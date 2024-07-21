https://sarabic.ae/20240721/خـبراء-لـسبوتنيك-قرار-بايدن-بالانسحاب-من-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-لم-يكن-مفاجئا-1091002102.html
خـبراء لـ"سبوتنيك": قرار بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يكن مفاجئا
خـبراء لـ"سبوتنيك": قرار بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يكن مفاجئا
سبوتنيك عربي
صرح السفير الليبي السابق في السنغال وعضو المجلس الانتقالي وعضو لجنة السياسة والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني الانتقالي، حسين الصغير، بأن قرار الرئيس الأمريكي... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T22:59+0000
2024-07-21T22:59+0000
2024-07-21T23:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
ترامب
نائب الرئيس الأمريكي
العالم
الانتخابات الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090283965_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_847ccfd60728945094accfd77d897439.jpg
نغازي – سبوتنيك. وقال الصغير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "انسحاب بايدن لم يكن مفاجئة وكان متوقعًا منذ أكثر من سنة وتزايدت التوقعات في الأيام الأخيرة. الديمقراطيون فقدوا الكثير من الدعم في ولاية بنسلفانيا".وأضاف أن "استطلاعات الرأي كانت تشير إلى تقدم (الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري) دونالد ترامب على حساب بايدن". موضحًا أن "العامل الصحي لبايدن وإدارته للأزمة في أوروبا وتعاطيه مع الأزمات في الشرق الأوسط كانت عوامل تؤثر سلباً على موقفه".وفيما يتعلق بالملف الليبي أشار الصغير إلى أن "التغيير في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا سيكون طفيفا جداً، حيث تُدار الملفات الليبية بفكرة الاستراتيجيات والعمل المؤسساتي". لافتًا إلى أن "هناك توقعات بمرونة أكثر في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وموقف أكثر صلابة تجاه القضايا في الشرق الأوسط".وأوضح الدبلوماسي الليبي أن "السياسة الأمريكية ستكون أكثر واقعية في التعاطي مع التداعيات الإقليمية والدولية، وخاصة في مجال القضاء الدولي ومعالجة الجرائم الإسرائيلية في فلسطين".في سياق متصل، أكد أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، حامد فارس، أن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي كان مفاجئاً، ولكنه كان متوقعاً وسيعزز فرص الديمقراطيين في مواجهة ترامب.وأضاف قائلاً "يبقى السؤال هنا هل تستطيع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والسياسية والمحامية المتمرسة، استكمال مسيرة الحزب الديمقراطي في سباق الرئاسة الأمريكية وتكون نداً قوياً لدونالد ترامب؟".وأوضح أن "هاريس لديها القدرة والخبرة السياسية التي قد تؤهلها لخوض هذا التحدي الصعب". مشيراً إلى أن "الفترة المقبلة ستكشف مدى قدرة الديمقراطيين على التوحد خلف مرشح واحد قوي لمواجهة التحديات التي يفرضها الحزب الجمهوري وترامب على حد سواء".يأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، فيما أعلن دعمه لنائبته
https://sarabic.ae/20240721/ضابط-مخابرات-أمريكي-السياسة-الأمريكية-دخلت-فترة-جديدة-من-الفوضى-فيديو-1091001765.html
https://sarabic.ae/20240721/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يدعو-بايدن-إلى-الاستقالة-من-منصبه-كرئيس-على-الفور-1091000125.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090283965_74:0:963:667_1920x0_80_0_0_d35aab52027ab49a6c409409518579a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ترامب, نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الانتخابات الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ترامب, نائب الرئيس الأمريكي, العالم, الانتخابات الأمريكية
خـبراء لـ"سبوتنيك": قرار بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يكن مفاجئا
22:59 GMT 21.07.2024 (تم التحديث: 23:02 GMT 21.07.2024)
صرح السفير الليبي السابق في السنغال وعضو المجلس الانتقالي وعضو لجنة السياسة والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني الانتقالي، حسين الصغير، بأن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لم يكن مفاجئاً، بل كان متوقعاً منذ أكثر من سنة.
نغازي – سبوتنيك. وقال الصغير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "انسحاب بايدن لم يكن مفاجئة وكان متوقعًا منذ أكثر من سنة وتزايدت التوقعات في الأيام الأخيرة. الديمقراطيون فقدوا الكثير من الدعم في ولاية بنسلفان
يا".
وأضاف أن "استطلاعات الرأي كانت تشير إلى تقدم (الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري) دونالد ترامب على حساب بايدن". موضحًا أن "العامل الصحي لبايدن وإدارته للأزمة في أوروبا وتعاطيه مع الأزمات في الشرق الأوسط كانت عوامل تؤثر سلباً على موقفه".
وأشار إلى أن "الوضع كان يميل لصالح الديمقراطيين مسبقاً، وقبل الانتخابات بحوالي 6 أشهر أعتقد أن الوضع سيفرز الديمقراطيين في النهاية".
وفيما يتعلق بالملف الليبي أشار الصغير إلى أن "التغيير في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا سيكون طفيفا جداً، حيث تُدار الملفات الليبية بفكرة الاستراتيجيات والعمل المؤسساتي". لافتًا إلى أن "هناك توقعات بمرونة أكثر في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وموقف أكثر صلابة تجاه القضايا في الشرق الأوسط".
وأوضح الدبلوماسي الليبي أن "السياسة الأمريكية ستكون أكثر واقعية في التعاطي مع التداعيات الإقليمية والدولية، وخاصة في مجال القضاء الدولي ومعالجة الجرائم الإسرائيلية في فلسطين".
في سياق متصل، أكد أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الجمهورية الجديدة للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، حامد فارس، أن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي كان مفاجئاً، ولكنه كان متوقعاً وسيعزز فرص الديمقراطيين في مواجهة ترامب.
وقال فارس في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن" انسحاب بايدن من سباق الرئاسة قرار مفاجئ ولكنه كان متوقعاً في ظل ازدياد الضغوط عليه من داخل الحزب الديمقراطي". مشيرًا إلى أن "هذا الانسحاب يعزز من فرص المرشح الديمقراطي القادم في مواجهة دونالد ترامب والحزب الجمهوري، خاصة بعد تراجع قدرات بايدن الإدراكية والعقلية".
وأضاف قائلاً "يبقى السؤال هنا هل تستطيع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والسياسية والمحامية المتمرسة، استكمال مسيرة الحزب الديمقراطي في سباق الرئاسة الأمريكية وتكون نداً قوياً لدونالد ترامب؟".
وأوضح أن "هاريس لديها القدرة والخبرة السياسية التي قد تؤهلها لخوض هذا التحدي الصعب". مشيراً إلى أن "الفترة المقبلة ستكشف مدى قدرة الديمقراطيين على التوحد خلف مرشح واحد قوي لمواجهة التحديات التي يفرضها الحزب الجمهوري وترامب على حد سواء".
يأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، فيما أعلن دعمه لنائبته