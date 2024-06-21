https://sarabic.ae/20240621/مجلس-الوزراء-الروسي-يوافق-على-مشروع-اتفاق-حول-إجراءات-تبادل-تشكيلات-عسكرية-مع-الهند-1090056097.html
مجلس الوزراء الروسي يوافق على مشروع اتفاق حول إجراءات تبادل تشكيلات عسكرية مع الهند
مجلس الوزراء الروسي يوافق على مشروع اتفاق حول إجراءات تبادل تشكيلات عسكرية مع الهند
سبوتنيك عربي
وافقت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، على مشروع اتفاقية بشأن إجراءات الإرسال المتبادل للتشكيلات العسكرية والسفن الحربية والطائرات العسكرية بين روسيا والهند. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T20:10+0000
2024-06-21T20:10+0000
2024-06-21T20:10+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104056/25/1040562579_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_833bf521f2825e5178e064a9e3d1bc14.jpg
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوقائع القانونية الحكومية، أنه "وفقًا للفقرة 1 من المادة 11 من القانون الاتحادي "بشأن المعاهدات الدولية لروسيا الاتحادية"، تمت "الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة جمهورية الهند بشأن إجراءات إرسال الوحدات العسكرية، والمقدم من قبل وزارة الدفاع الروسية وبالاتفاق مع وزارة الخارجية الروسية وغيرها من السلطات التنفيذية الفيدرالية المختصة".وأوضح البيان أن المشروع تم تقديمه من قبل وزارة الدفاع الروسية، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات التنفيذية الفيدرالية الأخرى. كما تم إعداد الوثيقة من قبل من قبل الجانب الهندي.
https://sarabic.ae/20240616/الهند-توضح-سبب-رفضها-البيان-الختامي-لـمؤتمر-سويسرا-1089914358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104056/25/1040562579_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_80ee7d5d0119876ba12cb7f352f0b9d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الهند اليوم
مجلس الوزراء الروسي يوافق على مشروع اتفاق حول إجراءات تبادل تشكيلات عسكرية مع الهند
وافقت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، على مشروع اتفاقية بشأن إجراءات الإرسال المتبادل للتشكيلات العسكرية والسفن الحربية والطائرات العسكرية بين روسيا والهند.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوقائع القانونية الحكومية، أنه "وفقًا للفقرة 1 من المادة 11 من القانون الاتحادي "بشأن المعاهدات الدولية لروسيا الاتحادية"، تمت "الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة جمهورية الهند بشأن إجراءات إرسال الوحدات العسكرية، والمقدم من قبل وزارة الدفاع الروسية وبالاتفاق مع وزارة الخارجية الروسية وغيرها من السلطات التنفيذية الفيدرالية المختصة".
وأضاف: "وسبق ذلك مشروع اتفاق بين حكومة روسيا وحكومة جمهورية الهند، والذي صاغه الجانب الهندي، بشأن إجراءات إرسال التشكيلات العسكرية والسفن الحربية والطائرات العسكرية الروسية إلى أراضي الهند، والتشكيلات العسكرية والسفن الحربية والطائرات العسكرية لجمهورية الهند إلى أراضي روسيا وتنظيم الخدمات اللوجستية المتبادلة بينها".
وأوضح البيان أن المشروع تم تقديمه من قبل وزارة الدفاع الروسية، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات التنفيذية الفيدرالية الأخرى. كما تم إعداد الوثيقة من قبل من قبل الجانب الهندي.