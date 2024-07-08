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خبير في العلاقات الدولية: توقيت زيارة رئيس وزراء الهند إلى روسيا دليل على بدء النظام الدولي الجديد
خبير في العلاقات الدولية: توقيت زيارة رئيس وزراء الهند إلى روسيا دليل على بدء النظام الدولي الجديد
سبوتنيك عربي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، أن "زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا هي زيارة تاريخية بكل ما للكلمة من... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T17:46+0000
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وشدّد الدكتور ملحم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على أن "روسيا والهند تشكلان قوتين عملاقتين"، وأن "زيارة مسؤول هندي رفيع المستوى في هذا التوقيت الحساس بالذات، دليل على أنّ العالم على مشارف نظام دولي جديد".وأوضح أن "استياء الغرب من زيارة مودي طبيعي، لأن الدول الغربية تخشى من الخارطة الجديدة التي ترسم على مستوى العلاقات بين بلدان العالم"، مضيفا أن "مصالح جيوسياسية ستتبادلها كلّ من موسكو ونيودلهي".وإذ توقّع الدكتور ملحم "تطورا في العلاقات بين روسيا والهند لكونها مبنية على أساس منظومة متكاملة من المصالح الاستراتيجية"، لفت إلى أن "خلافات وتباينات قد تظهرها الدولتان، إلا أن هامش التعاون والتقارب بينهما سيتسع أكثر فأكثر".وقال الدكتور ملحم: "الغرب مدين لسياسات الحصار التي كان يفرضها على روسيا، وإجراءاته ليست فقط مستنكرة بل إنها أحادية الجانب وغير قانونية".وشدّد على أن "كل من يؤمن بأن الغرب لا يزال قادرا على عزل دولة روسيا الاتحادية أو احتواء الصين ومعاقبة إيران فهو يعاني من قصور في التفكير، فتلك الدول وازنة وتشكل نسبة هائلة من جغرافيا وديموغرافيا هذا الكوكب".وأشار إلى أن "لا دولة تسلم أوراق قوتها بسهولة"، وأن "الإجراءات التي يتبعها الغرب في غالب الأحيان هي إجراءات عبثية ومنفصلة عن الواقع".وفي تعليقه على زيارة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إلى الصين، جدّد الدكتور ملحم تأكيدَه أن "خارطة القارة الأوروبية ستتغير"، وأن "دولا ستعيد حساباتها في ما يتعلق بالعلاقات مع دولة روسيا الاتحادية".وأضاف: "هنغاريا على يقين بأن الخيارات والرهانات الغربية في أوكرانيا قد سقطت وأن روسيا انتصرت عسكريا وفشل الأوروبيون في استنزافها واحتوائها اقتصاديا".
https://sarabic.ae/20240708/بوتين-يشيد-بالإنجازات-التي-حققها-مودي-ويصفه-بشخص-نشيط-للغاية-1090601532.html
https://sarabic.ae/20240708/رئيس-وزراء-الهند-عن-زيارته-إلى-روسيا-أتطلع-لمراجعة-جميع-جوانب-التعاون-الثنائي-مع-صديقي-بوتين-1090583555.html
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أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, حصري
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, حصري

خبير في العلاقات الدولية: توقيت زيارة رئيس وزراء الهند إلى روسيا دليل على بدء النظام الدولي الجديد

17:46 GMT 08.07.2024 (تم التحديث: 17:47 GMT 08.07.2024)
© AP Photo / Felipe Danaبوتين ومودي يبحثان توسيع التعاون الإستراتيجي
بوتين ومودي يبحثان توسيع التعاون الإستراتيجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
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اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، أن "زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا هي زيارة تاريخية بكل ما للكلمة من معنى، إذ إنّ الهند على علاقة وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ودولة أساسية في منظمة بريكس من جهة أخرى".
وشدّد الدكتور ملحم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على أن "روسيا والهند تشكلان قوتين عملاقتين"، وأن "زيارة مسؤول هندي رفيع المستوى في هذا التوقيت الحساس بالذات، دليل على أنّ العالم على مشارف نظام دولي جديد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
بوتين يشيد بالإنجازات التي حققها مودي ويصفه بشخص "نشيط للغاية"
17:18 GMT
وأوضح أن "استياء الغرب من زيارة مودي طبيعي، لأن الدول الغربية تخشى من الخارطة الجديدة التي ترسم على مستوى العلاقات بين بلدان العالم"، مضيفا أن "مصالح جيوسياسية ستتبادلها كلّ من موسكو ونيودلهي".
وإذ توقّع الدكتور ملحم "تطورا في العلاقات بين روسيا والهند لكونها مبنية على أساس منظومة متكاملة من المصالح الاستراتيجية"، لفت إلى أن "خلافات وتباينات قد تظهرها الدولتان، إلا أن هامش التعاون والتقارب بينهما سيتسع أكثر فأكثر".
وقال الدكتور ملحم: "الغرب مدين لسياسات الحصار التي كان يفرضها على روسيا، وإجراءاته ليست فقط مستنكرة بل إنها أحادية الجانب وغير قانونية".
وشدّد على أن "كل من يؤمن بأن الغرب لا يزال قادرا على عزل دولة روسيا الاتحادية أو احتواء الصين ومعاقبة إيران فهو يعاني من قصور في التفكير، فتلك الدول وازنة وتشكل نسبة هائلة من جغرافيا وديموغرافيا هذا الكوكب".
زيارة رئيس وزراء الهند إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
رئيس وزراء الهند عن زيارته إلى روسيا: أتطلع لمراجعة جميع جوانب التعاون الثنائي مع صديقي بوتين
07:18 GMT
وأشار إلى أن "لا دولة تسلم أوراق قوتها بسهولة"، وأن "الإجراءات التي يتبعها الغرب في غالب الأحيان هي إجراءات عبثية ومنفصلة عن الواقع".
وفي تعليقه على زيارة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إلى الصين، جدّد الدكتور ملحم تأكيدَه أن "خارطة القارة الأوروبية ستتغير"، وأن "دولا ستعيد حساباتها في ما يتعلق بالعلاقات مع دولة روسيا الاتحادية".
وأضاف: "هنغاريا على يقين بأن الخيارات والرهانات الغربية في أوكرانيا قد سقطت وأن روسيا انتصرت عسكريا وفشل الأوروبيون في استنزافها واحتوائها اقتصاديا".
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