https://sarabic.ae/20240722/تصويت-برأيك-هل-تستطيع-كامالا-هاريس-إبعاد-ترامب-عن-البيت-الأبيض؟-1091028687.html
تصويت... برأيك هل تستطيع كامالا هاريس إبعاد ترامب عن "البيت الأبيض"؟
تصويت... برأيك هل تستطيع كامالا هاريس إبعاد ترامب عن "البيت الأبيض"؟
سبوتنيك عربي
تصدّر خبر إعلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي في أمريكا وسائل الإعلام العالمية، لكن الأنظار توجهت مباشرة إلى نائبته كامالا هاريس، التي... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T15:23+0000
2024-07-22T15:23+0000
2024-07-22T15:23+0000
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ولعب المال السياسي دورا مهما في إطاحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من إكمال سباق الانتخابات الرئاسية، حسبما كشفت تقارير صحفية أمريكية.وتعرض بايدن لضغوط كبيرة من الديمقراطيين لدفعه نحو قرار الانسحاب من السباق، وبنفس قدر أهمية هذه الضغوط كانت خطط المانحين بـ"تجفيف" التبرعات المالية لحملة بايدن، في الفترة الأخيرة، مؤثرة في قراره.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المانحين الديمقراطيين الرئيسيين كانوا متشككين في قدرة بايدن على الفوز في المنافسة الانتخابية، وقال العديد منهم إن مخاوفهم تم استقبالها بشكل "بارد" من مسؤولي حملة بايدن.برأيك، هل تستطيع كامالا هاريس إبعاد ترامب عن "البيت الأبيض"؟
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استطلاعات الرأي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
تصويت... برأيك هل تستطيع كامالا هاريس إبعاد ترامب عن "البيت الأبيض"؟
تصدّر خبر إعلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي في أمريكا وسائل الإعلام العالمية، لكن الأنظار توجهت مباشرة إلى نائبته كامالا هاريس، التي ستخوض السباق بدلا من بايدن، وسط شكوك كبيرة في قدرتها على تحقيق هدف الوصول إلى "البيت الأبيض".
ولعب المال السياسي دورا مهما في إطاحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من إكمال سباق الانتخابات الرئاسية، حسبما كشفت تقارير صحفية أمريكية.
وتعرض بايدن لضغوط كبيرة من الديمقراطيين لدفعه نحو قرار الانسحاب من السباق، وبنفس قدر أهمية هذه الضغوط كانت خطط المانحين بـ"تجفيف" التبرعات المالية لحملة بايدن، في الفترة الأخيرة، مؤثرة في قراره.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المانحين الديمقراطيين الرئيسيين كانوا متشككين في قدرة بايدن
على الفوز في المنافسة الانتخابية، وقال العديد منهم إن مخاوفهم تم استقبالها بشكل "بارد" من مسؤولي حملة بايدن.
برأيك، هل تستطيع كامالا هاريس إبعاد ترامب عن "البيت الأبيض"؟