https://sarabic.ae/20240705/خبير-روسيا-والهند-تعززان-استقلالهما-الاستراتيجي-وسط-تغيرات-جيوسياسية-عالمية-1090511211.html

خبير: روسيا والهند تعززان استقلالهما الاستراتيجي وسط تغيرات جيوسياسية عالمية

خبير: روسيا والهند تعززان استقلالهما الاستراتيجي وسط تغيرات جيوسياسية عالمية

سبوتنيك عربي

يسافر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في أول زيارة خارجية له في بداية الولاية الثالثة "للتحالف الديمقراطي الوطني"، إلى موسكو، في الفترة من 8 إلى 9 يوليو/... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T12:41+0000

2024-07-05T12:41+0000

2024-07-05T12:41+0000

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وعلق الخبير، راج كومار شارما، زميل أبحاث أول في "NatStrat"، وهي مؤسسة بحثية مقرها نيودلهي حول قمة بوتين ومودي، قائلا: "روسيا والهند تعززان استقلالهما الاستراتيجي وسط تغيرات جيوسياسية عالمية".وأوضح الخبير أن رئيس الوزراء مودي بعد توليه منصبه، سوف يبدأ بروسيا الدولة التي تظل بالغة الأهمية لمشاركة الهند في أوراسيا، بصرف النظر عن العلاقة الاستراتيجية الثنائية الشاملة.ولفت الخبير إلى أنه من الممكن أن يجتمع الرئيسان أيضًا، في وقت لاحق، من هذا العام عندما تستضيف روسيا قمة "بريكس" في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ومع ذلك، قرروا عدم الانتظار وبدلاً من ذلك قرروا عقد القمة السنوية فور إعادة انتخاب رئيس الوزراء مودي.وأشار الخبير إلى أن علاقات الهند مع الولايات المتحدة مستقرة، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض التعقيدات.وأما العلاقات الهندية الصينية، فالتوترات الحدودية مستمرة منذ عام 2020، وتؤدي الانتخابات المقبلة في الدول الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى تفاقم حالة عدم اليقين العالمية هذه.وأضاف الخبير أنه وفي أواخر يونيو/ حزيران 2024، أرسلت روسيا قطارين محملين بالفحم إلى الهند عبر ممر النقل الدولي بين "الشمال - الجنوب" (INSTC)، وهذا الطريق أقصر وأرخص من طريق قناة السويس، ومن خلاله يمكن للهند دخول السوق الروسية.وفي جنوب آسيا، سيقوم مشروع مشترك بين الهند وروسيا بتشغيل مطار "ماتالا" الذي بنته الصين في سريلانكا، وباعتبارهما جارتين، فإن الهند وروسيا لا تشكلان تهديداً لبعضهما بعضا، حيث تحافظان على التفاعل المتبادل.وأوضح الخبير أنه ومن المرجح أيضًا أن يوقع البلدان على اتفاقية التبادل المتبادل للخدمات اللوجستية (RELOS) التي طال انتظارها، والتي من شأنها أن تزيد من تعميق التعاون البحري وتشمل حدودًا جديدة مثل القطب الشمالي، ولدى الهند اتفاقيات لوجستية عسكرية مع شركائها الرباعيين مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، إلى جانب شركاء استراتيجيين آخرين مثل فرنسا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.وتضمن الهند "التكافؤ السياسي" في العلاقات مع دول الرباعية وروسيا من خلال إنشاء آلية حوار "2 + 2" مع الجانبين.وبحسب الخير سيناقش الرئيسان أيضًا التعاون الهندي الروسي في الشرق الأقصى الروسي، وهي المنطقة التي تعد محور التركيز الحصري لسياسة الهند في الشرق الأقصى التي أعلنها رئيس الوزراء مودي في عام 2019، ومن المتوقع حدوث المزيد من التطوير فيما يتعلق بالتنقل والهجرة بين الهند وروسيا، حيث يمكن للقوى العاملة الهندية أن تساعد في تطوير هذه المنطقة التي تعاني من نقص ديموغرافي.

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