https://sarabic.ae/20240628/بوريل-4-من-أصل-9-مرشحين-للاتحاد-الأوروبي-لا-يؤيدون-فرض-عقوبات-على-الأصول-الروسية-1090278675.html
بوريل: 4 من أصل 9 مرشحين للاتحاد الأوروبي لا يؤيدون فرض عقوبات على الأصول الروسية
بوريل: 4 من أصل 9 مرشحين للاتحاد الأوروبي لا يؤيدون فرض عقوبات على الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن 5 دول فقط من أصل 9 دول مرشحة للاتحاد الأوروبي، تدعم العقوبات التي يفرضها الاتحاد... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T14:35+0000
2024-06-28T14:35+0000
2024-06-28T14:35+0000
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وأضاف بوريل في بيان رسمي، أن "البلدان المرشحة هي مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وألبانيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك، وكذلك بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تؤيد قرار المجلس هذا، وستضمن أن سياساتها الوطنية تتوافق مع قرار المجلس هذا".ولم يذكر بوريل في بيانه دولا أربعة غير مؤيدة للقرار، وهي صربيا وجورجيا وتركيا ومولدوفا.وذكر جوزيب بوريل مرارا وتكرارا أن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن تشمل توافق المرشحين مع السياسة الخارجية للكتلة، قبل أن يصبحوا أعضاء رسميين.وفي حديثه يوم الاثنين الماضي، عن عدم إحراز تقدم في عملية انضمام صربيا، قال كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إن العلاقات الوثيقة مع روسيا "تتعارض مع كونها دولة تطمح إلى العضوية".وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
https://sarabic.ae/20240625/خبراء-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-من-التحرك-العالمي-بعيدا-عن-الدولار-واليورو-بالاستيلاء-على-أموال-روسيا-1090175959.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
بوريل: 4 من أصل 9 مرشحين للاتحاد الأوروبي لا يؤيدون فرض عقوبات على الأصول الروسية
قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن 5 دول فقط من أصل 9 دول مرشحة للاتحاد الأوروبي، تدعم العقوبات التي يفرضها الاتحاد على الأصول الروسية المجمدة.
وأضاف بوريل في بيان رسمي
، أن "البلدان المرشحة هي مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وألبانيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك، وكذلك بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تؤيد قرار المجلس هذا، وستضمن أن سياساتها الوطنية تتوافق مع قرار المجلس هذا".
ولم يذكر بوريل في بيانه دولا أربعة غير مؤيدة للقرار، وهي صربيا وجورجيا وتركيا ومولدوفا.
وذكر جوزيب بوريل مرارا وتكرارا أن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن تشمل توافق المرشحين مع السياسة الخارجية للكتلة، قبل أن يصبحوا أعضاء رسميين.
وفي حديثه يوم الاثنين الماضي، عن عدم إحراز تقدم في عملية انضمام صربيا، قال كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إن العلاقات الوثيقة مع روسيا "تتعارض مع كونها دولة تطمح إلى العضوية".
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة
لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.