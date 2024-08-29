https://sarabic.ae/20240829/الاتحاد-الأوروبي-يلعب-بنار-الموثوقية-بدء-تحويل-عائدات-الأصول-الروسية-وتلويح-برد-قاس-1092192240.html

الاتحاد الأوروبي "يلعب بنار الموثوقية"... بدء تحويل عائدات الأصول الروسية وتلويح "برد قاس"

الاتحاد الأوروبي "يلعب بنار الموثوقية"... بدء تحويل عائدات الأصول الروسية وتلويح "برد قاس"

سبوتنيك عربي

بدأ الاتحاد الأوروبي، بتوجيه عوائد الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لنظام كييف، في خطوة يؤكد خبراء بأنها ستسبب حالة من انعدام الموثوقية حول... 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T09:27+0000

2024-08-29T09:27+0000

2024-08-29T09:59+0000

العالم

اقتصاد

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وأعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في تصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد الأوروبي بدأ توجيه عوائد الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تم تحويل 1.4 مليار يورو (نحو 1.55 مليار دولار) لهذا الغرض".عدم توافق داخلي و"عقاب شكلي"وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير قادر على التوافق بشأن تخصيص 6 مليارات يورو من أموال ما يطلق عليه "صندوق السلام الأوروبي" المخصصة لتقديم مساعدات عسكرية لنظام كييف.وبدوره، أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن بلاده ستعارض السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى "تصعيد خطير".موسكو تلوح "برد قاس"وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أكدت الثلاثاء الماضي، أن رد روسيا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون قاسيا.وقالت زاخاروفا: "لقد قلنا مرارا وتكرارا أننا سنرد بصرامة شديدة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كل بند حول كيفية الرد، بطبيعة الحال، سنتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، وسيشعرون بذلك".وعلقت زاخاروفا، على تقديم فلاديمير زيلينسكي، مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية في البلاد، ووصفته بأنه ينقذ نفسه فقط، ويدفع الثمن حياة الأوكرانيين، موضحة: "زيلينسكي ينقذ نفسه فقط، وهو مستعد لدفع ثمن باهظ من أجل خلاصه، وهو يدفع ثمن حياة المواطنين الأوكرانيين"."سرقة العصر" وبدوره، وصف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والباحث السياسي، جيرار ديب، قيام الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية بـ"سرقة العصر".وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن "القرار الأوروبي من الناحية القانونية لا يستند إلى أي مرجعية قانونية وغير شرعي، ولكن الغرب يضع القوانين ويخترقها بحسب المصالح الأميركية".وفي هذا الإطار، استنكر ديب "قيام الولايات المتحدة باستغلال الشعوب لمحاربة القوى التي تطمح إلى عالم متعدد الأقطاب"، مشيراً إلى أن "المعركة الفعلية اليوم مع واشنطن و"الناتو" الذين يمارسان الحقارة السياسية في العالم".

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العالم, اقتصاد