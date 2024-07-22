https://sarabic.ae/20240722/بايدن-ينقل-صلاحياته-بشأن-أوكرانيا-لوزيري-الخزانة-والخارجية-1091038122.html
بايدن ينقل صلاحياته بشأن أوكرانيا لوزيري الخزانة والخارجية
بايدن ينقل صلاحياته بشأن أوكرانيا لوزيري الخزانة والخارجية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نقل صلاحياته المنصوص عليها في القانون بشأن د،عم أوكرانيا أو ما يسمة بـ(الريبو) بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمصادرة الأصول... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T22:38+0000
2024-07-22T22:38+0000
2024-07-22T22:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الريبو، وذلك ضمن حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا؛ إذ يمنح هذا القانون إدارة بايدن سلطة الاستيلاء على مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة الموجودة في البنوك الأمريكية، بهدف إعادة توجيهها إلى صندوقين لإعادة إعمار أوكرانيا: صندوق التعويضات، وصندوق دعم أوكرانيا، حسب زعم الولايات المتحدة.وأضاف: " أفوض وزير الخارجية بالتشاور مع وزيرة الخزانة في المهام والصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب الأقسام 104 (g)، و104 (i)، و105 (c)، و105 (e)، و105 (g) من القانون الاقتصادي والفرص للأوكرانيين"، على وجه الخصوص على مصادرة الأصول السيادية الروسية لنقلها إلى أوكرانيا.وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
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سبوتنيك عربي
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
بايدن ينقل صلاحياته بشأن أوكرانيا لوزيري الخزانة والخارجية
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نقل صلاحياته المنصوص عليها في القانون بشأن د،عم أوكرانيا أو ما يسمة بـ(الريبو) بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمصادرة الأصول الروسية السيادية، إلى وزيري الخزانة والخارجية.
وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الريبو، وذلك ضمن حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا؛ إذ يمنح هذا القانون إدارة بايدن سلطة الاستيلاء على مليارات الدولارات من الأصول الروسية
المجمدة الموجودة في البنوك الأمريكية، بهدف إعادة توجيهها إلى صندوقين لإعادة إعمار أوكرانيا: صندوق التعويضات، وصندوق دعم أوكرانيا، حسب زعم الولايات المتحدة.
وجاء في بيان نشره البيت الأبيض عن بايدن: "أفوض إلى وزيرة الخزانة المهام والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب الأقسام 104 (a) (1) و104 (a) (2) (a) من قانون استعادة الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين".
وأضاف: " أفوض وزير الخارجية بالتشاور مع وزيرة الخزانة في المهام والصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب الأقسام 104 (g)، و104 (i)، و105 (c)، و105 (e)، و105 (g) من القانون الاقتصادي والفرص للأوكرانيين"، على وجه الخصوص على مصادرة الأصول السيادية الروسية لنقلها إلى أوكرانيا.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.