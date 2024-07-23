https://sarabic.ae/20240723/المجر-الاتحاد-الأوروبي-غير-قادر-على-تنظيم-مهمة-سلام-1091057401.html

المجر: الاتحاد الأوروبي غير قادر على تنظيم مهمة سلام

المجر: الاتحاد الأوروبي غير قادر على تنظيم مهمة سلام

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أن نقل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من بودابست إلى بروكسل يعد مؤشرا على إحباط الاتحاد الأوروبي. 23.07.2024, سبوتنيك عربي

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وأكد سيارتو أن نقل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعد مؤشرا على إحباط الاتحاد الأوروبي، الذي لم يتمكن من تنظيم مهمة لحفظ السلام مثل تلك التي قام بها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية سيعقد في بروكسل وليس في بودابست بسبب موقف المجر بشأن أوكرانيا.وأكد الوزير أيضًا أن غالبية وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يؤيدون عقد الاجتماع في بودابست، وبالنسبة له "لا يهم" مكان انعقاد المجلس.وفي وقت سابق، أشار سيارتو إلى أن بودابست لا تدعم كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي، لأنها تعتبر ذلك تهديدا لسيادتها في مجال الطاقة.وزير الخارجية المجري: انتخابات الرئاسة الأمريكية ستكون "نقطة تحول" في التسوية الأوكرانيةوزير الخارجية المجري: بودابست مستعدة لأن تصبح منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

https://sarabic.ae/20230522/سيارتو-الاتحاد-الأوروبي-لم-يتخذ-بعد-قرارا-بشأن-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-1077313121.html

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