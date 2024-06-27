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https://sarabic.ae/20240627/روسيا-لا-تستبعد-رفع-دعوى-في-محكمة-العدل-الدولية-بشأن-تحويل-عائدات-أصولها-إلى-كييف-1090226824.html
روسيا لا تستبعد رفع دعوى في محكمة العدل الدولية بشأن تحويل عائدات أصولها إلى كييف
روسيا لا تستبعد رفع دعوى في محكمة العدل الدولية بشأن تحويل عائدات أصولها إلى كييف
سبوتنيك عربي
صرح ممثل روسيا في القضايا أمام محكمة العدل الدولية والسفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية، غينادي كوزمين، أن موسكو لا تستبعد موسكو رفع دعوى أمام محكمة العدل... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T11:30+0000
2024-06-27T11:30+0000
روسيا
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وقال كوزمين لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "القانوني الدولي": "بالطبع نحن ندرس جميع الخيارات لتحقيق العدالة لجميع المظالم التي تحدث ضد روسيا، فرقنا القانونية تعمل بشكل فعال، ويجري تحليل الوضع، في المستقبل كل هذا ممكن".وفي وقت سابق، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي وافق على قرار إرسال الدفعة الأولى البالغة 1.4 مليار يورو من الدخل من الأصول الروسية للمساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
https://sarabic.ae/20240625/باحث-سياسي--مصادرة-الأصول-الروسية-هو-سرقة-العصر-والغرب-يمارس-الحقارة-السياسية-1090179585.html
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روسيا لا تستبعد رفع دعوى في محكمة العدل الدولية بشأن تحويل عائدات أصولها إلى كييف

11:30 GMT 27.06.2024
© Sputnik . Yuriy Somovقصر السلام في لاهاي هو المقر الرسمي لمحكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة
قصر السلام في لاهاي هو المقر الرسمي لمحكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Yuriy Somov
تابعنا عبر
صرح ممثل روسيا في القضايا أمام محكمة العدل الدولية والسفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية، غينادي كوزمين، أن موسكو لا تستبعد موسكو رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن تحويل عائدات أصولها إلى كييف.
وقال كوزمين لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "القانوني الدولي": "بالطبع نحن ندرس جميع الخيارات لتحقيق العدالة لجميع المظالم التي تحدث ضد روسيا، فرقنا القانونية تعمل بشكل فعال، ويجري تحليل الوضع، في المستقبل كل هذا ممكن".
وفي وقت سابق، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي وافق على قرار إرسال الدفعة الأولى البالغة 1.4 مليار يورو من الدخل من الأصول الروسية للمساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
باحث سياسي : مصادرة الأصول الروسية هو "سرقة العصر" والغرب يمارس "الحقارة السياسية"
25 يونيو, 19:27 GMT
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
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