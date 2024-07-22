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كبير المانحين لدى الحزب الديمقراطي الأمريكي يرفض دعم هاريس
كبير المانحين لدى الحزب الديمقراطي الأمريكي يرفض دعم هاريس
سبوتنيك عربي
رفض جون مورغان، أحد المانحين الرئيسيين للحزب الديمقراطي الأمريكي، تقديم الدعم المالي لكامالا هاريس في الانتخابات إذا أصبحت مرشحة الحزب للرئاسة. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مورغان: "التصويت لشخص ما هو شيء، وجمع ملايين الدولارات لشخص ما هو شيء آخر".وأضاف: "إذا أصبحت هي (هاريس) المرشحة للرئاسة، فسيكون هناك حفل كبير جدًا في مارألاغو (مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب) في تلك الليلة".مسؤول بالبيت الأبيض: لا يوجد سبب طبي لانسحاب بايدن من سباق الرئاسةوأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.قالت مرشحة الحزب الجمهوري للكونغرس الأمريكي، كاثلين وين، إن قرار الرئيس جو بايدن إنهاء ترشحه لإعادة انتخابه جاء نتيجة لإطاحة الحزب الديمقراطي به، بعد أن رأى الحزب أنه لم يعد مفيدا.خبراء لـ"سبوتنيك": قرار بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يكن مفاجئا
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

كبير المانحين لدى الحزب الديمقراطي الأمريكي يرفض دعم هاريس

09:08 GMT 22.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
رفض جون مورغان، أحد المانحين الرئيسيين للحزب الديمقراطي الأمريكي، تقديم الدعم المالي لكامالا هاريس في الانتخابات إذا أصبحت مرشحة الحزب للرئاسة.
وقال مورغان: "التصويت لشخص ما هو شيء، وجمع ملايين الدولارات لشخص ما هو شيء آخر".

ويعتقد مورغان أن هاريس ستخسر انتخابات نوفمبر. ووفقا لشبكة "ABC" الإخبارية، فقد أبلغ (مورغان) بالفعل اللجنة المالية الوطنية للرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء رعايتها.

وأضاف: "إذا أصبحت هي (هاريس) المرشحة للرئاسة، فسيكون هناك حفل كبير جدًا في مارألاغو (مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب) في تلك الليلة".
مسؤول بالبيت الأبيض: لا يوجد سبب طبي لانسحاب بايدن من سباق الرئاسة
نواب بالكونغرس يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
إعلام أمريكي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انسحاب بايدن من الانتخابات
07:01 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني/ نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.

وقال بايدن في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي"، ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قالت مرشحة الحزب الجمهوري للكونغرس الأمريكي، كاثلين وين، إن قرار الرئيس جو بايدن إنهاء ترشحه لإعادة انتخابه جاء نتيجة لإطاحة الحزب الديمقراطي به، بعد أن رأى الحزب أنه لم يعد مفيدا.
خبراء لـ"سبوتنيك": قرار بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يكن مفاجئا
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