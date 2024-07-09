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روسيا: سياسة العقوبات غير القانونية ليست فعالة وتلحق الضرر بمبادريها
روسيا: سياسة العقوبات غير القانونية ليست فعالة وتلحق الضرر بمبادريها
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أن سياسة العقوبات غير القانونية والمنافسة غير العادلة ليست فعالة وتسبب أضرارا جسيمة لمبادريها أنفسهم. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T12:23+0000
2024-07-09T12:23+0000
روسيا
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وقال ميشوستين في الجلسة الاستراتيجية الرئيسية للمنتدى الصناعي الدولي "إينوبروم-2024" في يكاترينبورغ: "موضوع منتدانا مخصص لتطوير التعاون في الصناعة. الآن هذه مهمة أساسية، وليس فقط لبلدنا".وأكد ميشوستين أن تحقيق الاستقلال التكنولوجي يعد أحد المهام الرئيسية لجميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وقال ميشوستين: "من أجل توسيع إنتاج المنتجات التي تتطلب العلوم المكثفة، نقوم بوضع مبادرات في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يمثل تحقيق الاستقلال التكنولوجي أحد التحديات الرئيسية التي تواجه جميع دولنا "الخمس"، ودون ذلك، لن يكون النمو الاقتصادي والاجتماعي ممكناً".وأكد ميشوستين أن روسيا تواصل المشاركة النشطة في تشكيل أوسع تعاون اقتصادي دولي ممكن.وقال: "نعتزم مواصلة مشاركتنا النشطة في تشكيل أوسع تعاون اقتصادي دولي ممكن، أود أن أشدد على أننا منفتحون على جميع الراغبين في التعاون على أساس الثقة المتبادلة والاحترام ومراعاة مصالح بعضهم بعضا".وأشار ميشوستين إلى أن شراكة "إينوبروم" مع منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة ستسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة.وقال ميشوستين: "نعمل على تعزيز التعاون والقيادة التكنولوجية داخل رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، هذا العام، ولأول مرة، مُنحت منظمة شنغهاي للتعاون واللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة المركز الرسمي لشريك معرض "إينوبروم"، وسيساعد وجود هذه الجمعيات الدولية ذات السمعة الطيبة هنا على زيادة الاستثمار المتبادل".
https://sarabic.ae/20240708/خبير-في-العلاقات-الدولية-توقيت-زيارة-رئيس-وزراء-الهند-إلى-روسيا-دليل-على-بدء-النظام-الدولي-الجديد-1090601963.html
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روسيا

روسيا: سياسة العقوبات غير القانونية ليست فعالة وتلحق الضرر بمبادريها

12:23 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Alexander Astafiev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، 31 مارس 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Alexander Astafiev
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تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أن سياسة العقوبات غير القانونية والمنافسة غير العادلة ليست فعالة وتسبب أضرارا جسيمة لمبادريها أنفسهم.
وقال ميشوستين في الجلسة الاستراتيجية الرئيسية للمنتدى الصناعي الدولي "إينوبروم-2024" في يكاترينبورغ: "موضوع منتدانا مخصص لتطوير التعاون في الصناعة. الآن هذه مهمة أساسية، وليس فقط لبلدنا".

وتابع ميشوستين: "أصبح واضحًا بالفعل أن سياسة العقوبات غير القانونية والمنافسة غير العادلة ليست فعالة، وهي تلحق أضرارا جسيمة بمبادريها أنفسهم".

وأكد ميشوستين أن تحقيق الاستقلال التكنولوجي يعد أحد المهام الرئيسية لجميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
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وقال ميشوستين: "من أجل توسيع إنتاج المنتجات التي تتطلب العلوم المكثفة، نقوم بوضع مبادرات في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يمثل تحقيق الاستقلال التكنولوجي أحد التحديات الرئيسية التي تواجه جميع دولنا "الخمس"، ودون ذلك، لن يكون النمو الاقتصادي والاجتماعي ممكناً".
وأكد ميشوستين أن روسيا تواصل المشاركة النشطة في تشكيل أوسع تعاون اقتصادي دولي ممكن.
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وقال: "نعتزم مواصلة مشاركتنا النشطة في تشكيل أوسع تعاون اقتصادي دولي ممكن، أود أن أشدد على أننا منفتحون على جميع الراغبين في التعاون على أساس الثقة المتبادلة والاحترام ومراعاة مصالح بعضهم بعضا".

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت الدولة الشريكة لـ "إنوبروم" هذا العام، ما يؤكد الطابع الخاص لعلاقات الصداقة الروسية الإماراتية.

وأشار ميشوستين إلى أن شراكة "إينوبروم" مع منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة ستسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة.
وقال ميشوستين: "نعمل على تعزيز التعاون والقيادة التكنولوجية داخل رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، هذا العام، ولأول مرة، مُنحت منظمة شنغهاي للتعاون واللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة المركز الرسمي لشريك معرض "إينوبروم"، وسيساعد وجود هذه الجمعيات الدولية ذات السمعة الطيبة هنا على زيادة الاستثمار المتبادل".
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