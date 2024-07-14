https://sarabic.ae/20240714/ترامب-في-أول-ظهور-بعد-ساعات-من-نجاته-من-محاولة-اغتيال-فيديو-1090777259.html

ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديو

ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديو

سبوتنيك عربي

شوهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يغادر طائرته الخاصة دون تلقي المساعدة، بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T05:36+0000

2024-07-14T05:36+0000

2024-07-14T05:44+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0e/1090777101_0:0:591:333_1920x0_80_0_0_595c06707ee82b792146a63d0cf66356.jpg

ونشرت نائب مدير الاتصالات في حملة ترامب، مارغو مارتن، عبر منصة "إكس"، مقطعا مصورا في وقت مبكر من اليوم الأحد، والذي يمكن من خلاله رؤية ترامب، وهو يرتدي بذلة وقميصا أبيض دون ربطة عنق، وهو ينزل على سلم من طائرته، بينما يقف عميل مسلح للحراسة.ولا يمكن رؤية في الفيديو أذن ترامب التي أصيبت أثناء محاولة الاغتيال.وكتبت مارتن مع الفيديو الذي نشرته عن ترامب: "قوي ومرن، ولن يتوقف أبدا عن القتال من أجل أمريكا".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية.وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.

https://sarabic.ae/20240714/ردود-فعل-غاضبة-على-إطلاق-النار-على-ترامب-وحملته-تكشف-حالته-وبايدن-يعلق-1090774626.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار