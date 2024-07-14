https://sarabic.ae/20240714/نائب-أمريكي-يكشف-عن-الحدث-المقبل-المتوقع-بعد-محاولة-اغتيال-ترامب-1090780878.html
نائب أمريكي يكشف عن الحدث المقبل المتوقع بعد محاولة اغتيال ترامب
نائب أمريكي يكشف عن الحدث المقبل المتوقع بعد محاولة اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
أعرب عضو الكونغرس الأمريكي في الحزب الجمهوري، ديريك فان أوردن، عن توقعه بفوز المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T08:29+0000
2024-07-14T08:29+0000
2024-07-14T08:29+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090774469_0:23:3072:1750_1920x0_80_0_0_5f02b1f0ffcdc01960d67fea89c5f1e6.jpg
وجاءت تصريحات النائب فان أوردن خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قال خلالها إن "الرئيس المرشح للرئاسة دونالد ترامب نجا بأعجوبة من هذا الهجوم، وفاز للتو في الانتخابات".وفي سياق متصل، أشار مراقبون إلى أن ممثلين آخرين عن الحزب الجمهوري الأمريكي يعتقدون أيضا أن هذا الحادث سيؤثر بشكل كبير على فرص ترامب في الفوز بالانتخابات كرئيس مستقبلي للبلاد.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية.بايدن ورؤساء سابقون يعلقون.. ردود فعل غاضبة على إطلاق النار على ترامب وحملته تكشف حالتهوأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.
https://sarabic.ae/20240714/ترامب-في-أول-ظهور-بعد-ساعات-من-نجاته-من-محاولة-اغتيال-فيديو-1090777259.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090774469_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_8753524ec8048f69d8f76b6c4a79b2c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
نائب أمريكي يكشف عن الحدث المقبل المتوقع بعد محاولة اغتيال ترامب
أعرب عضو الكونغرس الأمريكي في الحزب الجمهوري، ديريك فان أوردن، عن توقعه بفوز المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد محاولة اغتياله.
وجاءت تصريحات النائب فان أوردن خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قال خلالها إن "الرئيس المرشح للرئاسة دونالد ترامب نجا بأعجوبة من هذا الهجوم، وفاز للتو في الانتخابات".
وفي سياق متصل، أشار مراقبون إلى أن ممثلين آخرين عن الحزب الجمهوري الأمريكي يعتقدون أيضا أن هذا الحادث سيؤثر بشكل كبير على فرص ترامب في الفوز بالانتخابات كرئيس مستقبلي للبلاد.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي
من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.
وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية.
وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.
وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.