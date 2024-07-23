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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
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السينما والحكاية الفلسطينية
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
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الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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29 د
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183 د
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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"الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا
"الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن رد روسيا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون قاسيا. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T09:38+0000
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وأضافت زاخاروفا: "لقد قلنا مرارا وتكرارا أننا سنرد بصرامة شديدة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كل بند حول كيفية الرد، بطبيعة الحال، سنتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، وسيشعرون بذلك".وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الدفعة الأولى البالغة 1.4 مليار يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من دخل الأصول المجمدة لروسيا الاتحادية ستتم في أوائل أغسطس /تموز.وعلقت زاخاروفا على تقديم زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا، ووصفته بأنه ينقذ نفسه فقط، ويدفع الثمن حياة الأوكرانيين، موضحة: "إن زيلينسكي ينقذ نفسه فقط، وهو مستعد لدفع ثمن باهظ من أجل خلاصه، وهو يدفع ثمن حياة المواطنين الأوكرانيين".وفي وقت سابق، أفاد البرلماني الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، أن مشاريع القوانين الخاصة بتمديد التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا تم تسجيلها على موقع البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، بمبادرة من فلاديمير زيلينسكي.خبير في العلاقات الدولية: موقف روسيا من تنحي بايدن كان مسؤولا ويسجل لصالحهابايدن ينقل صلاحياته بشأن أوكرانيا لوزيري الخزانة والخارجية
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, سياسة, سياسة خارجية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, سياسة, سياسة خارجية

"الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا

09:38 GMT 23.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
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صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن رد روسيا على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون قاسيا.
وأضافت زاخاروفا: "لقد قلنا مرارا وتكرارا أننا سنرد بصرامة شديدة، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كل بند حول كيفية الرد، بطبيعة الحال، سنتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، وسيشعرون بذلك".
وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الدفعة الأولى البالغة 1.4 مليار يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من دخل الأصول المجمدة لروسيا الاتحادية ستتم في أوائل أغسطس /تموز.
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وعلقت زاخاروفا على تقديم زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا، ووصفته بأنه ينقذ نفسه فقط، ويدفع الثمن حياة الأوكرانيين، موضحة: "إن زيلينسكي ينقذ نفسه فقط، وهو مستعد لدفع ثمن باهظ من أجل خلاصه، وهو يدفع ثمن حياة المواطنين الأوكرانيين".
وفي وقت سابق، أفاد البرلماني الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، أن مشاريع القوانين الخاصة بتمديد التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا تم تسجيلها على موقع البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، بمبادرة من فلاديمير زيلينسكي.
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