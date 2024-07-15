https://sarabic.ae/20240715/ترامب-يكشف-عن-سبب-غير-متوقع-أنقده-من-الموت-1090800851.html
ترامب يكشف عن سبب "غير متوقع" أنقذه من الموت
ترامب يكشف عن سبب "غير متوقع" أنقذه من الموت
سبوتنيك عربي
أبدى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، لطبيبه الخاص عن تعجبه من حظه الجيد، بعد ساعات من إصابته خلال محاولة اغتياله، يوم السبت الماضي. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T06:08+0000
2024-07-15T06:08+0000
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وتداولت وسائل إعلام أمريكية مضمون محادثة هاتفية جرت بين ترامب وطبيبه، روني جاكسون، بعد ساعات قليلة من محاولة الاغتيال.وأكد ترامب لجاكسون في المحادثة عن سبب غير متوقع وراء نجاته، وهو "رسم بياني"، مؤكدا أنه أنقذ حياته.وأوضح ترامب أنه خلال وقوفه أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كان يشير إلى رسم بياني يعرض إحصائيات الهجرة على الشاشة على يمينه، والذي عندما التفت للإشارة إليه انطلق الرصاص ليصيب أذنه اليمنى فقط، وكان من الممكن أن يخترق دماغه.وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.
https://sarabic.ae/20240715/بايدن-دوافع-مطلق-النار-على-ترامب-وانتماءاته-غير-معروفة-بعد-1090798593.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب يكشف عن سبب "غير متوقع" أنقذه من الموت
06:08 GMT 15.07.2024 (تم التحديث: 06:37 GMT 15.07.2024)
أبدى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي، دونالد ترامب، لطبيبه الخاص عن تعجبه من حظه الجيد، بعد ساعات من إصابته خلال محاولة اغتياله، يوم السبت الماضي.
وتداولت وسائل إعلام أمريكية مضمون محادثة هاتفية جرت بين ترامب وطبيبه، روني جاكسون، بعد ساعات قليلة من محاولة الاغتيال.
وأكد ترامب لجاكسون في المحادثة عن سبب غير متوقع وراء نجاته، وهو "رسم بياني"، مؤكدا أنه أنقذ حياته.
وأوضح ترامب أنه خلال وقوفه أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كان يشير إلى رسم بياني يعرض إحصائيات الهجرة على الشاشة على يمينه، والذي عندما التفت للإشارة إليه انطلق الرصاص ليصيب أذنه اليمنى فقط، وكان من الممكن أن يخترق دماغه.
وقال ترامب لطبيبه روني جاكسون في محادثته معه: "لو لم أشر إلى هذا الرسم البياني وأدرت رأسي لأنظر إليه، لكانت تلك الرصاصة قد أصابتني في رأسي مباشرة".
وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".
وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.
وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.
وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.