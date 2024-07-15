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تصويت... برأيك من يقف خلف محاولة اغتيال ترامب؟
تصويت... برأيك من يقف خلف محاولة اغتيال ترامب؟
سبوتنيك عربي
تصدرت مشاهد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، عناوين الأخبار حول العالم وكثرت التساؤلات حول الجهة التي تقف خلف... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T07:48+0000
2024-07-15T07:48+0000
استطلاعات الرأي
العالم
جو بايدن
ترامب
البيت الأبيض
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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، تعليقا على الحدث: "لا نعرف دوافع مطلق النار (على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب) بعد.. لا نعرف آراءه أو انتماءاته.. لا نعرف ما إذا كان قد تلقى مساعدة أو دعمًا، أو ما إذا كان قد تواصل مع أي شخص آخر".وتشهد أمركيا انقساما داخليا حادا ظهر جليا في أحداث الكابيتول، عندما اقتحم مواطنون أمريكيون الكونغرس وأغلقوه عقب فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية عام 2021، التي سقط فيها عدد من القتلى.تصويت... برأيك من هو الرئيس الأمريكي المقبل الذي ستفتح له أبواب البيت الأبيض؟تصويت... برأيك هل تزرع أمريكا بذور حرب عالمية ثالثة بنشرها صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا؟تصويت.. برأيك هل تبرير إسرائيل لهجماتها على الجولان مقبول أم أن لدمشق حق الرد؟
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استطلاعات الرأي, العالم, جو بايدن, ترامب, البيت الأبيض, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, جو بايدن, ترامب, البيت الأبيض, опросы

تصويت... برأيك من يقف خلف محاولة اغتيال ترامب؟

07:48 GMT 15.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKEالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKE
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تصدرت مشاهد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، عناوين الأخبار حول العالم وكثرت التساؤلات حول الجهة التي تقف خلف محاولة الاغتيال التي قد تغير مسار السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، تعليقا على الحدث: "لا نعرف دوافع مطلق النار (على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب) بعد.. لا نعرف آراءه أو انتماءاته.. لا نعرف ما إذا كان قد تلقى مساعدة أو دعمًا، أو ما إذا كان قد تواصل مع أي شخص آخر".

وأضاف بايدن: "لقد أصبح الخطاب السياسي في هذا البلد ساخنًا للغاية. حان الوقت للتهدئة. الخلافات السياسية يجب أن تحل عبر صناديق الاقتراع وليس بالرصاص. الوقت قد حان لكي يهدأوا. نحن جميعا نتحمل مسؤولية ذلك. نعم، هناك اختلافات بيننا، والمخاطر في هذه الانتخابات عالية للغاية. وهذا أمر لا مفر منه في دولة ديمقراطية. ولكن لا ينبغي أبدا أن تتحول السياسة إلى ساحة معركة".

وتشهد أمركيا انقساما داخليا حادا ظهر جليا في أحداث الكابيتول، عندما اقتحم مواطنون أمريكيون الكونغرس وأغلقوه عقب فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية عام 2021، التي سقط فيها عدد من القتلى.

وتأتي محاولة اغتيال ترامب لتشير مجددا إلى وجود انقسام حاد بين ساسة البلاد وهو ما أشارت إليه كلمات الرئيس بايدن أيضا، لكن يبقى السؤال الأهم؛ من يقف وراء محاولة الاغتيال هذه، ومن صاحب المصلحة الأولى من هذه المحاولة الفاشلة برأيك؟

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تصويت... برأيك هل تزرع أمريكا بذور حرب عالمية ثالثة بنشرها صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا؟
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