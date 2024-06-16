https://sarabic.ae/20240616/الهند-توضح-سبب-رفضها-البيان-الختامي-لـمؤتمر-سويسرا-1089914358.html

الهند توضح سبب رفضها البيان الختامي لـ"مؤتمر سويسرا"

الهند توضح سبب رفضها البيان الختامي لـ"مؤتمر سويسرا"

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الخارجية الهندية، أن الهند لم توقع على الوثائق التي تم اعتمادها عقب المؤتمر الخاص بالصراع الأوكراني في سويسرا، لأنها تعتقد أن الحل السلمي للصراع... 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T16:50+0000

2024-06-16T16:50+0000

2024-06-16T16:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الهند اليوم

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وأوضحت الخارجية الهندية، في بيان لها: "كان الوفد الهندي حاضرا في الجلستين العامتين الافتتاحية والختامية للقمة، ولم تنضم الهند إلى أي بيان أو وثيقة تم اعتمادها نتيجة لهذه القمة".وأشار البيان إلى أن مشاركة الهند في القمة، وكذلك في الاجتماعات السابقة المخصصة "لصيغة السلام الأوكرانية، كانت متسقة مع نهج البلاد الثابت لتعزيز حل دائم وسلمي للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية".ورفضت دول "بريكس" الحاضرة في المؤتمر حول أوكرانيا في بورغنستوك بسويسرا، التوقيع على بيان مشترك عقب المفاوضات.وقام المنظمون بنشر قائمة الدول الموقعة على البيان الختامي على شاشات المركز الصحفي في بورغنشتوك.تم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل 80 دولة من أصل 92 دولة حاضرة، لكن أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة لم توقع على هذه الوثيقة.الجدير بالذكر أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وزعماء العديد من الدول الأخرى إلى سويسرا لم يحضروا، في حين غادر بعض المشاركين في الحدث، مثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس، مبكرا.وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبادرة سلام مع أوكرانيا، شرط رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.وأضاف بوتين أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي لحل الصراع في أوكرانيا، لكن إذا رفض الغرب وكييف، فسيكون ذلك مسؤوليتهم عن إراقة الدماء.وأكد بوتين أن أنانية وغطرسة الدول الغربية أدت إلى الوضع الحالي، وقد اقترب العالم من نقطة اللاعودة.

https://sarabic.ae/20240616/الدوما-الروسي-مؤتمر-سويسرا-أظهر-انقساما-في-العالم-فيما-يتعلق-بتسوية-الصراع-الأوكراني-1089913658.html

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