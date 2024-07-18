خبير لـ"سبوتنيك": التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر مستبعد قبل الانتخابات الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطرف الأوكراني يرفض دائما طاولة التفاوض
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240718/خبير-لـسبوتنيك-التطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-أمر-مستبعد-قبل-الانتخابات-الأمريكية-1090928907.html
خبير لـ"سبوتنيك": التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر مستبعد قبل الانتخابات الأمريكية
خبير لـ"سبوتنيك": التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر مستبعد قبل الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أثار حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن استعداد السعودية لإتمام "صفقة التطبيع" مع إسرائيل، تساؤلات هامة في الوقت الراهن. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T16:58+0000
2024-07-18T16:58+0000
حصري
العالم
العالم العربي
السعودية
إسرائيل
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1b/1090232455_0:16:2730:1552_1920x0_80_0_0_538a106ecb29cb85438ed398a1469c3c.jpg
تحدث بايدن، عن استعداد المملكة لإتمام الخطوة، دون ذكر الشرط السعودي، الذي أُعلن أكثر من مرة، بضرورة وجود خطة واضحة لإقامة الدولة الفلسيطنية، إضافة إلى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين، الأمر الذي يستبعد معه إقبال المملكة على هذه الخطوة، وفق خبراء.وقال بايدن إن "السعودية تريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وإقامة منشأة نووية مدنية في المملكة".في الإطار، قال العميد فيصل العنزي، الخبير العسكري السعودي، إن "تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن المملكة جاهزة للتطبيع مع إسرائيل، تعد رسالة للداخل الأمريكي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التصريح الأخير لبايدن يحاول من خلاله إعادة تجميع أوراقه، وأنه ما زال قادرا على التحكم في الكثير من الملفات".ويرى أن بايدن "لم يتجاهل شرط السعودية بشأن إقامة دولة فلسطينية، بل تحدث عن النتيجة النهائية للطلب الأمريكي بشأن العلاقات مع إسرائيل ضمن اتفاق شامل مع واشنطن".حول أهمية ملف التطبيع بين إسرائيل والمملكة بالنسبة لبايدن، في الوقت الراهن، أوضح العنزي أنه "يأتي ضمن ثلاثة ملفات رئيسية تؤثر على بايدن في السباق الانتخابي، في المقدمة، الملف الروسي الأوكراني، والصراع في الشرق الأوسط، اتصالا بغزة، وملف جنوب شرق آسيا".وشدد العنزي على أن "هذه الملفات تؤثر بشكل مباشر على المترشحين للانتخابات الرئاسية في أمريكا".وأشار إلى أن "تأجيل خطوة التطبيع في الوقت الراهن بات الأقرب، نظرا للوضع الركيك داخل الحزب الديمقراطي في الوقت الراهن، ما يحتمل معه تأخير الصفقة إلى مطلع العام المقبل، حال وصول بايدن إلى الرئاسة مجددا، وفي حال وصول ترامب، قد تتغير الرؤى تجاه العملية برمتها".ويرى أن "الأحداث الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، أوضحت ضعف الإدارة الأمريكية الحالية في التعامل مع الكثير من الملفات".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قدم صفقة لإسرائيل خلال زيارته الأخيرة للمنطقة تشمل تطبيع العلاقات مع السعودية، مشيرةً إلى أنه شعر بخيبة أمل بعد لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأنه يشعر بأنه لا توجد استراتيجية لنتنياهو لإنهاء الحرب.وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قدم عرضًا تاريخيًا لإسرائيل من أجل التطبيع مع السعودية يشمل إقامة تحالف إقليمي مع الولايات المتحدة الأميركية وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى واحتمال التوصل إلى تسوية على الحدود مع لبنان".وأشارت القناة إلى أن "ثمة أسباب كثيرة جعلت الموقف الإسرائيلي يبدو مترددًا في قبول العرض، حيث أن السعودية طلبت مقابل التطبيع أن توافق إسرائيل على عرض أفق سياسي على أساس حل الدولتين ووقف الحرب في قطاع غزة".وأضافت القناة أن "سوليفان عبر عن إحباطه من عدم قبول إسرائيل للعرض المطروح"، وأن "سوليفان قال لمسؤولين كبار إن إسرائيل تقف أمام خيارين: الأول تحقيق انتصار عن طريق التطبيع مع السعودية وإنجاز صفقة تبادل، أو الهزيمة في غزة".وفي عام 2020، أطلقت الولايات المتحدة عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، ونتيجة لتلك المساعي الحثيثة من قبل واشنطن، تم التوقيع على مجموعة من الوثائق سميت بـ "اتفاقيات السلام الإبراهيمية"، حيث انضمت الإمارات والبحرين والمغرب إلى الاتفاقيات.
https://sarabic.ae/20240521/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-تنشر-تفاصيل-الاقتراح-الأمريكي-للتطبيع-بين-إسرائيل-والسعودية-1089056551.html
https://sarabic.ae/20240521/مسؤول-في-العائلة-المالكة-السعودية-لا-تطبيع-مع-إسرائيل-دون-أفق-سياسي-لدولة-فلسطينية-1089053419.html
https://sarabic.ae/20240521/إسرائيل-التطبيع-مع-السعودية-خطوة-يمكن-أن-تحدث-تغييرا-جذريا-هائلا--1089054935.html
السعودية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1b/1090232455_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ece08dbf4d6dbaf3903ece37a776f16e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم, العالم العربي, السعودية, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, الأخبار
حصري, العالم, العالم العربي, السعودية, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, الأخبار

