العدل الأمريكية: اتهام رجل بالتهديد بقتل بايدن وكامالا هاريس وأوباما

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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
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ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
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ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
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29 د
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الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
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شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
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عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
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https://sarabic.ae/20240823/العدل-الأمريكية-اتهام-رجل-بالتهديد-بقتل-بايدن-وكامالا-هاريس-وأوباما-1092039798.html
العدل الأمريكية: اتهام رجل بالتهديد بقتل بايدن وكامالا هاريس وأوباما
العدل الأمريكية: اتهام رجل بالتهديد بقتل بايدن وكامالا هاريس وأوباما
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء الفيدراليين وجهوا اتهامات لرجل من ولاية تينيسي بتوجيهه تهديدات بقتل الرئيس الأمريكي، جو بايدن،... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T14:32+0000
2024-08-23T14:32+0000
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وقالت الوزارة في بيان، إنه "في 27 يوليو/ تموز 2024، نشر كايل ألتون هول (37 عاما) العديد من المنشورات على منصة التغريدات "إكس"، وعلى وجه التحديد، في المنشورات، هدد بقتل واغتيال وإطلاق النار وتحطيم طائرة الرئيس بايدن، واغتيال نائبة الرئيس، كامالا هاريس، واغتيال الرئيس السابق أوباما".وأضاف البيان أن "ممثلي الادعاء وجهوا إلى هول تهمتين بالتهديد لرئيس ونائب رئيس حاليين، وتهمة واحدة بالتهديد لرئيس سابق"، مشيرا إلى أن "كل تهمة تحمل عقوبة محتملة تصل إلى 5 سنوات في السجن".وواصل بيان وزارة العدل الأمريكية، أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي حقق في القضية التي تلاحقها وحدة الأمن القومي، والحقوق المدنية بمكتب المدعي العام الأمريكي.يشار إلى أن السلطات في ولاية أريزونا، أعلنت أنها اعتقلت رجلا يدعى رونالد لي سيفرود، يبلغ من العمر 66 عاما، متهما بكتابة منشورات تهديد تستهدف دونالد ترامب، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.وتستمر التهديدات الأمنية التي يتعرض لها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ أكثر من شهر بعد محاولة اغتياله في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا في يوليو/تموز الماضي.يشار إلى أن كامالا هاريس، أعلنت أمس الخميس، قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي لرئاسة الولايات المتحدة، لتخوض بذلك سباقا إلى البيت الأبيض أمام منافسها من الحزب الجمهوري، دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20240818/ترامب-بايدن-تعرض-لانقلاب-ضده-وهناك-من-يعتقد-أن-أوباما-هو-من-يدير-أمريكا-1091857775.html
https://sarabic.ae/20240823/ترامب-ينهي-مقابلة-تلفزيونية-بشكل-مفاجئ-بسبب-تهديد-بقتله-1092018248.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

العدل الأمريكية: اتهام رجل بالتهديد بقتل بايدن وكامالا هاريس وأوباما

14:32 GMT 23.08.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchezنائبة الرئيس المنتخب، كامالا هاريس، 200
نائبة الرئيس المنتخب، كامالا هاريس، 200 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
نائبة الرئيس المنتخب، كامالا هاريس، 200. صورة أرشفية
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء الفيدراليين وجهوا اتهامات لرجل من ولاية تينيسي بتوجيهه تهديدات بقتل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "في 27 يوليو/ تموز 2024، نشر كايل ألتون هول (37 عاما) العديد من المنشورات على منصة التغريدات "إكس"، وعلى وجه التحديد، في المنشورات، هدد بقتل واغتيال وإطلاق النار وتحطيم طائرة الرئيس بايدن، واغتيال نائبة الرئيس، كامالا هاريس، واغتيال الرئيس السابق أوباما".
وأضاف البيان أن "ممثلي الادعاء وجهوا إلى هول تهمتين بالتهديد لرئيس ونائب رئيس حاليين، وتهمة واحدة بالتهديد لرئيس سابق"، مشيرا إلى أن "كل تهمة تحمل عقوبة محتملة تصل إلى 5 سنوات في السجن".
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وواصل بيان وزارة العدل الأمريكية، أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي حقق في القضية التي تلاحقها وحدة الأمن القومي، والحقوق المدنية بمكتب المدعي العام الأمريكي.
يشار إلى أن السلطات في ولاية أريزونا، أعلنت أنها اعتقلت رجلا يدعى رونالد لي سيفرود، يبلغ من العمر 66 عاما، متهما بكتابة منشورات تهديد تستهدف دونالد ترامب، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.
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وتستمر التهديدات الأمنية التي يتعرض لها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ أكثر من شهر بعد محاولة اغتياله في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا في يوليو/تموز الماضي.
يشار إلى أن كامالا هاريس، أعلنت أمس الخميس، قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي لرئاسة الولايات المتحدة، لتخوض بذلك سباقا إلى البيت الأبيض أمام منافسها من الحزب الجمهوري، دونالد ترامب.
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