، قإن اتفاقية الشراكة تتيح اتخاذ عدد من الخطوات للرد".
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
المجر: لا بديل لدينا عن خط النفط الروسي
24 يوليو, 11:22 GMT
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أمس الأربعاء، خلال خطابه في منتدى الطاقة في بوخارست بأنه "لا يوجد بديل لخط "دروجبا" الروسي الذي يمد المجر بالنفط والغاز الروسي"، موضحا أن "تطوير طرق إمداد جديدة محتملة من بلدان أخرى يتعرض للعرقلة من قبل الاتحاد الأوروبي ذاته".
وقال سيارتو: "على كل حال تحدد البنية التحتية من الذي يمكننا التعاون معه ومن أين يمكننا شراء النفط والغاز... وإن خط أنابيب النفط من روسيا عبر أوكرانيا يزودنا بكامل حاجتنا، لأنه لا يوجد طريق بديل".
ووفقا لكلماته، فمنذ عامين طلبت المجر وسلوفاكيا من المفوضية الأوروبية إقناع كرواتيا بتوسيع قدرة خط أنابيب النفط، ولكن زغرب (عاصمة كرواتيا) قامت "بزيادة رسوم العبور خمس مرات"، وبقيت القدرة على حالها.
وفي وقت سابق، وجّهت سلوفاكيا اللوم إلى أوكرانيا على اندلاع الحرب الاقتصادية، إذ قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إن القيود، التي فرضتها كييف فيما يتعلق بنقل النفط من شركة "لوك أويل" الروسية عبر الأراضي الأوكرانية، ستضر بأوكرانيا نفسها.
وأشار فيكو إلى أن مصفاة "سلوفنافت" السلوفاكية، التي تحتاج إلى النفط الروسي، "تزود أوكرانيا بكميات كبيرة من الديزل، وهو ما سيتوقف بالطبع". وبحسب فيكو، فقد ناقش الوضع الحالي مع رئيس الوزراء الأوكراني من أجل حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن.
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