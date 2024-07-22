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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240722/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-إمكانية-بدء-مفاوضات-مع-روسيا-1091007939.html
الكرملين يعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن إمكانية بدء مفاوضات مع روسيا
الكرملين يعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن إمكانية بدء مفاوضات مع روسيا
سبوتنيك عربي
علق السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، على كلام فلاديمير زيلينسكي حول إمكانية الحوار مع روسيا، مشيرا إلى "أننا بحاجة إلى انتظار إجراءات ملموسة، إن... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T10:30+0000
2024-07-22T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "ما هو بالضبط وراء هذه الكلمات؟ ما هي الخطط المحددة التي نتحدث عنها، ما هي الإجراءات في هذا الاتجاه، إذا كان الحديث جديا؟ بينما لا نستطيع الحكم، ربما نحتاج إلى انتظار بعض الإجراءات المحددة، إن وجدت؟".وأشار إلى أن "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو مخاوفنا وإنجازاتنا ومشكلاتنا والشيء الرئيسي بالطبع هو العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف التي تم تحديدها".صحفي غربي يكشف سبب تحرك زيلينسكي غير المتوقع تجاه روسياوأوضح أن "حلف شمال الأطلسي يواصل تطوير بنيته التحتية العسكرية باتجاه حدودنا، ويواصل تطويقنا ببنيته التحتية العسكرية، ما يشكل خطرا علينا. إن الكتلة (الحلف) تصادمية، وهي في الواقع مصممة لمهام المواجهة، وتؤدي مهامها".وأمس الأحد، أعلن فلاديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات مع الممثلين الروس من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، على الرغم من المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر التفاوض مع موسكو.زيلينسكي يعلن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسياوذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.وأشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار. وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد الآن أي مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة.خبيرة فرنسية تتحدث عن سببين أجبرا زيلينسكي على الاعتراف بضرورة التفاوض مع موسكو
https://sarabic.ae/20240722/صحفي-غربي-يكشف-سبب-تحرك-زيلينسكي-غير-المتوقع-تجاه-روسيا-1091004857.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الكرملين يعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن إمكانية بدء مفاوضات مع روسيا

10:30 GMT 22.07.2024
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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علق السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، على كلام فلاديمير زيلينسكي حول إمكانية الحوار مع روسيا، مشيرا إلى "أننا بحاجة إلى انتظار إجراءات ملموسة، إن وجدت".
وقال بيسكوف للصحفيين: "ما هو بالضبط وراء هذه الكلمات؟ ما هي الخطط المحددة التي نتحدث عنها، ما هي الإجراءات في هذا الاتجاه، إذا كان الحديث جديا؟ بينما لا نستطيع الحكم، ربما نحتاج إلى انتظار بعض الإجراءات المحددة، إن وجدت؟".

وأضاف: "بشكل عام، هذا بالطبع أفضل من التصريح باستبعاد أي اتصالات مع الجانب الروسي، مع رئيس الدولة الروسية. بالطبع، المحادثة بنبرة أو بأخرى حول الحوار أفضل بكثير من المحادثة حول نية القتال حتى آخر أوكراني".

وأشار إلى أن "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو مخاوفنا وإنجازاتنا ومشكلاتنا والشيء الرئيسي بالطبع هو العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف التي تم تحديدها".
صحفي غربي يكشف سبب تحرك زيلينسكي غير المتوقع تجاه روسيا

وقال بيسكوف: "بالمناسبة لا تساهم (المساعدات الغربية) في حل النزاع حول أوكرانيا، بل على العكس يؤدي إلى إطالة أمد هذا الأمر، وهذا لا يمكن أن يؤثر بأي شكل من الأشكال على نتيجة (العملية العسكرية الخاصة)".

وأوضح أن "حلف شمال الأطلسي يواصل تطوير بنيته التحتية العسكرية باتجاه حدودنا، ويواصل تطويقنا ببنيته التحتية العسكرية، ما يشكل خطرا علينا. إن الكتلة (الحلف) تصادمية، وهي في الواقع مصممة لمهام المواجهة، وتؤدي مهامها".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
صحفي غربي يكشف سبب تحرك زيلينسكي غير المتوقع تجاه روسيا
07:14 GMT
وأمس الأحد، أعلن فلاديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات مع الممثلين الروس من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، على الرغم من المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر التفاوض مع موسكو.

وأضاف متحدثا عن الاستعدادات للقمة الثانية: "إذا أردنا إنهاء الحرب ولدينا كل القوة للقيام بذلك، وإذا كان العالم متحدا حول أوكرانيا، فسنتحدث مع أولئك الذين يقررون كل شيء في روسيا"، وفقا وصفه.

زيلينسكي يعلن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا
وذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
وأشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار. وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد الآن أي مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة.
خبيرة فرنسية تتحدث عن سببين أجبرا زيلينسكي على الاعتراف بضرورة التفاوض مع موسكو
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