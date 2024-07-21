https://sarabic.ae/20240721/زيلينسكي-يعلن-إمكانية-إجراء-مفاوضات-مع-روسيا-1090997940.html

زيلينسكي يعلن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا

زيلينسكي يعلن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن فلاديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات مع الممثلين الروس من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، على الرغم من المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر... 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T17:28+0000

2024-07-21T17:28+0000

2024-07-21T17:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085965411_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_7df9c7cfc3fdcf98cad76d2a26f7e176.jpg

وقال زيلينسكي خلال مقابلة: "سنكون مستعدين للتحدث مع الشركاء وممثلي روسيا".وأضاف متحدثا عن الاستعدادات للقمة الثانية: "إذا أردنا إنهاء الحرب ولدينا كل القوة للقيام بذلك، وإذا كان العالم متحدا حول أوكرانيا، فسنتحدث مع أولئك الذين يقررون كل شيء في روسيا".ولفت إلى أن كييف مستعدة للحوار "إذا كانت هناك خطة جاهزة وإذا كانت روسيا مستعدة لمناقشة هذه الخطة".وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي، بأن الممثلين الروس "يجب أن يكونوا في القمة الثانية" بشأن أوكرانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وانعقد المؤتمر بشأن أوكرانيا في مدينة بورغنشتوك في سويسرا يومي 15 و16 حزيران/ يونيو الماضي.وأشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار، وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد الآن أي مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة.

https://sarabic.ae/20240719/ترامب-يقول-إنه-أجرى-اتصالا-جيدا-جدا-مع-زيلينسكي-1090957080.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا