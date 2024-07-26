https://sarabic.ae/20240726/نتنياهو-يهدي-ترامب-قبعة-أثارت-جدلا-داخل-إسرائيل-صور-وفيديو--1091157596.html

نتنياهو يهدي ترامب قبعة أثارت جدلا داخل إسرائيل... صور وفيديو

نتنياهو يهدي ترامب قبعة أثارت جدلا داخل إسرائيل... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته في ولاية فلوريدا الأمريكية. 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T17:47+0000

2024-07-26T17:47+0000

2024-07-26T18:02+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأهدى نتنياهو ترامب قبعة عليها عبارة "النصر الكامل"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.ونشر نتنياهو عبر منصة "إكس" صورة لنفسه وهو يقدم القبعة لترامب، والمكتوب عليها عبارة "شبات شالوم"، مع رموز تعبيرية للعلمين الأمريكي والإسرائيلي.وتسببت القبعة في ضجة عبر الإنترنت خلال الأسبوع الجاري، بعد أن تم تصوير نتنياهو بجوارها مع زوجته سارة، في غرفة الاجتماعات الخاصة بـ"جناح صهيون"، أو ما تسمى "طائرة الرئاسة الإسرائيلية"، أثناء طريقها إلى واشنطن.وأفادت تقارير إسرائيلية أن الصورة تم حذفها من القنوات الرسمية، بعد تأكيدات بأن القبعة مرتبطة بحملة تسويقية يديرها مذيع تلفزيوني في القناة 14 الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ونشر نتنياهو مقطعًا مصورًا خلال لحظة استقبال دونالد ترامب له وزوجته سارة، في منزله في فلوريدا، والذي تخبره زوجة نتنياهو فيه: "لقد افتقدناك".من جانبه، أخبر ترامب نتنياهو خلال اللقاء: "لقد كان أعظم عشاء تناولته على الإطلاق"، في إشارة إلى عشاء سابق حضره الاثنان، أثناء فترة رئاسته في البيت الأبيض.بعد ذلك، يرفع ترامب ونتنياهو صورة لأحد أطفال عائلة بيباس، الذين اختطفتهم حركة حماس من مستوطنة نير عوز في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثم يخبر المرشح الرئاسي الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنتولى أمر ذلك".وفي خطابه، مساء يوم الأربعاء الماضي، أمام الكونغرس، صرح بنيامين نتنياهو بأن يوم السابع من أكتوبر الماضي، الذي قامت فيه حركة حماس بإطلاق عمليتها "طوفان الأقصى" هو يوم يظهر "الصراع بين الوحشية والتحضر في التاريخ".ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن نتنياهو، أنه وصل إلى واشنطن كي يؤكد أن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفًا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب قوله.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر"، مشيرًا إلى أن "هجوم 7 أكتوبر، يشبه 11 من سبتمبر مضاعفا عشرين مرة، والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".ولم يفت نتنياهو توجيه الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "لن ننسى أبدا الجهود التي قام بها بايدن من أجل إسرائيل وأشكره على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر الوحشي".

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