https://sarabic.ae/20240711/نظام-كييف-يكشف-كيفية-إنفاقه-لعوائد-الأصول-الروسية-المسروقة-1090695078.html
نظام كييف يكشف كيفية إنفاقه لعوائد الأصول الروسية المسروقة
نظام كييف يكشف كيفية إنفاقه لعوائد الأصول الروسية المسروقة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، اليوم الخميس، أن "كييف تعتزم توجيه الدخل من الأصول الروسية المجمدة إلى احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية". 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T10:24+0000
2024-07-11T10:24+0000
2024-07-11T10:24+0000
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جاء هذا الإعلان في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حيث أكد أوميروف أن "الأرباح من الأصول الروسية المجمدة ستذهب إلى الذخيرة والدفاع الجوي ودعم الشركات الأوكرانية المصنعة".وبحسب أوميروف، فإن المبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه كييف سنويا، سيكون نحو 3 مليارات يورو، وستصل الدفعة الأولى المقدرة بمليار ونصف يورو، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار يورو.ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة المقاصة في العالم.وفي وقت سابق، وافقت "مجموعة السبع" على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار، سيتم سداده من فوائد الأصول الروسية المجمدة في الغرب.ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا ستكون مسؤولة في حالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب. ووفقا له، فإن موسكو لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.المفوضية الأوروبية: زيارة رئيس الوزراء المجري إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحادنواب تونسيون لـ"سبوتنيك": تصريحات بوريل عن تقارب بلادنا مع روسيا والصين وإيران تعكس نزعة استعمارية
https://sarabic.ae/20240710/الاتحاد-الأوروبي-إذا-توقفنا-عن-دعم-أوكرانيا-ستنتهي-الحرب-بسرعة-1090653479.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
نظام كييف يكشف كيفية إنفاقه لعوائد الأصول الروسية المسروقة
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، اليوم الخميس، أن "كييف تعتزم توجيه الدخل من الأصول الروسية المجمدة إلى احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".
جاء هذا الإعلان في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حيث أكد أوميروف أن "الأرباح من الأصول الروسية المجمدة ستذهب إلى الذخيرة والدفاع الجوي ودعم الشركات الأوكرانية المصنعة".
وبحسب أوميروف، فإن المبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه كييف سنويا، سيكون نحو 3 مليارات يورو، وستصل الدفعة الأولى المقدرة بمليار ونصف يورو، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا،
قام الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار يورو.
ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
وفي وقت سابق، وافقت "مجموعة السبع" على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار، سيتم سداده من فوائد الأصول الروسية المجمدة في الغرب.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا ستكون مسؤولة في حالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب.
ووفقا له، فإن موسكو لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.