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بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240721/زيلينسكي-يعلن-إمكانية-إجراء-مفاوضات-مع-روسيا-1090997940.html
زيلينسكي يعلن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا
زيلينسكي يعلن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات مع الممثلين الروس من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، على الرغم من المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T17:28+0000
2024-07-21T17:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي خلال مقابلة: "سنكون مستعدين للتحدث مع الشركاء وممثلي روسيا".وأضاف متحدثا عن الاستعدادات للقمة الثانية: "إذا أردنا إنهاء الحرب ولدينا كل القوة للقيام بذلك، وإذا كان العالم متحدا حول أوكرانيا، فسنتحدث مع أولئك الذين يقررون كل شيء في روسيا".ولفت إلى أن كييف مستعدة للحوار "إذا كانت هناك خطة جاهزة وإذا كانت روسيا مستعدة لمناقشة هذه الخطة".وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي، بأن الممثلين الروس "يجب أن يكونوا في القمة الثانية" بشأن أوكرانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وانعقد المؤتمر بشأن أوكرانيا في مدينة بورغنشتوك في سويسرا يومي 15 و16 حزيران/ يونيو الماضي.وأشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار، وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد الآن أي مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة.
https://sarabic.ae/20240719/ترامب-يقول-إنه-أجرى-اتصالا-جيدا-جدا-مع-زيلينسكي-1090957080.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعلن إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا

17:28 GMT 21.07.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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أعلن فلاديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات مع الممثلين الروس من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، على الرغم من المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر التفاوض مع موسكو.
وقال زيلينسكي خلال مقابلة: "سنكون مستعدين للتحدث مع الشركاء وممثلي روسيا".
وأضاف متحدثا عن الاستعدادات للقمة الثانية: "إذا أردنا إنهاء الحرب ولدينا كل القوة للقيام بذلك، وإذا كان العالم متحدا حول أوكرانيا، فسنتحدث مع أولئك الذين يقررون كل شيء في روسيا".
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ترامب يعلن عن إجراء اتصال "جيد جدا" مع زيلينسكي
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ولفت إلى أن كييف مستعدة للحوار "إذا كانت هناك خطة جاهزة وإذا كانت روسيا مستعدة لمناقشة هذه الخطة".
وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي، بأن الممثلين الروس "يجب أن يكونوا في القمة الثانية" بشأن أوكرانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وانعقد المؤتمر بشأن أوكرانيا في مدينة بورغنشتوك في سويسرا يومي 15 و16 حزيران/ يونيو الماضي.

وذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

وأشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار، وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد الآن أي مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة.
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