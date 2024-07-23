خبير في العلاقات الدولية: موقف روسيا من تنحي بايدن كان مسؤولا ويسجل لصالحها

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ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
09:03 GMT
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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https://sarabic.ae/20240723/خبير-في-العلاقات-الدولية-موقف-روسيا-من-تنحي-بايدن-كان-مسؤولا-ويسجل-لصالحها-1091042279.html
خبير في العلاقات الدولية: موقف روسيا من تنحي بايدن كان مسؤولا ويسجل لصالحها
خبير في العلاقات الدولية: موقف روسيا من تنحي بايدن كان مسؤولا ويسجل لصالحها
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، أن الموقف السياسي لوزارة الخارجية الروسية هو موقف مسؤول ويسجل لصالح الروس في لغة العلاقات... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T06:58+0000
2024-07-23T06:58+0000
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وأوضح ملحم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "موسكو اهتمت في إبراز أنها غير مسؤولة أو معنية بملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأنها لا تهدف للتدخل في الشؤون الداخلية للأمريكيين".واعتبر ملحم أن "انسحاب بايدن من المعركة الانتخابية كان متوقعا، إذ أن الهفوات التي حصلت له خلال المناظرة الأخيرة، مثّلت مؤشرا واضحا على أنه لن ينجح في المضي بالسباق الرئاسي".وأشار إلى أن "بايدن كان يتعرض لضغوط داخلية من الديمقراطيين، فأغلبهم يرى أن تمسكه بموقفه السياسي وعدم تراجعه عنه قد يؤديان إلى خسارتهم الانتخابات الرئاسية ولاحقا انتخابات الكونغرس".ولفت ملحم إلى أن "ترامب ومن معه في فريقه السياسي قد أجروا في الآونة الأخيرة مراجعة نقدية للمرحلة السابقة إبان عهد بايدن، والتجربة السابقة للزعيم الجمهوري قبيل مغادرته البيت الأبيض".وقال: "أداء ترامب، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، سيكون مختلفا عما كان عليه في السابق، وقد يكون أكثر عقلانية بالنظر لبعض المواقف التي قد تكون ذات سقوف عالية".وأكد أن "العالم اليوم أمام مقاربة جديدة للملف الأوكراني"، مشددا على أنها "ستؤدي إلى إضعاف الموقف المتشدد الذي تعتمده الحكومة الفاشية وغير الشرعية في كييف، ومن خلفها حلف شمال الأطلسي".وأشاد ملحم بالإنجازات التي تحققها روسيا في الميدان، قائلا: "القوات الروسية تثبت جدارة فعلية، وموسكو تمسك بزمام المبادرة بكل قوة".وأضاف: "الروس لطالما كانوا على استعداد للتسوية السياسية والحل الدبلوماسي، وهذا يشير إلى مقدار المسؤولية التي يتمتع بها الكرملين في مواجهة الهجمة الأطلسية الغربية".وختم بالقول: "العالم بحاجة إلى روسيا لمواجهة غطرسة الغرب".تقارير: انسحاب بايدن يفتح الطريق أمام فوز ترامب على هاريس في انتخابات الرئاسةسفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة يتحدث عن مشكلة رئيسية تواجه البلاد
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, سياسة, سياسة خارجية, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, سياسة, سياسة خارجية, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير في العلاقات الدولية: موقف روسيا من تنحي بايدن كان مسؤولا ويسجل لصالحها

06:58 GMT 23.07.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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حصري
أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، أن الموقف السياسي لوزارة الخارجية الروسية هو موقف مسؤول ويسجل لصالح الروس في لغة العلاقات الديبلوماسية.
وأوضح ملحم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "موسكو اهتمت في إبراز أنها غير مسؤولة أو معنية بملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأنها لا تهدف للتدخل في الشؤون الداخلية للأمريكيين".
واعتبر ملحم أن "انسحاب بايدن من المعركة الانتخابية كان متوقعا، إذ أن الهفوات التي حصلت له خلال المناظرة الأخيرة، مثّلت مؤشرا واضحا على أنه لن ينجح في المضي بالسباق الرئاسي".
وأشار إلى أن "بايدن كان يتعرض لضغوط داخلية من الديمقراطيين، فأغلبهم يرى أن تمسكه بموقفه السياسي وعدم تراجعه عنه قد يؤديان إلى خسارتهم الانتخابات الرئاسية ولاحقا انتخابات الكونغرس".
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ولفت ملحم إلى أن "ترامب ومن معه في فريقه السياسي قد أجروا في الآونة الأخيرة مراجعة نقدية للمرحلة السابقة إبان عهد بايدن، والتجربة السابقة للزعيم الجمهوري قبيل مغادرته البيت الأبيض".
وقال: "أداء ترامب، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، سيكون مختلفا عما كان عليه في السابق، وقد يكون أكثر عقلانية بالنظر لبعض المواقف التي قد تكون ذات سقوف عالية".

ولفت إلى أن "تصريحات ترامب حول الحرب في أوكرانيا تشير إلى أنه بصدد التحضير لصفقة سياسية قد تؤدي الى تسوية الأزمة، وإيجاد حل سياسي".

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وحمّل ملحم بايدن مسؤولية "إشعال الحرب في منطقة أوراسيا، وتزويد النازيين بالأسلحة لمواجهة دولة روسيا الاتحادية".
وأكد أن "العالم اليوم أمام مقاربة جديدة للملف الأوكراني"، مشددا على أنها "ستؤدي إلى إضعاف الموقف المتشدد الذي تعتمده الحكومة الفاشية وغير الشرعية في كييف، ومن خلفها حلف شمال الأطلسي".
وأشاد ملحم بالإنجازات التي تحققها روسيا في الميدان، قائلا: "القوات الروسية تثبت جدارة فعلية، وموسكو تمسك بزمام المبادرة بكل قوة".
وأضاف: "الروس لطالما كانوا على استعداد للتسوية السياسية والحل الدبلوماسي، وهذا يشير إلى مقدار المسؤولية التي يتمتع بها الكرملين في مواجهة الهجمة الأطلسية الغربية".
وختم بالقول: "العالم بحاجة إلى روسيا لمواجهة غطرسة الغرب".
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