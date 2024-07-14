https://sarabic.ae/20240714/نائب-أمريكي-يكشف-عن-الحدث-المقبل-المتوقع-بعد-محاولة-اغتيال-ترامب-1090780878.html

نائب أمريكي يكشف عن الحدث المقبل المتوقع بعد محاولة اغتيال ترامب

نائب أمريكي يكشف عن الحدث المقبل المتوقع بعد محاولة اغتيال ترامب

سبوتنيك عربي

أعرب عضو الكونغرس الأمريكي في الحزب الجمهوري، ديريك فان أوردن، عن توقعه بفوز المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد... 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T08:29+0000

2024-07-14T08:29+0000

2024-07-14T08:29+0000

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090774469_0:23:3072:1750_1920x0_80_0_0_5f02b1f0ffcdc01960d67fea89c5f1e6.jpg

وجاءت تصريحات النائب فان أوردن خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قال خلالها إن "الرئيس المرشح للرئاسة دونالد ترامب نجا بأعجوبة من هذا الهجوم، وفاز للتو في الانتخابات".وفي سياق متصل، أشار مراقبون إلى أن ممثلين آخرين عن الحزب الجمهوري الأمريكي يعتقدون أيضا أن هذا الحادث سيؤثر بشكل كبير على فرص ترامب في الفوز بالانتخابات كرئيس مستقبلي للبلاد.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية.بايدن ورؤساء سابقون يعلقون.. ردود فعل غاضبة على إطلاق النار على ترامب وحملته تكشف حالتهوأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.

https://sarabic.ae/20240714/ترامب-في-أول-ظهور-بعد-ساعات-من-نجاته-من-محاولة-اغتيال-فيديو-1090777259.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم