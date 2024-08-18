ترامب: بايدن تعرض لانقلاب ضده وهناك من يعتقد أن أوباما هو من يدير أمريكا

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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
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كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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https://sarabic.ae/20240818/ترامب-بايدن-تعرض-لانقلاب-ضده-وهناك-من-يعتقد-أن-أوباما-هو-من-يدير-أمريكا-1091857775.html
ترامب: بايدن تعرض لانقلاب ضده وهناك من يعتقد أن أوباما هو من يدير أمريكا
ترامب: بايدن تعرض لانقلاب ضده وهناك من يعتقد أن أوباما هو من يدير أمريكا
سبوتنيك عربي
طعن الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، في شرعية منافسته، كامالا هاريس كمرشحة رئاسية ديمقراطية، واصفا ذلك بأنه "انقلاب" ضد الرئيس... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T06:34+0000
2024-08-18T06:34+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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جو بايدن
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وقال في كلمة له بتجمع حاشد لأنصاره في ولاية بنلسفانيا، مساء أمس السبت، إن "جو بايدن يكره هاريس، لقد كانت هذه إطاحة بالرئيس الأمريكي".وزعم ترامب في كلمته أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، هو الرئيس الفعلي لأمريكا، قائلا: "هل سمعتم من قبل عن باراك حسين أوباما؟ هناك من يعتقدون أنه يدير البلاد حاليا".وشن الرئيس الأمريكي السابق هجمات شخصية على منافسته كامالا هاريس، بما في ذلك اتهامات لها بأن أجندتها شيوعية وفاشية، وأنها "تضحك مثل شخص مجنون".وهاجم ترامب هاريس كجزء من إدارة بايدن، بسبب ارتفاع الأسعار الذي أثر بشدة على العديد من الأمريكيين، ووصف زيادة تكاليف الأسر بأنها "ضريبة التضخم التي فرضتها كامالا هاريس".كما تطرق ترامب إلى طرح نائبة كامالا هاريس للسياسة الاقتصادية في أمريكا، قائلا: "بالأمس، عرضت كامالا ما يسمى بخطتها الاقتصادية، وتقول إنها ستخفض تكلفة الغذاء والسكن بدءا من اليوم الأول، لكن اليوم الأول لكامالا كان قبل 3 سنوات ونصف".وأصر ترامب أنه قادر على خفض الأسعار، دون تقديم تفاصيل إضافية بخلاف الدفع العام نحو توسيع إنتاج النفط الأمريكي.وقال ترامب: "بدءا من اليوم الذي أقسم فيه اليمين، سأعمل على خفض الأسعار بسرعة، وسنجعل أمريكا في متناول الجميع مرة أخرى، وسنجعلها في متناول الجميع مرة أخرى"وشدد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، أنه لن يسمح "بتزوير" الانتخابات المقبلة كما حدث في الانتخابات السابقة.وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحابه من انتخابات 2024 لصالح الحزب الديمقراطي وبلاده أمريكا، وأيّد نائبته كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية، وهو ما قبلته.ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في مدينة شيكاغو الأمريكية، في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/ آب الجاري، إذ سيعيّن المندوبون رسميا مرشحهم لمواجهة ترامب في انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://sarabic.ae/20240816/ترامب-إسرائيل-مساحتها-صغيرة-على-الخريطة-هل-هناك-طريقة-لتوسعتها-1091832445.html
https://sarabic.ae/20240816/انتصر-وانهي-الأمر-ترامب-يكشف-ما-قاله-لنتنياهو-بشأن-الحرب-في-غزة-1091798067.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن

ترامب: بايدن تعرض لانقلاب ضده وهناك من يعتقد أن أوباما هو من يدير أمريكا

06:34 GMT 18.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AP Photo / Carolyn Kaster
تابعنا عبر
طعن الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، في شرعية منافسته، كامالا هاريس كمرشحة رئاسية ديمقراطية، واصفا ذلك بأنه "انقلاب" ضد الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وقال في كلمة له بتجمع حاشد لأنصاره في ولاية بنلسفانيا، مساء أمس السبت، إن "جو بايدن يكره هاريس، لقد كانت هذه إطاحة بالرئيس الأمريكي".
وزعم ترامب في كلمته أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، هو الرئيس الفعلي لأمريكا، قائلا: "هل سمعتم من قبل عن باراك حسين أوباما؟ هناك من يعتقدون أنه يدير البلاد حاليا".
وشن الرئيس الأمريكي السابق هجمات شخصية على منافسته كامالا هاريس، بما في ذلك اتهامات لها بأن أجندتها شيوعية وفاشية، وأنها "تضحك مثل شخص مجنون".
وهاجم ترامب هاريس كجزء من إدارة بايدن، بسبب ارتفاع الأسعار الذي أثر بشدة على العديد من الأمريكيين، ووصف زيادة تكاليف الأسر بأنها "ضريبة التضخم التي فرضتها كامالا هاريس".
كما تطرق ترامب إلى طرح نائبة كامالا هاريس للسياسة الاقتصادية في أمريكا، قائلا: "بالأمس، عرضت كامالا ما يسمى بخطتها الاقتصادية، وتقول إنها ستخفض تكلفة الغذاء والسكن بدءا من اليوم الأول، لكن اليوم الأول لكامالا كان قبل 3 سنوات ونصف".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
ترامب: إسرائيل مساحتها صغيرة على الخريطة.. هل هناك طريقة لتوسعتها؟
16 أغسطس, 20:03 GMT
وأصر ترامب أنه قادر على خفض الأسعار، دون تقديم تفاصيل إضافية بخلاف الدفع العام نحو توسيع إنتاج النفط الأمريكي.
وقال ترامب: "بدءا من اليوم الذي أقسم فيه اليمين، سأعمل على خفض الأسعار بسرعة، وسنجعل أمريكا في متناول الجميع مرة أخرى، وسنجعلها في متناول الجميع مرة أخرى"
وأكد الرئيس الأمريكي السابق، أنه أكثر وسامة من كامالا هاريس، قائلا: "قالوا عن ميزتها الكبرى هي أنها امرأة جميلة، لم أفكر في ذلك من قبل، أنا أجمل منها".
وشدد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، أنه لن يسمح "بتزوير" الانتخابات المقبلة كما حدث في الانتخابات السابقة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
"انتصر وانهي الأمر"... ترامب يكشف ما قاله لنتنياهو بشأن الحرب في غزة
16 أغسطس, 06:58 GMT
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحابه من انتخابات 2024 لصالح الحزب الديمقراطي وبلاده أمريكا، وأيّد نائبته كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية، وهو ما قبلته.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في مدينة شيكاغو الأمريكية، في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/ آب الجاري، إذ سيعيّن المندوبون رسميا مرشحهم لمواجهة ترامب في انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أنصار الله: أي اتفاق في غزة لن يمنعنا من الرد على إسرائيل00:35 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهتأمس, 05:18 GMT
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