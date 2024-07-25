https://sarabic.ae/20240725/ديدان-وحشرات-تغزو-مقر-نتنياهو-في-واشنطن-فيديو-1091112976.html
ديدان وحشرات تغزو مقر نتنياهو في واشنطن... فيديو
ديدان وحشرات تغزو مقر نتنياهو في واشنطن... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر حشرات وديدان على الطاولات والأرض داخل غرف قيل إنها وجدت في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T07:50+0000
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وأظهرت اللقطات المصورة وجود حشرات وديدان كُشف أنها من داخل فندق "واترغيت" في العاصمة الأمريكية واشنطن وتحديدا في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت وسائل إعلام أمريكية أن ظهور الحشرات والديدان جاء من خلال قيام متظاهرين مؤيدين لفلسطين بوضعها في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي خطابه مساء أمس الأربعاء، أمام الكونغرس، صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي قامت فيه حركة حماس بإطلاق عمليتها "طوفان الأقصى" هو يوم يظهر "الصراع بين الوحشية والتحضر في التاريخ".ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه وصل إلى واشنطن كي يؤكد أن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب قوله.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر"، مشيرًا إلى أن "هجوم 7 أكتوبر، يشبه 11 من سبتمبر مضاعفا عشرين مرة، والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".ولم يفت نتنياهو توجيه الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "لن ننسى أبدا الجهود التي قام بها بايدن من أجل إسرائيل وأشكره على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، الوحشي".
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
ديدان وحشرات تغزو مقر نتنياهو في واشنطن... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر حشرات وديدان على الطاولات والأرض داخل غرف قيل إنها وجدت في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأظهرت اللقطات المصورة وجود حشرات وديدان كُشف أنها من داخل فندق "واترغيت" في العاصمة الأمريكية واشنطن وتحديدا في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية أن ظهور الحشرات والديدان جاء من خلال قيام متظاهرين مؤيدين لفلسطين بوضعها في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي خطابه مساء أمس الأربعاء، أمام الكونغرس، صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي قامت فيه حركة حماس بإطلاق عمليتها "طوفان الأقصى" هو يوم يظهر "الصراع بين الوحشية والتحضر في التاريخ".
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن نتنياهو أنه وصل إلى واشنطن كي يؤكد أن بلاده ستنتصر في الحرب على قطاع غزة، مضيفا أن بلاده على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، بحسب قوله.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر"، مشيرًا إلى أن "هجوم 7 أكتوبر، يشبه 11 من سبتمبر مضاعفا عشرين مرة، والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".
ولم يفت نتنياهو توجيه الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن
، قائلا: "لن ننسى أبدا الجهود التي قام بها بايدن من أجل إسرائيل وأشكره على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، الوحشي".