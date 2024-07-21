https://sarabic.ae/20240721/خـبراء-لـسبوتنيك-قرار-بايدن-بالانسحاب-من-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-لم-يكن-مفاجئا-1091002102.html

خـبراء لـ"سبوتنيك": قرار بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يكن مفاجئا

خـبراء لـ"سبوتنيك": قرار بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يكن مفاجئا

سبوتنيك عربي

صرح السفير الليبي السابق في السنغال وعضو المجلس الانتقالي وعضو لجنة السياسة والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني الانتقالي، حسين الصغير، بأن قرار الرئيس الأمريكي... 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T22:59+0000

2024-07-21T22:59+0000

2024-07-21T23:02+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

ترامب

نائب الرئيس الأمريكي

العالم

الانتخابات الأمريكية

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نغازي – سبوتنيك. وقال الصغير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "انسحاب بايدن لم يكن مفاجئة وكان متوقعًا منذ أكثر من سنة وتزايدت التوقعات في الأيام الأخيرة. الديمقراطيون فقدوا الكثير من الدعم في ولاية بنسلفانيا".وأضاف أن "استطلاعات الرأي كانت تشير إلى تقدم (الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري) دونالد ترامب على حساب بايدن". موضحًا أن "العامل الصحي لبايدن وإدارته للأزمة في أوروبا وتعاطيه مع الأزمات في الشرق الأوسط كانت عوامل تؤثر سلباً على موقفه".وفيما يتعلق بالملف الليبي أشار الصغير إلى أن "التغيير في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا سيكون طفيفا جداً، حيث تُدار الملفات الليبية بفكرة الاستراتيجيات والعمل المؤسساتي". لافتًا إلى أن "هناك توقعات بمرونة أكثر في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وموقف أكثر صلابة تجاه القضايا في الشرق الأوسط".وأوضح الدبلوماسي الليبي أن "السياسة الأمريكية ستكون أكثر واقعية في التعاطي مع التداعيات الإقليمية والدولية، وخاصة في مجال القضاء الدولي ومعالجة الجرائم الإسرائيلية في فلسطين".في سياق متصل، أكد أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، حامد فارس، أن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي كان مفاجئاً، ولكنه كان متوقعاً وسيعزز فرص الديمقراطيين في مواجهة ترامب.وأضاف قائلاً "يبقى السؤال هنا هل تستطيع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والسياسية والمحامية المتمرسة، استكمال مسيرة الحزب الديمقراطي في سباق الرئاسة الأمريكية وتكون نداً قوياً لدونالد ترامب؟".وأوضح أن "هاريس لديها القدرة والخبرة السياسية التي قد تؤهلها لخوض هذا التحدي الصعب". مشيراً إلى أن "الفترة المقبلة ستكشف مدى قدرة الديمقراطيين على التوحد خلف مرشح واحد قوي لمواجهة التحديات التي يفرضها الحزب الجمهوري وترامب على حد سواء".يأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، فيما أعلن دعمه لنائبته

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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ترامب, نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الانتخابات الأمريكية