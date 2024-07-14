https://sarabic.ae/20240714/بايدن-ممتنون-لأن-ترامب-بصحة-جيدة-ووجهت-بإجراء-تحقيق-دقيق-وسريع-1090796128.html
بايدن: ممتنون لأن ترامب بصحة جيدة ووجهت بإجراء تحقيق دقيق وسريع
بايدن: ممتنون لأن ترامب بصحة جيدة ووجهت بإجراء تحقيق دقيق وسريع
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن امتنانه لتحسن صحة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي المحتمل دونالد ترامب، في أعقاب محاولة اغتياله أمس،... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T18:47+0000
2024-07-14T18:47+0000
2024-07-14T18:47+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن، في مؤتمر صحفي: "ممتنون لأن ترامب بصحة جيدة ويتعافى، وتحدثت الليلة الماضية معه واطمأنيت على صحته"، مضيفًا: "لا مكان في أمريكا لمثل هذا العنف، فهذه ليست قيم بلادنا".وتابع: "وجهت بأن يكون التحقيق في ذلك دقيقا وسريعا، وسيحصل المحققون على كل الموارد التي يحتاجونها لإنهاء التحقيق"، مشيرًا: "لقد أعطيت توجيهاتي للخدمة السرية بتوفير الحماية الكاملة لترامب وضمان أمنه".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وقال إنه شعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديووكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.بايدن ورؤساء سابقون يعلقون.. ردود فعل غاضبة على إطلاق النار على ترامب وحملته تكشف حالتهوأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.
https://sarabic.ae/20240714/خبراء-محاولة-اغتيال-ترامب-تفتح-الباب-لسيناريوهات-عدة-في-أمريكا-1090794099.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: ممتنون لأن ترامب بصحة جيدة ووجهت بإجراء تحقيق دقيق وسريع
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن امتنانه لتحسن صحة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي المحتمل دونالد ترامب، في أعقاب محاولة اغتياله أمس، مؤكدًا أنه وجّه بإجراء تحقيق سريع ودقيق في الواقعة.
وقال بايدن، في مؤتمر صحفي: "ممتنون لأن ترامب بصحة جيدة ويتعافى، وتحدثت الليلة الماضية معه واطمأنيت على صحته"، مضيفًا: "لا مكان في أمريكا لمثل هذا العنف، فهذه ليست قيم بلادنا".
وتابع: "وجهت بأن يكون التحقيق في ذلك دقيقا وسريعا، وسيحصل المحققون على كل الموارد التي يحتاجونها لإنهاء التحقيق"، مشيرًا: "لقد أعطيت توجيهاتي للخدمة السرية بتوفير الحماية الكاملة لترامب وضمان أمنه".
وأوضح بايدن: "أعطيت توجيهاتي لتوفير جميع الإجراءات اللازمة لحماية وأمان المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ غدا".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي
من أذنه اليمنى، وقال إنه شعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.
وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.
وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.
وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.