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خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
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مساحة حرة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240722/بايدن-ينقل-صلاحياته-بشأن-أوكرانيا-لوزيري-الخزانة-والخارجية-1091038122.html
بايدن ينقل صلاحياته بشأن أوكرانيا لوزيري الخزانة والخارجية
بايدن ينقل صلاحياته بشأن أوكرانيا لوزيري الخزانة والخارجية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نقل صلاحياته المنصوص عليها في القانون بشأن د،عم أوكرانيا أو ما يسمة بـ(الريبو) بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمصادرة الأصول... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T22:38+0000
2024-07-22T22:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الريبو، وذلك ضمن حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا؛ إذ يمنح هذا القانون إدارة بايدن سلطة الاستيلاء على مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة الموجودة في البنوك الأمريكية، بهدف إعادة توجيهها إلى صندوقين لإعادة إعمار أوكرانيا: صندوق التعويضات، وصندوق دعم أوكرانيا، حسب زعم الولايات المتحدة.وأضاف: " أفوض وزير الخارجية بالتشاور مع وزيرة الخزانة في المهام والصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب الأقسام 104 (g)، و104 (i)، و105 (c)، و105 (e)، و105 (g) من القانون الاقتصادي والفرص للأوكرانيين"، على وجه الخصوص على مصادرة الأصول السيادية الروسية لنقلها إلى أوكرانيا.وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
https://sarabic.ae/20240716/ترامب-لا-أحب-العقوبات-بشأن-جهود-الولايات-المتحدة-لمعاقبة-روسيا-1090865083.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

بايدن ينقل صلاحياته بشأن أوكرانيا لوزيري الخزانة والخارجية

22:38 GMT 22.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نقل صلاحياته المنصوص عليها في القانون بشأن د،عم أوكرانيا أو ما يسمة بـ(الريبو) بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمصادرة الأصول الروسية السيادية، إلى وزيري الخزانة والخارجية.
وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الريبو، وذلك ضمن حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا؛ إذ يمنح هذا القانون إدارة بايدن سلطة الاستيلاء على مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة الموجودة في البنوك الأمريكية، بهدف إعادة توجيهها إلى صندوقين لإعادة إعمار أوكرانيا: صندوق التعويضات، وصندوق دعم أوكرانيا، حسب زعم الولايات المتحدة.
وجاء في بيان نشره البيت الأبيض عن بايدن: "أفوض إلى وزيرة الخزانة المهام والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب الأقسام 104 (a) (1) و104 (a) (2) (a) من قانون استعادة الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين".
وأضاف: " أفوض وزير الخارجية بالتشاور مع وزيرة الخزانة في المهام والصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب الأقسام 104 (g)، و104 (i)، و105 (c)، و105 (e)، و105 (g) من القانون الاقتصادي والفرص للأوكرانيين"، على وجه الخصوص على مصادرة الأصول السيادية الروسية لنقلها إلى أوكرانيا.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
ترامب يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لا أحب العقوبات"... ترامب ينتقد السياسة الأمريكية تجاه روسيا
16 يوليو, 21:56 GMT
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلب إخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس لبدء عملية عسكرية05:28 GMT
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