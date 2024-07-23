https://sarabic.ae/20240723/سفير-واشنطن-السابق-لدى-الأمم-المتحدة-يتحدث-عن-مشكلة-رئيسية-تواجه-البلاد-1091040250.html
سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة يتحدث عن مشكلة رئيسية تواجه البلاد
سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة يتحدث عن مشكلة رئيسية تواجه البلاد
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أندرو يونغ أن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة هي أن السكان لديهم... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T05:11+0000
2024-07-23T05:11+0000
2024-07-23T05:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال يونغ لوكالة "سبوتنيك" عندما طُلب منه التعليق على محاولة الاغتيال الأخيرة للرئيس السابق دونالد ترامب: "أنا خائف جدًا على بلدي. في رأيي، مشكلتنا الرئيسية هي أن لدينا الكثير من الأسلحة".وأضاف يونج: "هذه البنادق يمكن أن تقتل الناس بشكل أسرع، وهذا أمر سيئ للجميع".وأوضح أنه في مدن مثل بتلر بولاية بنسلفانيا، حيث تم محاولة اغتيال ترامب، لا يحتاج الناس إلى مثل هذه الأسلحة.يعد ترامب من المؤيدين منذ فترة طويلة للتعديل الثاني للدستور الأمريكي، الذي يحمي حق الأمريكيين في الاحتفاظ بالأسلحة.ويوم السبت 13 تموز/يوليو، وقع إطلاق نار أثناء إلقاء خطاب خلال حملة ترامب الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، وأصيب الرئيس السابق في أذنه، وقُتل أحد المتفرجين، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة. وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه قتل مشتبها به أطلق عدة طلقات على المنصة. وبحسب ما ورد كان مختبئًا على سطح مبنى على بعد ن100 متر من المسرح، خارج منطقة الحدث.
https://sarabic.ae/20240722/جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكي-يعترف-بفشله-بسبب-محاولة-اغتيال-ترامب-1091029609.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة يتحدث عن مشكلة رئيسية تواجه البلاد
صرح الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أندرو يونغ أن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة هي أن السكان لديهم الكثير من الأسلحة في أيديهم.
وقال يونغ لوكالة "سبوتنيك" عندما طُلب منه التعليق على محاولة الاغتيال الأخيرة للرئيس السابق دونالد ترامب: "أنا خائف جدًا على بلدي. في رأيي، مشكلتنا الرئيسية هي أن لدينا الكثير من الأسلحة".
وأكد يونغ أن تقليد احتفاظ الأمريكيين بالبنادق يعود إلى أيام تكوين الدولة الأمريكية، عندما كان الناس يحصلون على الطعام من خلال الصيد. ومع ذلك، قال إنه لم تكن هناك بنادق آلية في ذلك الوقت، وكان من المستحيل أن يحدث ذلك النوع من الضرر الذي يحدث الآن.
وأضاف يونج: "هذه البنادق يمكن أن تقتل الناس بشكل أسرع، وهذا أمر سيئ للجميع".
وأوضح أنه في مدن مثل بتلر بولاية بنسلفانيا، حيث تم محاولة اغتيال ترامب، لا يحتاج الناس إلى مثل هذه الأسلحة.
يعد ترامب من المؤيدين منذ فترة طويلة للتعديل الثاني للدستور الأمريكي، الذي يحمي حق الأمريكيين في الاحتفاظ بالأسلحة.
ويوم السبت 13 تموز/يوليو، وقع إطلاق نار أثناء إلقاء خطاب خلال حملة ترامب الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، وأصيب الرئيس السابق في أذنه، وقُتل أحد المتفرجين، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.
وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه قتل مشتبها به أطلق عدة طلقات على المنصة. وبحسب ما ورد كان مختبئًا على سطح مبنى على بعد ن100 متر من المسرح، خارج منطقة الحدث.