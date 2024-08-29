الاتحاد الأوروبي "يلعب بنار الموثوقية"... بدء تحويل عائدات الأصول الروسية وتلويح "برد قاس"

عربي
القوات الروسية تحرر نيكولايفكا وستيلماخوفكا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240829/الاتحاد-الأوروبي-يلعب-بنار-الموثوقية-بدء-تحويل-عائدات-الأصول-الروسية-وتلويح-برد-قاس-1092192240.html
الاتحاد الأوروبي "يلعب بنار الموثوقية"... بدء تحويل عائدات الأصول الروسية وتلويح "برد قاس"
الاتحاد الأوروبي "يلعب بنار الموثوقية"... بدء تحويل عائدات الأصول الروسية وتلويح "برد قاس"
سبوتنيك عربي
بدأ الاتحاد الأوروبي، بتوجيه عوائد الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لنظام كييف، في خطوة يؤكد خبراء بأنها ستسبب حالة من انعدام الموثوقية حول... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T09:27+0000
2024-08-29T09:59+0000
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg
وأعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في تصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد الأوروبي بدأ توجيه عوائد الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تم تحويل 1.4 مليار يورو (نحو 1.55 مليار دولار) لهذا الغرض".عدم توافق داخلي و"عقاب شكلي"وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير قادر على التوافق بشأن تخصيص 6 مليارات يورو من أموال ما يطلق عليه "صندوق السلام الأوروبي" المخصصة لتقديم مساعدات عسكرية لنظام كييف.وبدوره، أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن بلاده ستعارض السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى "تصعيد خطير".موسكو تلوح "برد قاس"وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أكدت الثلاثاء الماضي، أن رد روسيا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون قاسيا.وقالت زاخاروفا: "لقد قلنا مرارا وتكرارا أننا سنرد بصرامة شديدة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كل بند حول كيفية الرد، بطبيعة الحال، سنتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، وسيشعرون بذلك".وعلقت زاخاروفا، على تقديم فلاديمير زيلينسكي، مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية في البلاد، ووصفته بأنه ينقذ نفسه فقط، ويدفع الثمن حياة الأوكرانيين، موضحة: "زيلينسكي ينقذ نفسه فقط، وهو مستعد لدفع ثمن باهظ من أجل خلاصه، وهو يدفع ثمن حياة المواطنين الأوكرانيين"."سرقة العصر" وبدوره، وصف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والباحث السياسي، جيرار ديب، قيام الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية بـ"سرقة العصر".وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن "القرار الأوروبي من الناحية القانونية لا يستند إلى أي مرجعية قانونية وغير شرعي، ولكن الغرب يضع القوانين ويخترقها بحسب المصالح الأميركية".وفي هذا الإطار، استنكر ديب "قيام الولايات المتحدة باستغلال الشعوب لمحاربة القوى التي تطمح إلى عالم متعدد الأقطاب"، مشيراً إلى أن "المعركة الفعلية اليوم مع واشنطن و"الناتو" الذين يمارسان الحقارة السياسية في العالم".
https://sarabic.ae/20240708/مساعد-الرئيس-الروسي-الدول-التي-استولت-على-الأصول-الروسية-ستدفع-بالكامل-ثمن-تصرفاتها-1090596256.html
https://sarabic.ae/20240711/نظام-كييف-يكشف-كيفية-إنفاقه-لعوائد-الأصول-الروسية-المسروقة-1090695078.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/49/1013524999_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e5a24e5cc1d4363a06c035d0505eb574.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

الاتحاد الأوروبي "يلعب بنار الموثوقية"... بدء تحويل عائدات الأصول الروسية وتلويح "برد قاس"

09:27 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 09:59 GMT 29.08.2024)
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورالروبل والدولار
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بدأ الاتحاد الأوروبي، بتوجيه عوائد الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لنظام كييف، في خطوة يؤكد خبراء بأنها ستسبب حالة من انعدام الموثوقية حول نجاعة الاعتماد على الدول الغربية في ما يخص إيداع الأصول التابعة للحكومات حول العالم لدى دول الاتحاد الأوروبي، فيما شدد الكرملين على أن.
وأعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في تصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد الأوروبي بدأ توجيه عوائد الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تم تحويل 1.4 مليار يورو (نحو 1.55 مليار دولار) لهذا الغرض".

وقال بوريل: "لقد بدأنا بالفعل استغلال عوائد الأرباح غير المتوقعة للأصول الروسية المجمدة، وأُرسلت الأرباح من هذه الأصول المجمدة بالفعل إلى أوكرانيا والدول الأعضاء (بالاتحاد الأوروبي)"، زاعما أن ذلك سيسهم في "المزيد من المعدات العسكرية لأوكرانيا... تم تحويل 1.4 مليار يورو بالفعل".

عدم توافق داخلي و"عقاب شكلي"

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير قادر على التوافق بشأن تخصيص 6 مليارات يورو من أموال ما يطلق عليه "صندوق السلام الأوروبي" المخصصة لتقديم مساعدات عسكرية لنظام كييف.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
مساعد الرئيس الروسي: الدول التي استولت على الأصول الروسية ستدفع بالكامل ثمن تصرفاتها
8 يوليو, 14:49 GMT

وأوضح بوريل أن "هذه الأموال لا تزال في الحسابات، ولكن إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لا تزال تعطل القرار"، في إشارة إلى هنغاريا، التي لا تزال تحجب موافقتها على تحويل 6 مليارات يورو، كتعويضات عن المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد لأوكرانيا.

وبدوره، أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن بلاده ستعارض السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى "تصعيد خطير".

موسكو تلوح "برد قاس"

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أكدت الثلاثاء الماضي، أن رد روسيا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون قاسيا.
وقالت زاخاروفا: "لقد قلنا مرارا وتكرارا أننا سنرد بصرامة شديدة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كل بند حول كيفية الرد، بطبيعة الحال، سنتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، وسيشعرون بذلك".
وعلقت زاخاروفا، على تقديم فلاديمير زيلينسكي، مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية في البلاد، ووصفته بأنه ينقذ نفسه فقط، ويدفع الثمن حياة الأوكرانيين، موضحة: "زيلينسكي ينقذ نفسه فقط، وهو مستعد لدفع ثمن باهظ من أجل خلاصه، وهو يدفع ثمن حياة المواطنين الأوكرانيين".

"سرقة العصر"

وبدوره، وصف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والباحث السياسي، جيرار ديب، قيام الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية بـ"سرقة العصر".

وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا لن تسكت عن هذا القرار وستقوم بالمواجهة عبر تغيير العقيدة النووية الرادعة في حال تعرض الأمن القومي الروسي للتهديد"، معتبرًا "هذه السرقة تهديد اقتصادي على الشعب الروسي".

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن "القرار الأوروبي من الناحية القانونية لا يستند إلى أي مرجعية قانونية وغير شرعي، ولكن الغرب يضع القوانين ويخترقها بحسب المصالح الأميركية".
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
نظام كييف يكشف كيفية إنفاقه لعوائد الأصول الروسية المسروقة
11 يوليو, 10:24 GMT

وشدّد ديب على "ضرورة انتهاء ممارسات الغرب الفوقية مع دول العالم، وعليه أن يتقبل، لا سيّما الولايات المتحدة. هناك حضارة روسية وصينية وإسلامية وغيرها بدأت تظهر على الساحة العالمية وتثبت حضورها على الصعيد الاقتصادي والصناعي والثقافي".

وفي هذا الإطار، استنكر ديب "قيام الولايات المتحدة باستغلال الشعوب لمحاربة القوى التي تطمح إلى عالم متعدد الأقطاب"، مشيراً إلى أن "المعركة الفعلية اليوم مع واشنطن و"الناتو" الذين يمارسان الحقارة السياسية في العالم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMTحيفا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. فصائل عراقية مسلحة تستهدف محطة كهرباء حيفا شمالي إسرائيل05:29 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала