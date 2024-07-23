سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة يتحدث عن مشكلة رئيسية تواجه البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240723/سفير-واشنطن-السابق-لدى-الأمم-المتحدة-يتحدث-عن-مشكلة-رئيسية-تواجه-البلاد-1091040250.html
سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة يتحدث عن مشكلة رئيسية تواجه البلاد
سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة يتحدث عن مشكلة رئيسية تواجه البلاد
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أندرو يونغ أن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة هي أن السكان لديهم... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T05:11+0000
2024-07-23T05:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4654e0c578ed8368f6a65e2ca4de4f54.jpg
وقال يونغ لوكالة "سبوتنيك" عندما طُلب منه التعليق على محاولة الاغتيال الأخيرة للرئيس السابق دونالد ترامب: "أنا خائف جدًا على بلدي. في رأيي، مشكلتنا الرئيسية هي أن لدينا الكثير من الأسلحة".وأضاف يونج: "هذه البنادق يمكن أن تقتل الناس بشكل أسرع، وهذا أمر سيئ للجميع".وأوضح أنه في مدن مثل بتلر بولاية بنسلفانيا، حيث تم محاولة اغتيال ترامب، لا يحتاج الناس إلى مثل هذه الأسلحة.يعد ترامب من المؤيدين منذ فترة طويلة للتعديل الثاني للدستور الأمريكي، الذي يحمي حق الأمريكيين في الاحتفاظ بالأسلحة.ويوم السبت 13 تموز/يوليو، وقع إطلاق نار أثناء إلقاء خطاب خلال حملة ترامب الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، وأصيب الرئيس السابق في أذنه، وقُتل أحد المتفرجين، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة. وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه قتل مشتبها به أطلق عدة طلقات على المنصة. وبحسب ما ورد كان مختبئًا على سطح مبنى على بعد ن100 متر من المسرح، خارج منطقة الحدث.
https://sarabic.ae/20240722/جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكي-يعترف-بفشله-بسبب-محاولة-اغتيال-ترامب-1091029609.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeff974fc3c1c171b493719eae36dca4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة يتحدث عن مشكلة رئيسية تواجه البلاد

05:11 GMT 23.07.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
صرح الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أندرو يونغ أن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة هي أن السكان لديهم الكثير من الأسلحة في أيديهم.
وقال يونغ لوكالة "سبوتنيك" عندما طُلب منه التعليق على محاولة الاغتيال الأخيرة للرئيس السابق دونالد ترامب: "أنا خائف جدًا على بلدي. في رأيي، مشكلتنا الرئيسية هي أن لدينا الكثير من الأسلحة".

وأكد يونغ أن تقليد احتفاظ الأمريكيين بالبنادق يعود إلى أيام تكوين الدولة الأمريكية، عندما كان الناس يحصلون على الطعام من خلال الصيد. ومع ذلك، قال إنه لم تكن هناك بنادق آلية في ذلك الوقت، وكان من المستحيل أن يحدث ذلك النوع من الضرر الذي يحدث الآن.

وأضاف يونج: "هذه البنادق يمكن أن تقتل الناس بشكل أسرع، وهذا أمر سيئ للجميع".
وأوضح أنه في مدن مثل بتلر بولاية بنسلفانيا، حيث تم محاولة اغتيال ترامب، لا يحتاج الناس إلى مثل هذه الأسلحة.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعترف بفشله بسبب محاولة اغتيال ترامب
أمس, 15:56 GMT
يعد ترامب من المؤيدين منذ فترة طويلة للتعديل الثاني للدستور الأمريكي، الذي يحمي حق الأمريكيين في الاحتفاظ بالأسلحة.
ويوم السبت 13 تموز/يوليو، وقع إطلاق نار أثناء إلقاء خطاب خلال حملة ترامب الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، وأصيب الرئيس السابق في أذنه، وقُتل أحد المتفرجين، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.
وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه قتل مشتبها به أطلق عدة طلقات على المنصة. وبحسب ما ورد كان مختبئًا على سطح مبنى على بعد ن100 متر من المسرح، خارج منطقة الحدث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:52 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلب إخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس لبدء عملية عسكريةأمس, 05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала