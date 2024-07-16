https://sarabic.ae/20240716/ترامب-لا-أحب-العقوبات-بشأن-جهود-الولايات-المتحدة-لمعاقبة-روسيا-1090865083.html
ترامب: لا "أحب" العقوبات بشأن جهود الولايات المتحدة لمعاقبة روسيا
ترامب: لا "أحب" العقوبات بشأن جهود الولايات المتحدة لمعاقبة روسيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه لا يحب العقوبات بشأن الاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة لحماية تايوان ومعالجة العملية العسكرية... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T21:56+0000
2024-07-16T21:56+0000
2024-07-16T21:56+0000
ترامب
دونالد ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090248617_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_918c4fae52016695dcf4ffec69b9d239.jpg
وقال ترامب لوكالة "بلومبرج نيوز" الأمريكية: "أنا لا أحب العقوبات".يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
https://sarabic.ae/20240709/روسيا-سياسة-العقوبات-غير-القانونية-ليست-فعالة-وتلحق-الضرر-بمبادريها-1090626275.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
ترامب, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
ترامب: لا "أحب" العقوبات بشأن جهود الولايات المتحدة لمعاقبة روسيا
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه لا يحب العقوبات بشأن الاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة لحماية تايوان ومعالجة العملية العسكرية الخاصة بروسيا في أوكرانيا.
وقال ترامب لوكالة "بلومبرج نيوز" الأمريكية: "أنا لا أحب العقوبات".
يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا
، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.