https://sarabic.ae/20240722/ترامب-الجمهوريون-مجبرون-على-إنفاق-الأموال-لمحاربة-بايدن-المحتال-1091007073.html
ترامب: الجمهوريون مجبرون على إنفاق الأموال لمحاربة بايدن المحتال
ترامب: الجمهوريون مجبرون على إنفاق الأموال لمحاربة بايدن المحتال
سبوتنيك عربي
قال المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحزب الجمهوري يجب أن يحصل على تعويضات عن "الاحتيال" الذي قامت به حاشية الرئيس جو بايدن بعد قراره الانسحاب من... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T10:08+0000
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وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أن الجمهوريين اضطروا إلى إهدار الوقت والمال في محاربة بايدن "المحتال"، والآن بعد أن انسحب من السباق، سيتعين على الحملة أن تبدأ من جديد.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.إعلام أمريكي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انسحاب بايدن من الانتخاباتوقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي"، ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.قالت مرشحة الحزب الجمهوري للكونغرس الأمريكي، كاثلين وين، إن قرار الرئيس جو بايدن إنهاء ترشحه لإعادة انتخابه جاء نتيجة لإطاحة الحزب الديمقراطي به، بعد أن رأى الحزب أنه لم يعد مفيدا.ضابط استخبارات أمريكي: السياسة الأمريكية دخلت فترة جديدة من الفوضى.. فيديو
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: الجمهوريون مجبرون على إنفاق الأموال لمحاربة بايدن المحتال
قال المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحزب الجمهوري يجب أن يحصل على تعويضات عن "الاحتيال" الذي قامت به حاشية الرئيس جو بايدن بعد قراره الانسحاب من السباق الانتخابي.
وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أن الجمهوريين اضطروا إلى إهدار الوقت والمال في محاربة بايدن "المحتال"، والآن بعد أن انسحب من السباق، سيتعين على الحملة أن تبدأ من جديد.
وتساءل ترامب: "ألا ينبغي تعويض الحزب الجمهوري عن احتيال جو (بايدن) على جميع المحيطين به، بما في ذلك أطباؤه ووسائل الإعلام الكاذبة، كانوا يعلمون أنه لم يكن في حالة تسمح له بالترشح للرئاسة أو أن يكون رئيسًا؟".
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.
وقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي"، ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
قالت مرشحة الحزب الجمهوري للكونغرس الأمريكي، كاثلين وين، إن قرار الرئيس جو بايدن إنهاء ترشحه لإعادة انتخابه جاء نتيجة لإطاحة الحزب الديمقراطي به، بعد أن رأى الحزب أنه لم يعد مفيدا.