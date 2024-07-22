الكرملين يعلق على تصريحات هاريس عن روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
10:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
غارات إسرائيلية على الحديدة والسعودية تنفي استخدام أجوائها لضرب اليمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240722/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-هاريس-عن-روسيا-1091008218.html
الكرملين يعلق على تصريحات هاريس عن روسيا
الكرملين يعلق على تصريحات هاريس عن روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قد كانت مليئة بخطاب ممجوج لكن... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T10:56+0000
2024-07-22T10:57+0000
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084085617_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_6ace79333164d30dcdd89052dbcdb569.jpg
وقال بيسكوف مجيبا عن رؤية الكرملين في ترشح كامالا هاريس لمنصب الرئيس الأمريكي في سياق العلاقات الروسية الأمريكية، إن "بعض تصريحاتها مليئة بخطاب غير ودّي تجاه روسيا لكننا لم نسجل أي أفعال أخرى لها فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الأمريكية الثنائية".وأضاف أن "مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية مهمة جدا لروسيا".وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أمس الأحد، أنه لن يترشح للانتخابات مرة أخرى من قبل الحزب الديمقراطي، موضحا أنه يؤيد ترشيح نائبته كامالا هاريس من قبل الحزب، ودعا الديمقراطيين لأن "يتوحدوا وينتصروا على ترمب".
https://sarabic.ae/20240722/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-إمكانية-بدء-مفاوضات-مع-روسيا-1091007939.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084085617_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_f37c47a798f2a158886b619f8868fd96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين
الكرملين

الكرملين يعلق على تصريحات هاريس عن روسيا

10:56 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 10:57 GMT 22.07.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قد كانت مليئة بخطاب ممجوج لكن الكرملين لم يسجل أي تصرف آخر لها بشأن العلاقات مع روسيا.
وقال بيسكوف مجيبا عن رؤية الكرملين في ترشح كامالا هاريس لمنصب الرئيس الأمريكي في سياق العلاقات الروسية الأمريكية، إن "بعض تصريحاتها مليئة بخطاب غير ودّي تجاه روسيا لكننا لم نسجل أي أفعال أخرى لها فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الأمريكية الثنائية".
وأضاف أن "مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية مهمة جدا لروسيا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن إمكانية بدء مفاوضات مع روسيا
10:30 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أمس الأحد، أنه لن يترشح للانتخابات مرة أخرى من قبل الحزب الديمقراطي، موضحا أنه يؤيد ترشيح نائبته كامالا هاريس من قبل الحزب، ودعا الديمقراطيين لأن "يتوحدوا وينتصروا على ترمب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلب إخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس لبدء عملية عسكرية05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала