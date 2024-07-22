https://sarabic.ae/20240722/جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكي-يعترف-بفشله-بسبب-محاولة-اغتيال-ترامب-1091029609.html

جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعترف بفشله بسبب محاولة اغتيال ترامب

جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعترف بفشله بسبب محاولة اغتيال ترامب

سبوتنيك عربي

اعترفت رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكي، كيمبرلي تشيتل، بأن محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، كانت أكبر فشل... 22.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-22T15:56+0000

2024-07-22T15:56+0000

2024-07-22T15:56+0000

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وأوضحت تشيتل أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن محاولة اغتيال ترامب، وستعمل على ضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى، بحسب قولها.وأكدت شيتل أنه قبل الهجوم كانت هناك معلومات عن شخص مشبوه في منطقة التجمع.وأضافت تشيتل: "تم تحديد الشخص على أنه مشبوه. لو كان لدى الأمن معلومات حول التهديدات، لما سمح له (ترامب) بالصعود إلى المسرح".وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل بعض المراقبين حكومة بايدن مسؤولية الحادث.

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