خبير لـ"سبوتنيك": التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر مستبعد قبل الانتخابات الأمريكية

16:58 GMT 18.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIصور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي
صور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
حصري
أثار حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن استعداد السعودية لإتمام "صفقة التطبيع" مع إسرائيل، تساؤلات هامة في الوقت الراهن.
تحدث بايدن، عن استعداد المملكة لإتمام الخطوة، دون ذكر الشرط السعودي، الذي أُعلن أكثر من مرة، بضرورة وجود خطة واضحة لإقامة الدولة الفلسيطنية، إضافة إلى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين، الأمر الذي يستبعد معه إقبال المملكة على هذه الخطوة، وفق خبراء.
وقال بايدن إن "السعودية تريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وإقامة منشأة نووية مدنية في المملكة".
في الإطار، قال العميد فيصل العنزي، الخبير العسكري السعودي، إن "تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن المملكة جاهزة للتطبيع مع إسرائيل، تعد رسالة للداخل الأمريكي".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
إذاعة الجيش الإسرائيلي تنشر تفاصيل الاقتراح الأمريكي للتطبيع بين إسرائيل والسعودية
21 مايو, 09:40 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التصريح الأخير لبايدن يحاول من خلاله إعادة تجميع أوراقه، وأنه ما زال قادرا على التحكم في الكثير من الملفات".
ويرى أن بايدن "لم يتجاهل شرط السعودية بشأن إقامة دولة فلسطينية، بل تحدث عن النتيجة النهائية للطلب الأمريكي بشأن العلاقات مع إسرائيل ضمن اتفاق شامل مع واشنطن".
حول أهمية ملف التطبيع بين إسرائيل والمملكة بالنسبة لبايدن، في الوقت الراهن، أوضح العنزي أنه "يأتي ضمن ثلاثة ملفات رئيسية تؤثر على بايدن في السباق الانتخابي، في المقدمة، الملف الروسي الأوكراني، والصراع في الشرق الأوسط، اتصالا بغزة، وملف جنوب شرق آسيا".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
مسؤول في العائلة المالكة السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون أفق سياسي لدولة فلسطينية
21 مايو, 08:16 GMT
وشدد العنزي على أن "هذه الملفات تؤثر بشكل مباشر على المترشحين للانتخابات الرئاسية في أمريكا".

وأوضح أن "ما يتضح حتى الآن بشأن مسار التطبيع، يشير إلى استبعاد الخطوة، خاصة مع الحديث عن مسار استراتيجي بين الرياض وواشنطن".

وأشار إلى أن "تأجيل خطوة التطبيع في الوقت الراهن بات الأقرب، نظرا للوضع الركيك داخل الحزب الديمقراطي في الوقت الراهن، ما يحتمل معه تأخير الصفقة إلى مطلع العام المقبل، حال وصول بايدن إلى الرئاسة مجددا، وفي حال وصول ترامب، قد تتغير الرؤى تجاه العملية برمتها".
ويرى أن "الأحداث الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، أوضحت ضعف الإدارة الأمريكية الحالية في التعامل مع الكثير من الملفات".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قدم صفقة لإسرائيل خلال زيارته الأخيرة للمنطقة تشمل تطبيع العلاقات مع السعودية، مشيرةً إلى أنه شعر بخيبة أمل بعد لقائه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأنه يشعر بأنه لا توجد استراتيجية لنتنياهو لإنهاء الحرب.
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
إسرائيل: التطبيع مع السعودية خطوة يمكن أن تحدث تغييرا جذريا هائلا
21 مايو, 09:08 GMT
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قدم عرضًا تاريخيًا لإسرائيل من أجل التطبيع مع السعودية يشمل إقامة تحالف إقليمي مع الولايات المتحدة الأميركية وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى واحتمال التوصل إلى تسوية على الحدود مع لبنان".
وأشارت القناة إلى أن "ثمة أسباب كثيرة جعلت الموقف الإسرائيلي يبدو مترددًا في قبول العرض، حيث أن السعودية طلبت مقابل التطبيع أن توافق إسرائيل على عرض أفق سياسي على أساس حل الدولتين ووقف الحرب في قطاع غزة".
وأضافت القناة أن "سوليفان عبر عن إحباطه من عدم قبول إسرائيل للعرض المطروح"، وأن "سوليفان قال لمسؤولين كبار إن إسرائيل تقف أمام خيارين: الأول تحقيق انتصار عن طريق التطبيع مع السعودية وإنجاز صفقة تبادل، أو الهزيمة في غزة".
وفي عام 2020، أطلقت الولايات المتحدة عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، ونتيجة لتلك المساعي الحثيثة من قبل واشنطن، تم التوقيع على مجموعة من الوثائق سميت بـ "اتفاقيات السلام الإبراهيمية"، حيث انضمت الإمارات والبحرين والمغرب إلى الاتفاقيات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية13:11 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала