https://sarabic.ae/20240723/الرد-سيكون-قاسيا-موسكو-تعلق-على-تحويل-عائدات-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا--1091047774.html
"الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا
"الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن رد روسيا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون قاسيا. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T09:38+0000
2024-07-23T09:38+0000
2024-07-23T09:38+0000
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وأضافت زاخاروفا: "لقد قلنا مرارا وتكرارا أننا سنرد بصرامة شديدة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كل بند حول كيفية الرد، بطبيعة الحال، سنتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، وسيشعرون بذلك".وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الدفعة الأولى البالغة 1.4 مليار يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من دخل الأصول المجمدة لروسيا الاتحادية ستتم في أوائل أغسطس /تموز.وعلقت زاخاروفا على تقديم زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا، ووصفته بأنه ينقذ نفسه فقط، ويدفع الثمن حياة الأوكرانيين، موضحة: "إن زيلينسكي ينقذ نفسه فقط، وهو مستعد لدفع ثمن باهظ من أجل خلاصه، وهو يدفع ثمن حياة المواطنين الأوكرانيين".وفي وقت سابق، أفاد البرلماني الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، أن مشاريع القوانين الخاصة بتمديد التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا تم تسجيلها على موقع البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، بمبادرة من فلاديمير زيلينسكي.خبير في العلاقات الدولية: موقف روسيا من تنحي بايدن كان مسؤولا ويسجل لصالحهابايدن ينقل صلاحياته بشأن أوكرانيا لوزيري الخزانة والخارجية
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, سياسة, سياسة خارجية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, سياسة, سياسة خارجية
"الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن رد روسيا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون قاسيا.
وأضافت زاخاروفا: "لقد قلنا مرارا وتكرارا أننا سنرد بصرامة شديدة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كل بند حول كيفية الرد، بطبيعة الحال، سنتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، وسيشعرون بذلك".
وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي،
إن الدفعة الأولى البالغة 1.4 مليار يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من دخل الأصول المجمدة لروسيا الاتحادية ستتم في أوائل أغسطس /تموز.
وعلقت زاخاروفا على تقديم زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا،
ووصفته بأنه ينقذ نفسه فقط، ويدفع الثمن حياة الأوكرانيين، موضحة: "إن زيلينسكي ينقذ نفسه فقط، وهو مستعد لدفع ثمن باهظ من أجل خلاصه، وهو يدفع ثمن حياة المواطنين الأوكرانيين".
وفي وقت سابق، أفاد البرلماني الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، أن مشاريع القوانين الخاصة بتمديد التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا تم تسجيلها على موقع البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، بمبادرة من فلاديمير زيلينسكي.