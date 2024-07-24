https://sarabic.ae/20240724/واشنطن-تقر-صفقة-أنظمة-لوجستية-للرياض-ما-علاقتها-بالتطبيع-مع-إسرائيل؟-1091096433.html

واشنطن تقر صفقة أنظمة لوجستية للرياض... ما علاقتها بالتطبيع مع إسرائيل؟

واشنطن تقر صفقة أنظمة لوجستية للرياض... ما علاقتها بالتطبيع مع إسرائيل؟

سبوتنيك عربي

أجمع خبيران عسكريان سعوديان، بالقول إن إقرار واشنطن صفقة أنظمة لوجستية للرياض بـ2.8 مليار دولار، ليست لها علاقة بالاتفاق الثلاثي مع إسرائيل، الذي تسعى له... 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T15:36+0000

2024-07-24T15:36+0000

2024-07-24T15:36+0000

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وأوضح الخبيران مجمعان بالقول إن واشنطن لم تتراجع عن مساعيها من أجل توقيع الاتفاق الثلاثي، الذي يضم السعودية وأمريكا وإسرائيل، غير أن الصفقة الأخيرة تأتي في إطار ثنائي غير مرتبط بالمشروع الذي سعت له إدارة بايدن.وفي وقت سابق، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن استعداد المملكة لإتمام عملية التطبيع مع إسرائيل، مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وإقامة منشأة نووية مدنية في المملكة، بحسب قوله.وفي مايو/ أيار 2024، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تفاصيل جديدة "حول الاقتراح الأمريكي الذي قدمه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين".وبحسب تقرير نشرته الإذاعة، فإن "الخطة الأمريكية تتضمن التطبيع مع السعودية مع توسيع التحالف الأمني ​​للولايات المتحدة ودول المنطقة ضد إيران، إضافة إلى الترويج لاستثمار مليارات الدولارات في غزة، مع مسؤولية عن سير تلك الأموال".صفقة شاملةفي الإطار، قال العميد فيصل العنزي، الخبير العسكري السعودي، إن "الصفقة تشمل الدعم اللوجستي وقطع الغيار وأجهزة الاختبار، بالإضافة إلى خدمات تقنية ولوجستية للقوات الجوية".استدامة الردعوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الصفقة تهدف لتعزيز القدرات السعودية، في إطار الردع وجاهزية القوات القوية، لتعزيز الاستقرار في المنطقة، في إطار استدامة الردع"وأشار إلى أن "واشنطن تسعى حتى الآن لإتمام خطتها بشأن إقامة العلاقات بين إسرائيل والسعودية، لكن الصفقة الحالية بعيدة عن الخطة الأمريكية الثلاثية".إطار ثنائيمن ناحيته، قال الدكتور فواز كاسب العنزي، الباحث الاستراتيجي السعودي، إن "الصفقة تأتي في إطار تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين، وتهدف لتعزيز قدرات الدفاع السعودية".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المملكة تبحث عن تعزيز قدراتها لضمان الاستقرار في المنطقة، وكذلك الدعم الأمريكي للمملكة في مواجهة التهديدات في المنطقة".وأشار إلى أن "مثل هذه الصفقات تمثل دعما للاقتصاد الأمريكي، كما تبعث برسائل دبلوماسية بشأن التحالف بين البلدين".ولفت إلى أن "الاتفاق الثلاثي بين السعودية وإسرائيل وواشنطن، يبقى أحد الأهداف الاستراتيجية الأمريكية، والذي يعتمد على مجموعة من العوامل والتطورات في المنطقة".ما أفق التطبيع؟وشدد الدكتور فواز كاسب العنزي، على أن "التقارب السعودي الإسرائيلي، يظل مرهونا بتنفيذ مبادرة السلام، بما يسهم في تقدم العلاقات بين البلدين وتطبيعها".في وقت سابق، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق، ديفيد بتريوس، إن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية في الوقت الحالي يعد أمرا بعيد المنال".وأضاف بتريوس، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "العائق الوحيد الكبير أمام تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب هو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني".

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