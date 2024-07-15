https://sarabic.ae/20240715/بايدن-دوافع-مطلق-النار-على-ترامب-وانتماءاته-غير-معروفة-بعد-1090798593.html

بايدن: دوافع مطلق النار على ترامب وانتماءاته غير معروفة بعد

بايدن: دوافع مطلق النار على ترامب وانتماءاته غير معروفة بعد

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن دوافع وانتماءات مطلق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، ليست معروفة حتى... 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T00:48+0000

2024-07-15T00:48+0000

2024-07-15T00:48+0000

جو بايدن

ترامب

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الانتخابات الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن في كلمة له، "لا نعرف دوافع مطلق النار (على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب) بعد.. لا نعرف آراءه أو انتماءاته.. لا نعرف ما إذا كان قد تلقى مساعدة أو دعمًا، أو ما إذا كان قد تواصل مع أي شخص آخر".وتابع، "لقد أصبح الخطاب السياسي في هذا البلد ساخنًا للغاية. حان الوقت للتهدئة". مشيرًا إلى أن "الخلافات السياسية يجب أن تحل عبر صناديق الاقتراع وليس بالرصاص".ولفت إلى أنه، "لا يوجد مكان في أمريكا لمثل هذا النوع من العنف، أو أي عنف على الإطلاق، دون استثناء. لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح العنف هو القاعدة".وأوضح أن، "الوقت قد حان لكي يهدأوا. نحن جميعا نتحمل مسؤولية ذلك. نعم، هناك اختلافات بيننا، والمخاطر في هذه الانتخابات عالية للغاية. وهذا أمر لا مفر منه في دولة ديمقراطية. ولكن لا ينبغي أبدا أن تتحول السياسة إلى ساحة معركة".ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديووتعرض ترامب، أمس السبت، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وأسفر الحادث، وفقًا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.بايدن ورؤساء سابقون يعلقون.. ردود فعل غاضبة على إطلاق النار على ترامب وحملته تكشف حالتهوفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأميركي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.

https://sarabic.ae/20240714/بايدن-ممتنون-لأن-ترامب-بصحة-جيدة-ووجهت-بإجراء-تحقيق-دقيق-وسريع-1090796128.html

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جو بايدن, ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية