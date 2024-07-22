https://sarabic.ae/20240722/مسؤول-بالبيت-الأبيض-لا-يوجد-سبب-طبي-لانسحاب-بايدن-من-سباق-الرئاسة-1091002656.html
مسؤول بالبيت الأبيض: لا يوجد سبب طبي لانسحاب بايدن من سباق الرئاسة
مسؤول بالبيت الأبيض: لا يوجد سبب طبي لانسحاب بايدن من سباق الرئاسة
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول بارز في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لم يكن له علاقة بأي مشاكل طبية. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T01:30+0000
2024-07-22T01:30+0000
2024-07-22T02:14+0000
البيت الأبيض
جو بايدن
الانتخابات الأمريكية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6acd3e83e6389fed97e629bc5b26403.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "قرار الرئيس (الأمريكي جو) بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة لم يكن له علاقة بأي بمشاكل طبية".يأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، فيما أعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.وقال بايدن في بيان نشره عبر منصة "إكس": "زملائي الديمقراطيين، لقد قررت عدم قبول ترشيح الحزب، وتركيز كل طاقتي على مهامي كرئيس لبقية فترة ولايتي. أول قرار لي كمرشح للحزب في 2020 كان اختيار كامالا هاريس نائبة لي".
https://sarabic.ae/20240721/خـبراء-لـسبوتنيك-قرار-بايدن-بالانسحاب-من-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-لم-يكن-مفاجئا-1091002102.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ced6db1da122f556d5a5febba43ade03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البيت الأبيض, جو بايدن, الانتخابات الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض, جو بايدن, الانتخابات الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول بالبيت الأبيض: لا يوجد سبب طبي لانسحاب بايدن من سباق الرئاسة
01:30 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 02:14 GMT 22.07.2024)
أكد مسؤول بارز في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لم يكن له علاقة بأي مشاكل طبية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "قرار الرئيس (الأمريكي جو) بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة لم يكن له علاقة بأي بمشاكل طبية".
وأضاف أن بايدن لم يخضع لأي فحوصات طبية خاصة، بصرف النظر عن الفحوصات اليومية مع طبيبه والتي كان لها علاقة في الأيام الأخيرة بمراقبة إصابته بفيروس كورونا.
يأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته، فيما أعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.
وقال بايدن في بيان نشره عبر منصة "إكس": "زملائي الديمقراطيين، لقد قررت عدم قبول ترشيح الحزب، وتركيز كل طاقتي على مهامي كرئيس لبقية فترة ولايتي. أول قرار لي كمرشح للحزب في 2020 كان اختيار كامالا هاريس نائبة لي".