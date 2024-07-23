https://sarabic.ae/20240723/المجر-الاتحاد-الأوروبي-غير-قادر-على-تنظيم-مهمة-سلام-1091057401.html
المجر: الاتحاد الأوروبي غير قادر على تنظيم مهمة سلام
المجر: الاتحاد الأوروبي غير قادر على تنظيم مهمة سلام
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أن نقل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من بودابست إلى بروكسل يعد مؤشرا على إحباط الاتحاد الأوروبي. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T12:33+0000
2024-07-23T12:33+0000
2024-07-23T12:33+0000
العالم
المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_80f67289151e751fc194498e7beb3ee1.jpg
وأكد سيارتو أن نقل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعد مؤشرا على إحباط الاتحاد الأوروبي، الذي لم يتمكن من تنظيم مهمة لحفظ السلام مثل تلك التي قام بها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية سيعقد في بروكسل وليس في بودابست بسبب موقف المجر بشأن أوكرانيا.وأكد الوزير أيضًا أن غالبية وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يؤيدون عقد الاجتماع في بودابست، وبالنسبة له "لا يهم" مكان انعقاد المجلس.وفي وقت سابق، أشار سيارتو إلى أن بودابست لا تدعم كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي، لأنها تعتبر ذلك تهديدا لسيادتها في مجال الطاقة.وزير الخارجية المجري: انتخابات الرئاسة الأمريكية ستكون "نقطة تحول" في التسوية الأوكرانيةوزير الخارجية المجري: بودابست مستعدة لأن تصبح منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
https://sarabic.ae/20230522/سيارتو-الاتحاد-الأوروبي-لم-يتخذ-بعد-قرارا-بشأن-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-1077313121.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_46a38d3c15cf77977a72eee880391382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
العالم, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
المجر: الاتحاد الأوروبي غير قادر على تنظيم مهمة سلام
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أن نقل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من بودابست إلى بروكسل يعد مؤشرا على إحباط الاتحاد الأوروبي.
وأكد سيارتو أن نقل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعد مؤشرا على إحباط الاتحاد الأوروبي، الذي لم يتمكن من تنظيم مهمة لحفظ السلام مثل تلك التي قام بها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.
وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية سيعقد في بروكسل وليس في بودابست بسبب موقف المجر بشأن أوكرانيا.
وأضاف سيارتو: "لقد أعرب السياسيون العسكريون الأوروبيون، بقيادة الممثل الأعلى، جوزيب بوريل، بوضوح عن إحباطهم لعدم قدرتهم على تحمل حقيقة أن رئيس الوزراء المجري قام بمهمة لحفظ السلام في الأسابيع الأخيرة، وربما يجدون صعوبة في الحضور مع حقيقة أنهم أنفسهم لم يعودوا قادرين على التحدث مع جميع اللاعبين المهمين في السياسة العالمية والأمن العالمي".
وأكد الوزير أيضًا أن غالبية وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يؤيدون عقد الاجتماع في بودابست، وبالنسبة له "لا يهم" مكان انعقاد المجلس.
وفي وقت سابق، أشار سيارتو إلى أن بودابست لا تدعم كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات
على قطاع الطاقة النووية الروسي، لأنها تعتبر ذلك تهديدا لسيادتها في مجال الطاقة.