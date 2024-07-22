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صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
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مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
12:31 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
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تصويت... برأيك هل تستطيع كامالا هاريس إبعاد ترامب عن "البيت الأبيض"؟
تصويت... برأيك هل تستطيع كامالا هاريس إبعاد ترامب عن "البيت الأبيض"؟
سبوتنيك عربي
تصدّر خبر إعلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي في أمريكا وسائل الإعلام العالمية، لكن الأنظار توجهت مباشرة إلى نائبته كامالا هاريس، التي... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T15:23+0000
2024-07-22T15:23+0000
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ولعب المال السياسي دورا مهما في إطاحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من إكمال سباق الانتخابات الرئاسية، حسبما كشفت تقارير صحفية أمريكية.وتعرض بايدن لضغوط كبيرة من الديمقراطيين لدفعه نحو قرار الانسحاب من السباق، وبنفس قدر أهمية هذه الضغوط كانت خطط المانحين بـ"تجفيف" التبرعات المالية لحملة بايدن، في الفترة الأخيرة، مؤثرة في قراره.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المانحين الديمقراطيين الرئيسيين كانوا متشككين في قدرة بايدن على الفوز في المنافسة الانتخابية، وقال العديد منهم إن مخاوفهم تم استقبالها بشكل "بارد" من مسؤولي حملة بايدن.برأيك، هل تستطيع كامالا هاريس إبعاد ترامب عن "البيت الأبيض"؟
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استطلاعات الرأي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы

تصويت... برأيك هل تستطيع كامالا هاريس إبعاد ترامب عن "البيت الأبيض"؟

15:23 GMT 22.07.2024
© AFP 2023كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
تصدّر خبر إعلام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحابه من السباق الرئاسي في أمريكا وسائل الإعلام العالمية، لكن الأنظار توجهت مباشرة إلى نائبته كامالا هاريس، التي ستخوض السباق بدلا من بايدن، وسط شكوك كبيرة في قدرتها على تحقيق هدف الوصول إلى "البيت الأبيض".
ولعب المال السياسي دورا مهما في إطاحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من إكمال سباق الانتخابات الرئاسية، حسبما كشفت تقارير صحفية أمريكية.
وتعرض بايدن لضغوط كبيرة من الديمقراطيين لدفعه نحو قرار الانسحاب من السباق، وبنفس قدر أهمية هذه الضغوط كانت خطط المانحين بـ"تجفيف" التبرعات المالية لحملة بايدن، في الفترة الأخيرة، مؤثرة في قراره.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المانحين الديمقراطيين الرئيسيين كانوا متشككين في قدرة بايدن على الفوز في المنافسة الانتخابية، وقال العديد منهم إن مخاوفهم تم استقبالها بشكل "بارد" من مسؤولي حملة بايدن.
برأيك، هل تستطيع كامالا هاريس إبعاد ترامب عن "البيت الأبيض"؟
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