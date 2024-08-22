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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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عرب بوينت بودكاست
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أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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عرب بوينت بودكاست
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240822/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-ترامب-يمتلك-استراتيجية-لدفع-روسيا-وأوكرانيا-إلى-طاولة-المفاوضات-1091979321.html
عضو بالكونغرس الأمريكي: ترامب يمتلك استراتيجية لدفع روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات
عضو بالكونغرس الأمريكي: ترامب يمتلك استراتيجية لدفع روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح مايكل والتز، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، لديه استراتيجية شاملة لحث روسيا وأوكرانيا... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T02:04+0000
2024-08-22T02:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
ترامب
أخبار أوكرانيا
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شيكاغو - سبوتنيك. وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، أشار والتز إلى أن ترامب يمتلك خطة واضحة تهدف إلى دفع الطرفين نحو محادثات دبلوماسية تُجرى بطريقة معقولة، تسعى إلى التوصل لحل للأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.وأشار إلى أن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس صرح بالفعل أنه ينوي "عدم إعطاء فلس واحد" للأوكرانيين (..).وسبق أن صرح ترامب مرارا بأنه في حال إعادة انتخابه، ينوي التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم، في وقت سابق، مقترحات جديدة للسلام وحل النزاع في أوكرانيا؛ تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأية أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، ورفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة.ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية أكدت القيادة الروسية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sarabic.ae/20240725/الكرملين-روسيا-لا-تعلم-مدى-واقعية-الإشارات-الحالية-حول-المحادثات-بشأن-أوكرانيا-1091133364.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, أخبار أوكرانيا

عضو بالكونغرس الأمريكي: ترامب يمتلك استراتيجية لدفع روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات

02:04 GMT 22.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
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صرح مايكل والتز، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، لديه استراتيجية شاملة لحث روسيا وأوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بهدف إنهاء الصراع الأوكراني.
شيكاغو - سبوتنيك. وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، أشار والتز إلى أن ترامب يمتلك خطة واضحة تهدف إلى دفع الطرفين نحو محادثات دبلوماسية تُجرى بطريقة معقولة، تسعى إلى التوصل لحل للأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: روسيا لا تعلم مدى واقعية الإشارات الحالية حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
25 يوليو, 21:48 GMT
وأشار إلى أن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس صرح بالفعل أنه ينوي "عدم إعطاء فلس واحد" للأوكرانيين (..).
وسبق أن صرح ترامب مرارا بأنه في حال إعادة انتخابه، ينوي التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم، في وقت سابق، مقترحات جديدة للسلام وحل النزاع في أوكرانيا؛ تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأية أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، ورفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية أكدت القيادة الروسية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مفاوضات وقف إطلاق النار "على وشك الانهيار"أمس, 21:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مفاوضات وقف إطلاق النار "على وشك الانهيار"أمس, 13:05 GMT
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