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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مجلس الوزراء الروسي يوافق على مشروع اتفاق حول إجراءات تبادل تشكيلات عسكرية مع الهند
مجلس الوزراء الروسي يوافق على مشروع اتفاق حول إجراءات تبادل تشكيلات عسكرية مع الهند
سبوتنيك عربي
وافقت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، على مشروع اتفاقية بشأن إجراءات الإرسال المتبادل للتشكيلات العسكرية والسفن الحربية والطائرات العسكرية بين روسيا والهند. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوقائع القانونية الحكومية، أنه "وفقًا للفقرة 1 من المادة 11 من القانون الاتحادي "بشأن المعاهدات الدولية لروسيا الاتحادية"، تمت "الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة جمهورية الهند بشأن إجراءات إرسال الوحدات العسكرية، والمقدم من قبل وزارة الدفاع الروسية وبالاتفاق مع وزارة الخارجية الروسية وغيرها من السلطات التنفيذية الفيدرالية المختصة".وأوضح البيان أن المشروع تم تقديمه من قبل وزارة الدفاع الروسية، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات التنفيذية الفيدرالية الأخرى. كما تم إعداد الوثيقة من قبل من قبل الجانب الهندي.
https://sarabic.ae/20240616/الهند-توضح-سبب-رفضها-البيان-الختامي-لـمؤتمر-سويسرا-1089914358.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم
روسيا, أخبار الهند اليوم

مجلس الوزراء الروسي يوافق على مشروع اتفاق حول إجراءات تبادل تشكيلات عسكرية مع الهند

20:10 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الحكومة الروسية في موسكو
مبنى الحكومة الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov
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وافقت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، على مشروع اتفاقية بشأن إجراءات الإرسال المتبادل للتشكيلات العسكرية والسفن الحربية والطائرات العسكرية بين روسيا والهند.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوقائع القانونية الحكومية، أنه "وفقًا للفقرة 1 من المادة 11 من القانون الاتحادي "بشأن المعاهدات الدولية لروسيا الاتحادية"، تمت "الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة جمهورية الهند بشأن إجراءات إرسال الوحدات العسكرية، والمقدم من قبل وزارة الدفاع الروسية وبالاتفاق مع وزارة الخارجية الروسية وغيرها من السلطات التنفيذية الفيدرالية المختصة".
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16 يونيو, 16:50 GMT
وأضاف: "وسبق ذلك مشروع اتفاق بين حكومة روسيا وحكومة جمهورية الهند، والذي صاغه الجانب الهندي، بشأن إجراءات إرسال التشكيلات العسكرية والسفن الحربية والطائرات العسكرية الروسية إلى أراضي الهند، والتشكيلات العسكرية والسفن الحربية والطائرات العسكرية لجمهورية الهند إلى أراضي روسيا وتنظيم الخدمات اللوجستية المتبادلة بينها".
وأوضح البيان أن المشروع تم تقديمه من قبل وزارة الدفاع الروسية، بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات التنفيذية الفيدرالية الأخرى. كما تم إعداد الوثيقة من قبل من قبل الجانب الهندي.
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