https://sarabic.ae/20240816/ترامب-إسرائيل-مساحتها-صغيرة-على-الخريطة-هل-هناك-طريقة-لتوسعتها-1091832445.html
ترامب: إسرائيل مساحتها صغيرة على الخريطة.. هل هناك طريقة لتوسعتها؟
ترامب: إسرائيل مساحتها صغيرة على الخريطة.. هل هناك طريقة لتوسعتها؟
سبوتنيك عربي
أثار الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، جدلا آخر بتصريح عن مساحة إسرائيل. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T20:03+0000
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وقال ترامب في كلمته أمام الجالية اليهودية في حدث لإطلاق تحالف "أصوات يهودية من أجل ترامب" في أمريكا: "هل هناك طريقة للحصول على المزيد من الأراضي لإسرائيل، لأنها "صغيرة" على الخرايطة بالمقارنة مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط؟".يشار إلى أن ترامب يعتبر مؤيدا قويا لإسرائيل ونتنياهو، وفي الأيام الأخيرة زاد من تواصله مع الناخبين اليهود من خلال الترويج لدعمه لتل أبيب.وكان ترامب، قد انتقد خلال فعالية أمس الخميس بشأن معاداة السامية، دعوات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، التي استمرت شهوراً لوقف إطلاق النار في غزة.وقال ترامب: "منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار... تطالب على الدوام بوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن ذلك "ليس من شأنه إلا منح "حماس" الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد، على غرار هجوم السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".وأضاف: "سأقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاج إليه للانتصار، لكنني أريدهم أن ينتصروا بسرعة".من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وينافس فيها دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20240726/نتنياهو-يهدي-ترامب-قبعة-أثارت-جدلا-داخل-إسرائيل-صور-وفيديو--1091157596.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
ترامب: إسرائيل مساحتها صغيرة على الخريطة.. هل هناك طريقة لتوسعتها؟
أثار الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، جدلا آخر بتصريح عن مساحة إسرائيل.
وقال ترامب في كلمته أمام الجالية اليهودية في حدث لإطلاق تحالف "أصوات يهودية من أجل ترامب" في أمريكا: "هل هناك طريقة للحصول على المزيد من الأراضي لإسرائيل، لأنها "صغيرة" على الخرايطة بالمقارنة مع الدول الأخرى في الشرق الأوسط؟".
يشار إلى أن ترامب يعتبر مؤيدا قويا لإسرائيل ونتنياهو، وفي الأيام الأخيرة زاد من تواصله مع الناخبين اليهود من خلال الترويج لدعمه لتل أبيب.
وكان ترامب
، قد انتقد خلال فعالية أمس الخميس بشأن معاداة السامية، دعوات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، التي استمرت شهوراً لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال ترامب: "منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار... تطالب على الدوام بوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن ذلك "ليس من شأنه إلا منح "حماس
" الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد، على غرار هجوم السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".
وأضاف: "سأقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاج إليه للانتصار، لكنني أريدهم أن ينتصروا بسرعة".
من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وينافس فيها دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن الحزب الديمقراطي.