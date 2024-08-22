https://sarabic.ae/20240822/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-ترامب-يمتلك-استراتيجية-لدفع-روسيا-وأوكرانيا-إلى-طاولة-المفاوضات-1091979321.html

عضو بالكونغرس الأمريكي: ترامب يمتلك استراتيجية لدفع روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات

عضو بالكونغرس الأمريكي: ترامب يمتلك استراتيجية لدفع روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات

سبوتنيك عربي

صرح مايكل والتز، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، لديه استراتيجية شاملة لحث روسيا وأوكرانيا... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T02:04+0000

2024-08-22T02:04+0000

2024-08-22T02:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

ترامب

أخبار أوكرانيا

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شيكاغو - سبوتنيك. وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، أشار والتز إلى أن ترامب يمتلك خطة واضحة تهدف إلى دفع الطرفين نحو محادثات دبلوماسية تُجرى بطريقة معقولة، تسعى إلى التوصل لحل للأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.وأشار إلى أن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس صرح بالفعل أنه ينوي "عدم إعطاء فلس واحد" للأوكرانيين (..).وسبق أن صرح ترامب مرارا بأنه في حال إعادة انتخابه، ينوي التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم، في وقت سابق، مقترحات جديدة للسلام وحل النزاع في أوكرانيا؛ تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأية أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، ورفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة.ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية أكدت القيادة الروسية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sarabic.ae/20240725/الكرملين-روسيا-لا-تعلم-مدى-واقعية-الإشارات-الحالية-حول-المحادثات-بشأن-أوكرانيا-1091133364.html

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