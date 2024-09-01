https://sarabic.ae/20240901/الكرملين-الولايات-المتحدة-متورطة-بشكل-مباشر-في-الصراع-الدائر-حول-أوكرانيا-1092275614.html
الكرملين: الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا
الكرملين: الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا، على الرغم من التصريحات العديدة التي تشير إلى عكس... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T11:13+0000
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وقال بيسكوف: "الولايات المتحدة، على الرغم من العديد من التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك، منخرطة بشكل مباشر في الصراع حول أوكرانيا. إنهم يظهرون ميلا لزيادة درجة التورط في هذا الصراع".وأوضح أن الولايات المتحدة هاجمت باستمرار مصالح روسيا وضغطت على البلاد لعدة عقود.علق بيسكوف، على الوعود الانتخابية لدونالد ترامب، الذي وعد بحل القضايا الإشكالية: "لا أعتقد أن هناك عصا سحرية. من المستحيل فعل أي شيء خلال 24 ساعة".وأضاف: "كانت فترة رئاسة السيد بايدن تتويجا لكل هذه العمليات فيما يتعلق بمصير العلاقات الثنائية، وهي الآن بالفعل، تاريخيا، على الأرجح، في أدنى مستوياتها".وقال بيسكوف متحدثا عن نتائج رئاسة بايدن للعلاقات بين البلدين: "لقد وصلنا إلى نقطة الانهيار، والتي ربما كانت تقترب لا محالة".وأشار إلى أن الافتراضات بأن الرئيس الأمريكي الجديد سيعلن في خطاب تنصيبه عن انتهاء الدعم لأوكرانيا ويدعو الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات، هي افتراضات خارجة عن نطاق الخيال.الاتحاد الأوروبي "يلعب بنار الموثوقية"... بدء تحويل عائدات الأصول الروسية وتلويح "برد قاس"الكرملين يعلق على تصريحات ترامب حول نشوب حرب عالمية ثالثة بعد غزو كورسك
https://sarabic.ae/20240901/الكرملين-أوروبا-تلعب-الدور-الذي-حددته-لها-واشنطن-على-حساب-مصالحها-1092271645.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الكرملين: الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع الدائر حول أوكرانيا، على الرغم من التصريحات العديدة التي تشير إلى عكس ذلك.
وقال بيسكوف: "الولايات المتحدة، على الرغم من العديد من التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك، منخرطة بشكل مباشر في الصراع حول أوكرانيا. إنهم يظهرون ميلا لزيادة درجة التورط في هذا الصراع".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها موقف عدائي علني تجاه روسيا.
وأوضح أن الولايات المتحدة هاجمت باستمرار مصالح روسيا وضغطت على البلاد لعدة عقود.
وأضاف معلقا على إمكانية التنبؤ بسياسات الديمقراطيين: "كل شيء يمكن التنبؤ به. يمكن التنبؤ به هو استمرار الخط ضدنا، ويمكن التنبؤ به هو استمرار الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، والمزيد من الاستعباد السياسي والاقتصادي لهذه الدول متوقع".
علق بيسكوف، على الوعود الانتخابية لدونالد ترامب، الذي وعد بحل القضايا الإشكالية: "لا أعتقد أن هناك عصا سحرية. من المستحيل فعل أي شيء خلال 24 ساعة".
ووفقا له، فإن "التأثير التراكمي لخطوات الولايات المتحدة لانتهاك مصالح بلادنا تجاوز المستويات المقبولة".
وأضاف: "كانت فترة رئاسة السيد بايدن تتويجا لكل هذه العمليات فيما يتعلق بمصير العلاقات الثنائية، وهي الآن بالفعل، تاريخيا، على الأرجح، في أدنى مستوياتها".
وقال بيسكوف متحدثا عن نتائج رئاسة بايدن للعلاقات بين البلدين: "لقد وصلنا إلى نقطة الانهيار، والتي ربما كانت تقترب لا محالة".
ووفقا له العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة هي الآن في أدنى مستوياتها التاريخية. وأوضح أنه "لا توجد احتمالات للدخول في مسار النمو حتى الآن".
وأشار إلى أن الافتراضات بأن الرئيس الأمريكي الجديد سيعلن في خطاب تنصيبه عن انتهاء الدعم لأوكرانيا ويدعو الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات، هي افتراضات خارجة عن نطاق الخيال.