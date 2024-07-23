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تقارير: انسحاب بايدن يفتح الطريق أمام فوز ترامب على هاريس في انتخابات الرئاسة
تقارير: انسحاب بايدن يفتح الطريق أمام فوز ترامب على هاريس في انتخابات الرئاسة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير، بأن نتائج أول استطلاع للرأي أجري بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي، حيث أظهرت النتائج تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترامب على... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T06:27+0000
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وقالت: "أظهر استطلاعان سياسيان أن هاريس ستخسر أمام ترامب إذا تم انتخابها كمرشحة ديمقراطية، أمام دونالد ترامب".بحسب مجلة "نيوزويك" فإن هذا الاستطلاع تم إجراءه في 21 يوليو/تموز على 800 ناخب أمريكي محتمل، وبلغ هامش الخطأ فيه 3.5 نقطة مئوية.وتم إجراء هذا الاستطلاع على 4001 ناخب مسجل، وبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.قالت مرشحة الحزب الجمهوري للكونغرس الأمريكي، كاثلين وين، إن قرار الرئيس جو بايدن إنهاء ترشحه لإعادة انتخابه جاء نتيجة لإطاحة الحزب الديمقراطي به، بعد أن رأى الحزب أنه لم يعد مفيدا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تقارير: انسحاب بايدن يفتح الطريق أمام فوز ترامب على هاريس في انتخابات الرئاسة

06:27 GMT 23.07.2024 (تم التحديث: 06:39 GMT 23.07.2024)
© AFP 2023 / Saul Loebخروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / Saul Loeb
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أفادت تقارير، بأن نتائج أول استطلاع للرأي أجري بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي، حيث أظهرت النتائج تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وقالت: "أظهر استطلاعان سياسيان أن هاريس ستخسر أمام ترامب إذا تم انتخابها كمرشحة ديمقراطية، أمام دونالد ترامب".

وأشارت إلى أن الاستطلاع الأول، الذي أجرته "أون بوينت بولتيكس" و"سوشال ريسيرش" أظهر أن 51% من المستطلعين يفضلون التصويت لترامب، في حين حصلت هاريس على 43% من الأصوات، و6% لم يعربوا عن ثقتهم في أي من المرشحين.

بحسب مجلة "نيوزويك" فإن هذا الاستطلاع تم إجراءه في 21 يوليو/تموز على 800 ناخب أمريكي محتمل، وبلغ هامش الخطأ فيه 3.5 نقطة مئوية.

وأوضحت أن الاستطلاع الثاني، الذي أجرته شركة التحليلات "مورنينغ كونسلت، "فقد أظهر أن 47% من المشاركين يفضلون ترامب مقابل 45% لهاريس.

وتم إجراء هذا الاستطلاع على 4001 ناخب مسجل، وبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين.
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة يتحدث عن مشكلة رئيسية تواجه البلاد
05:11 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.

وقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي"، ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمريكيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قالت مرشحة الحزب الجمهوري للكونغرس الأمريكي، كاثلين وين، إن قرار الرئيس جو بايدن إنهاء ترشحه لإعادة انتخابه جاء نتيجة لإطاحة الحزب الديمقراطي به، بعد أن رأى الحزب أنه لم يعد مفيدا.
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