https://sarabic.ae/20240823/ترامب-ينهي-مقابلة-تلفزيونية-بشكل-مفاجئ-بسبب-تهديد-بقتله-1092018248.html
ترامب ينهي مقابلة تلفزيونية بشكل مفاجئ بسبب تهديد بقتله... فيديو
ترامب ينهي مقابلة تلفزيونية بشكل مفاجئ بسبب تهديد بقتله... فيديو
سبوتنيك عربي
قرر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب بشكل مفاجئ إنهاء مقابلة تلفزيونية كان يجريها في ولاية إريزونا، بسبب مخاوف تتعلق... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T06:30+0000
2024-08-23T06:30+0000
2024-08-23T06:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقطع ترامب مقابلته الحصرية مع قناة "نيوز نيشن" أثناء إجرائها بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية في ولاية أريزونا أمس الخميس، عندما نبهه فريق الحراسة بأنه لن يكون آمنا لمواصلة المقابلة.وتابع: "الأمن لا يريدني أن أقف هنا. هم لا يريدونك أن تقف هنا أيضا"، ثم ركب ترامب سيارته محاطا بعملاء الخدمة السرية.وبالتزامن مع ذلك، أعلنت السلطات في أريزونا، أنها اعتقلت رجلا يدعى رونالد لي سيفرود، يبلغ من العمر 66 عاماً، متهم بكتابة منشورات تهديد تستهدف دونالد ترامب، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.وتستمر التهديدات الأمنية التي يتعرض لها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ أكثر من شهر بعد محاولة اغتياله في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا في يوليو/تموز الماضي.وكان ترامب، قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل بعض المراقبين حكومة بايدن مسؤولية الحادث.
https://sarabic.ae/20240714/نائب-أمريكي-يكشف-عن-الحدث-المقبل-المتوقع-بعد-محاولة-اغتيال-ترامب-1090780878.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب ينهي مقابلة تلفزيونية بشكل مفاجئ بسبب تهديد بقتله... فيديو
06:30 GMT 23.08.2024 (تم التحديث: 06:34 GMT 23.08.2024)
قرر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب بشكل مفاجئ إنهاء مقابلة تلفزيونية كان يجريها في ولاية إريزونا، بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.
وقطع ترامب مقابلته الحصرية مع قناة
"نيوز نيشن" أثناء إجرائها بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية في ولاية أريزونا أمس الخميس، عندما نبهه فريق الحراسة بأنه لن يكون آمنا لمواصلة المقابلة.
قال ترامب لمذيع القناة: "هل يمكنني أن أخبرك بشيء؟ نحن في خطر بالوقوف هنا والتحدث، لذا دعونا لا نتحدث بعد الآن".
وتابع: "الأمن لا يريدني أن أقف هنا. هم لا يريدونك أن تقف هنا أيضا"، ثم ركب ترامب سيارته محاطا بعملاء الخدمة السرية.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت السلطات في أريزونا، أنها اعتقلت رجلا يدعى رونالد لي سيفرود، يبلغ من العمر 66 عاماً، متهم بكتابة منشورات تهديد تستهدف دونالد ترامب، حسبما أفادت
وسائل إعلام أمريكية.
وتستمر التهديدات الأمنية التي يتعرض لها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ أكثر من شهر بعد محاولة اغتياله في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا في يوليو/تموز الماضي.
وكان ترامب
، قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".
وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بجروح حرجة إثر إطلاق النار.
وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل بعض المراقبين حكومة بايدن مسؤولية الحادث.