https://sarabic.ae/20240714/ردود-فعل-غاضبة-على-إطلاق-النار-على-ترامب-وحملته-تكشف-حالته-وبايدن-يعلق-1090774626.html

بايدن ورؤساء سابقون يعلقون.. ردود فعل غاضبة على إطلاق النار على ترامب وحملته تكشف حالته

بايدن ورؤساء سابقون يعلقون.. ردود فعل غاضبة على إطلاق النار على ترامب وحملته تكشف حالته

سبوتنيك عربي

أثارت حادثة إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب هلعا في الأوساط السياسية الأمريكية خاصة أنه غادر المنصة مخضبا بالدماء. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T00:18+0000

2024-07-14T00:18+0000

2024-07-14T00:32+0000

ترامب

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الانتخابات الأمريكية

جو بايدن

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كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بوقوع محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء السبت، وسمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.وأظهرت مقاطع مصورة ترامب وهو يختبئ تحت المنصة التي كانت يلقي من عليها الخطاب خلال إطلاق النار.وبعدها ظهر ترامب وسط الحرس الخاص به وهو يهتف وسط أنصاره ووجه مخضب بالدماء، بحسب ما ورد في مقطع مصور آخر.ترامب بخيرقالت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه بخير بعد إطلاق نار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.وقالت حملة ترامب في بيان ليل السبت/الأحد، "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل على تحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع".وأضافت حملة ترامب، "إنه بخير (ترامب) ويتم فحصه في منشأة طبية محلية.. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل".بايدن لا يعلم شيئاوتعليقا على الحادثة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لم يتلق أي معلومات حول الهجوم المزعوم على سلفه دونالد ترامب.وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقى "إحاطة أولية" بشأن الحادث الذي وقع لسلفه والمرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.وقال متحدث باسم البيت للصحفيين، إن " الرئيس تلقى معلومات أولية بشأن الحادث الذي وقع لسلفه ترامب أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي".مكتب التحقيقات الفيدرالي يرفض التعليقرفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على حادثة إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأحال مكتب التحقيقات طلب وكالة "سبوتنيك" إلى الخدمة السرية.رؤساء سابقين يعلقون على إطلاق النار على ترامب قال الرئيس الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما، إنه لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديمقراطيتنا. مضيفا يجب علينا جميعًا أن نشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بأذى.بدوره، قال الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن، "أنا ولورا (زوجته) ممتنان لأن الرئيس ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته، ونثني على رجال ونساء الخدمة السرية لاستجابتهم السريعة.

https://sarabic.ae/20240713/بالفيديو-ترامب-يغادر-تجمعا-انتخابيا-وهو-ينزف-بعد-إطلاق-نار-وسط-أنصاره--عاجل-1090773608.html

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الأمريكية, جو بايدن