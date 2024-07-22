https://sarabic.ae/20240722/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-هاريس-عن-روسيا-1091008218.html
الكرملين يعلق على تصريحات هاريس عن روسيا
الكرملين يعلق على تصريحات هاريس عن روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قد كانت مليئة بخطاب ممجوج لكن... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T10:56+0000
2024-07-22T10:56+0000
2024-07-22T10:57+0000
الكرملين
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وقال بيسكوف مجيبا عن رؤية الكرملين في ترشح كامالا هاريس لمنصب الرئيس الأمريكي في سياق العلاقات الروسية الأمريكية، إن "بعض تصريحاتها مليئة بخطاب غير ودّي تجاه روسيا لكننا لم نسجل أي أفعال أخرى لها فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الأمريكية الثنائية".وأضاف أن "مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية مهمة جدا لروسيا".وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أمس الأحد، أنه لن يترشح للانتخابات مرة أخرى من قبل الحزب الديمقراطي، موضحا أنه يؤيد ترشيح نائبته كامالا هاريس من قبل الحزب، ودعا الديمقراطيين لأن "يتوحدوا وينتصروا على ترمب".
https://sarabic.ae/20240722/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-إمكانية-بدء-مفاوضات-مع-روسيا-1091007939.html
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الكرملين
الكرملين يعلق على تصريحات هاريس عن روسيا
10:56 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 10:57 GMT 22.07.2024)
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قد كانت مليئة بخطاب ممجوج لكن الكرملين لم يسجل أي تصرف آخر لها بشأن العلاقات مع روسيا.
وقال بيسكوف مجيبا عن رؤية الكرملين في ترشح كامالا هاريس لمنصب الرئيس الأمريكي في سياق العلاقات الروسية الأمريكية، إن "بعض تصريحاتها مليئة بخطاب غير ودّي تجاه روسيا لكننا لم نسجل أي أفعال أخرى لها فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الأمريكية الثنائية".
وأضاف أن "مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية مهمة جدا لروسيا".
وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أمس الأحد، أنه لن يترشح للانتخابات مرة أخرى من قبل الحزب الديمقراطي، موضحا أنه يؤيد ترشيح نائبته كامالا هاريس من قبل الحزب، ودعا الديمقراطيين لأن "يتوحدوا وينتصروا على ترمب".