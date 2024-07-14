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https://sarabic.ae/20240714/ترامب-في-أول-ظهور-بعد-ساعات-من-نجاته-من-محاولة-اغتيال-فيديو-1090777259.html
ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديو
ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديو
سبوتنيك عربي
شوهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يغادر طائرته الخاصة دون تلقي المساعدة، بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T05:36+0000
2024-07-14T05:44+0000
دونالد ترامب
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ونشرت نائب مدير الاتصالات في حملة ترامب، مارغو مارتن، عبر منصة "إكس"، مقطعا مصورا في وقت مبكر من اليوم الأحد، والذي يمكن من خلاله رؤية ترامب، وهو يرتدي بذلة وقميصا أبيض دون ربطة عنق، وهو ينزل على سلم من طائرته، بينما يقف عميل مسلح للحراسة.ولا يمكن رؤية في الفيديو أذن ترامب التي أصيبت أثناء محاولة الاغتيال.وكتبت مارتن مع الفيديو الذي نشرته عن ترامب: "قوي ومرن، ولن يتوقف أبدا عن القتال من أجل أمريكا".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية.وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.
https://sarabic.ae/20240714/ردود-فعل-غاضبة-على-إطلاق-النار-على-ترامب-وحملته-تكشف-حالته-وبايدن-يعلق-1090774626.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديو

05:36 GMT 14.07.2024 (تم التحديث: 05:44 GMT 14.07.2024)
© AFP 2023 / REBECCA DROKEالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKE
تابعنا عبر
شوهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يغادر طائرته الخاصة دون تلقي المساعدة، بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.
ونشرت نائب مدير الاتصالات في حملة ترامب، مارغو مارتن، عبر منصة "إكس"، مقطعا مصورا في وقت مبكر من اليوم الأحد، والذي يمكن من خلاله رؤية ترامب، وهو يرتدي بذلة وقميصا أبيض دون ربطة عنق، وهو ينزل على سلم من طائرته، بينما يقف عميل مسلح للحراسة.
ولا يمكن رؤية في الفيديو أذن ترامب التي أصيبت أثناء محاولة الاغتيال.
وكتبت مارتن مع الفيديو الذي نشرته عن ترامب: "قوي ومرن، ولن يتوقف أبدا عن القتال من أجل أمريكا".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.
وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية.
ترامب بعد إطلاق النار عليه وسط أنصاره في بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
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وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.
وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.
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