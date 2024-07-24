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المجر: لا بديل لدينا عن خط النفط الروسي
المجر: لا بديل لدينا عن خط النفط الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، خلال خطابه في منتدى الطاقة في بوخارست بأنه "لا يوجد بديل لخط "دروجبا" الروسي الذي يمد المجر بالنفط... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T11:22+0000
2024-07-24T11:22+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
سوق النفط
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وقال سيارتو: "على كل حال تحدد البنية التحتية من الذي يمكننا التعاون معه ومن أين يمكننا شراء النفط والغاز... وإن خط أنابيب النفط من روسيا عبر أوكرانيا يزودنا بكامل حاجتنا، لأنه لا يوجد طريق بديل".وأشار سيارتو أيضًا إلى أن الاتحاد الأوروبي رفض رعاية توسيع البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز في البلقان لتنويع مصادر شراء الغاز، مشيرًا إلى حقيقة أنه سيتم التخلي عن هذا الوقود في العقود المقبلة.
https://sarabic.ae/20240723/المجر-الاتحاد-الأوروبي-غير-قادر-على-تنظيم-مهمة-سلام-1091057401.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, سوق النفط
أخبار الاتحاد الأوروبي, سوق النفط

المجر: لا بديل لدينا عن خط النفط الروسي

11:22 GMT 24.07.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، خلال خطابه في منتدى الطاقة في بوخارست بأنه "لا يوجد بديل لخط "دروجبا" الروسي الذي يمد المجر بالنفط والغاز الروسي"، موضحا أن "تطوير طرق إمداد جديدة محتملة من بلدان أخرى يتعرض للعرقلة من قبل الاتحاد الأوروبي ذاته".
وقال سيارتو: "على كل حال تحدد البنية التحتية من الذي يمكننا التعاون معه ومن أين يمكننا شراء النفط والغاز... وإن خط أنابيب النفط من روسيا عبر أوكرانيا يزودنا بكامل حاجتنا، لأنه لا يوجد طريق بديل".

ووفقا لكلماته، فمنذ عامين طلبت المجر وسلوفاكيا من المفوضية الأوروبية إقناع كرواتيا بتوسيع قدرة خط أنابيب النفط، ولكن زغرب (عاصمة كرواتيا) قامت "بزيادة رسوم العبور خمس مرات"، وبقيت القدرة على حالها.

وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
المجر: الاتحاد الأوروبي غير قادر على تنظيم مهمة سلام
أمس, 12:33 GMT
وأشار سيارتو أيضًا إلى أن الاتحاد الأوروبي رفض رعاية توسيع البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز في البلقان لتنويع مصادر شراء الغاز، مشيرًا إلى حقيقة أنه سيتم التخلي عن هذا الوقود في العقود المقبلة.
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