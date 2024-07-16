ترامب: لا "أحب" العقوبات بشأن جهود الولايات المتحدة لمعاقبة روسيا

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ع الموجة مع ايلي
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
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أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240716/ترامب-لا-أحب-العقوبات-بشأن-جهود-الولايات-المتحدة-لمعاقبة-روسيا-1090865083.html
ترامب: لا "أحب" العقوبات بشأن جهود الولايات المتحدة لمعاقبة روسيا
ترامب: لا "أحب" العقوبات بشأن جهود الولايات المتحدة لمعاقبة روسيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه لا يحب العقوبات بشأن الاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة لحماية تايوان ومعالجة العملية العسكرية... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T21:56+0000
2024-07-16T21:56+0000
ترامب
دونالد ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وقال ترامب لوكالة "بلومبرج نيوز" الأمريكية: "أنا لا أحب العقوبات".يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
https://sarabic.ae/20240709/روسيا-سياسة-العقوبات-غير-القانونية-ليست-فعالة-وتلحق-الضرر-بمبادريها-1090626275.html
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ترامب, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
ترامب, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

ترامب: لا "أحب" العقوبات بشأن جهود الولايات المتحدة لمعاقبة روسيا

21:56 GMT 16.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS ترامب يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024
 ترامب يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه لا يحب العقوبات بشأن الاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة لحماية تايوان ومعالجة العملية العسكرية الخاصة بروسيا في أوكرانيا.
وقال ترامب لوكالة "بلومبرج نيوز" الأمريكية: "أنا لا أحب العقوبات".
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
روسيا: سياسة العقوبات غير القانونية ليست فعالة وتلحق الضرر بمبادريها
9 يوليو, 12:23 GMT
يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..اتفاق إسرائيل مع مصر على سحب القوات من حدود غزة يسهل الاتفاق مع حماس21:12 GMT
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