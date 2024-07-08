https://sarabic.ae/20240708/بوتين-يشيد-بالإنجازات-التي-حققها-مودي-ويصفه-بشخص-نشيط-للغاية-1090601532.html

بوتين يشيد بالإنجازات التي حققها مودي ويصفه بشخص "نشيط للغاية"

بوتين يشيد بالإنجازات التي حققها مودي ويصفه بشخص "نشيط للغاية"

سبوتنيك عربي

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتطور الذي حققته الهند والنجاحات التي حققها رئيس وزرائها ناريندرا مودي، الذي أعيد انتخابه مؤخرا لهذا المنصب. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T17:18+0000

2024-07-08T17:18+0000

2024-07-08T17:18+0000

روسيا

العالم

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وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع مودي في مقر إقامته قرب موسكو: "أود أن أهنئك على إعادة انتخابك كرئيس للوزراء، وأعتقد أن هذا ليس من قبيل الصدفة، ولكنه نتيجة لعملك على مدى سنوات عديدة".وقال الرئيس الروسي: "لديك أفكارك الخاصة، وأنت شخص نشيط للغاية، وتعرف كيفية تحقيق نتائج لصالح الهند والشعب الهندي".وأشار بوتين إلى أن "الهند تحتل بكل ثقة المركز الثالث في العالم من حيث الحجم الاقتصادي".وستستمر زيارة مودي حتى 9 يوليو/ تموز، وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.وكما أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن الجزء غير الرسمي من الزيارة سيبدأ هذا المساء.وقال النائب الأول لوزير الخارجية الهندي فيناي كواترا، في وقت سابق، إن مودي سيحضر عشاء خاصا مع بوتين في المساء.وأشار بيسكوف إلى أنه من المتوقع في هذه اللقاءات التبادل الموسع لوجهات النظر، وهو ما "سيعوض إلى حد كبير نقص البيانات لوسائل الإعلام".ومن المقرر أن يجتمع مودي، يوم الثلاثاء أيضًا، مع الجالية الهندية في روسيا، ويضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول، ويزور جناح "روساتوم" في معرض في موسكو.وكما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين سابقًا، فإن قادة البلدين سيناقشان آفاق تطوير العلاقات الروسية الهندية الودية تقليديًا، بالإضافة إلى القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

https://sarabic.ae/20240708/رئيس-الوزراء-الهندي-يصل-إلى-موسكو-في-أول-زيارة-له-منذ-5-أعوام-فيديو--1090589341.html

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