https://sarabic.ae/20240722/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-إمكانية-بدء-مفاوضات-مع-روسيا-1091007939.html

الكرملين يعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن إمكانية بدء مفاوضات مع روسيا

الكرملين يعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن إمكانية بدء مفاوضات مع روسيا

سبوتنيك عربي

علق السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، على كلام فلاديمير زيلينسكي حول إمكانية الحوار مع روسيا، مشيرا إلى "أننا بحاجة إلى انتظار إجراءات ملموسة، إن... 22.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-22T10:30+0000

2024-07-22T10:30+0000

2024-07-22T10:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "ما هو بالضبط وراء هذه الكلمات؟ ما هي الخطط المحددة التي نتحدث عنها، ما هي الإجراءات في هذا الاتجاه، إذا كان الحديث جديا؟ بينما لا نستطيع الحكم، ربما نحتاج إلى انتظار بعض الإجراءات المحددة، إن وجدت؟".وأشار إلى أن "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو مخاوفنا وإنجازاتنا ومشكلاتنا والشيء الرئيسي بالطبع هو العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف التي تم تحديدها".صحفي غربي يكشف سبب تحرك زيلينسكي غير المتوقع تجاه روسياوأوضح أن "حلف شمال الأطلسي يواصل تطوير بنيته التحتية العسكرية باتجاه حدودنا، ويواصل تطويقنا ببنيته التحتية العسكرية، ما يشكل خطرا علينا. إن الكتلة (الحلف) تصادمية، وهي في الواقع مصممة لمهام المواجهة، وتؤدي مهامها".وأمس الأحد، أعلن فلاديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات مع الممثلين الروس من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، على الرغم من المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر التفاوض مع موسكو.زيلينسكي يعلن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسياوذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.وأشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار. وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد الآن أي مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة.خبيرة فرنسية تتحدث عن سببين أجبرا زيلينسكي على الاعتراف بضرورة التفاوض مع موسكو

https://sarabic.ae/20240722/صحفي-غربي-يكشف-سبب-تحرك-زيلينسكي-غير-المتوقع-تجاه-روسيا-1091004857.html

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