نظام كييف يكشف كيفية إنفاقه لعوائد الأصول الروسية المسروقة

عربي
بث مباشر لكلمة بوتين أمام المشاركين في المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس"... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا تحترم مواثيق الحرب وأوكرانيا تورط شعبها والغرب بتصرفاتها الرعناء
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
آثار مصر بين محاولة استعادة المنهوب منها وبين الاحتفاء بها مع افتتاح المتحف المصري الكبير
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240711/نظام-كييف-يكشف-كيفية-إنفاقه-لعوائد-الأصول-الروسية-المسروقة-1090695078.html
نظام كييف يكشف كيفية إنفاقه لعوائد الأصول الروسية المسروقة
نظام كييف يكشف كيفية إنفاقه لعوائد الأصول الروسية المسروقة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، اليوم الخميس، أن "كييف تعتزم توجيه الدخل من الأصول الروسية المجمدة إلى احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية". 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T10:24+0000
2024-07-11T10:24+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
جاء هذا الإعلان في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حيث أكد أوميروف أن "الأرباح من الأصول الروسية المجمدة ستذهب إلى الذخيرة والدفاع الجوي ودعم الشركات الأوكرانية المصنعة".وبحسب أوميروف، فإن المبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه كييف سنويا، سيكون نحو 3 مليارات يورو، وستصل الدفعة الأولى المقدرة بمليار ونصف يورو، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار يورو.ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة المقاصة في العالم.وفي وقت سابق، وافقت "مجموعة السبع" على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار، سيتم سداده من فوائد الأصول الروسية المجمدة في الغرب.ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا ستكون مسؤولة في حالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب. ووفقا له، فإن موسكو لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.المفوضية الأوروبية: زيارة رئيس الوزراء المجري إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحادنواب تونسيون لـ"سبوتنيك": تصريحات بوريل عن تقارب بلادنا مع روسيا والصين وإيران تعكس نزعة استعمارية
https://sarabic.ae/20240710/الاتحاد-الأوروبي-إذا-توقفنا-عن-دعم-أوكرانيا-ستنتهي-الحرب-بسرعة-1090653479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

نظام كييف يكشف كيفية إنفاقه لعوائد الأصول الروسية المسروقة

10:24 GMT 11.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، اليوم الخميس، أن "كييف تعتزم توجيه الدخل من الأصول الروسية المجمدة إلى احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".
جاء هذا الإعلان في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حيث أكد أوميروف أن "الأرباح من الأصول الروسية المجمدة ستذهب إلى الذخيرة والدفاع الجوي ودعم الشركات الأوكرانية المصنعة".
وبحسب أوميروف، فإن المبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه كييف سنويا، سيكون نحو 3 مليارات يورو، وستصل الدفعة الأولى المقدرة بمليار ونصف يورو، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار يورو.
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
الاتحاد الأوروبي: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا ستنتهي الحرب بسرعة
أمس, 08:55 GMT
ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
وفي وقت سابق، وافقت "مجموعة السبع" على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار، سيتم سداده من فوائد الأصول الروسية المجمدة في الغرب.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا ستكون مسؤولة في حالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب. ووفقا له، فإن موسكو لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.
المفوضية الأوروبية: زيارة رئيس الوزراء المجري إلى روسيا "تقوض وحدة" الاتحاد
نواب تونسيون لـ"سبوتنيك": تصريحات بوريل عن تقارب بلادنا مع روسيا والصين وإيران تعكس نزعة استعمارية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". قناة إسرائيلية: هناك تقدم في المفاوضات مع "حماس" بشأن محور فيلادلفيا05:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهمأمس, 13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала