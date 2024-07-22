https://sarabic.ae/20240722/صحفي-غربي-يكشف-سبب-تحرك-زيلينسكي-غير-المتوقع-تجاه-روسيا-1091004857.html
صحفي غربي يكشف سبب تحرك زيلينسكي غير المتوقع تجاه روسيا
صحفي غربي يكشف سبب تحرك زيلينسكي غير المتوقع تجاه روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الصحفي الأيرلندي تشاي باوز، أن ممثلي المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا فلاديمير زيلينسكي أنه سيتعين عليه بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T07:14+0000
2024-07-22T07:14+0000
2024-07-22T07:14+0000
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وكتب باوز على منصة "إكس": "لقد خسرت أوكرانيا، وليس لديها أي فرصة لتحقيق النصر الوهمي الذي ظل يبشر به المحتالون السياسيون الذين يدعمونها منذ عدة سنوات، وزيلينسكي يعرف ذلك بالإضافة إلى ذلك، أبلغه فريق ترامب بالفعل أنه سيطلب منه التفاوض مع بوتين وإنهاء الحرب".وفي منتصف يونيو/حزيران، طرح بوتين مبادرة لإنهاء الصراع في أوكرانيا سلمياً، وأوضح أنه لبدء المفاوضات، يجب على نظام كييف سحب قواته من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية ستتوقف فور الاتفاق على هذا الشرط.وفي اليوم السابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات مع الممثلين الروس من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، على الرغم من المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر التفاوض مع موسكو.وأضاف متحدثا عن الاستعدادات للقمة الثانية: "إذا أردنا إنهاء الحرب ولدينا كل القوة للقيام بذلك، وإذا كان العالم متحدا حول أوكرانيا، فسنتحدث مع أولئك الذين يقررون كل شيء في روسيا"، وفقا وصفه.وأشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار. وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد الآن أي مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة.
https://sarabic.ae/20240721/زيلينسكي-يعلن-إمكانية-إجراء-مفاوضات-مع-روسيا-1090997940.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
صحفي غربي يكشف سبب تحرك زيلينسكي غير المتوقع تجاه روسيا
أعلن الصحفي الأيرلندي تشاي باوز، أن ممثلي المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا فلاديمير زيلينسكي أنه سيتعين عليه بدء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتب باوز على منصة "إكس": "لقد خسرت أوكرانيا، وليس لديها أي فرصة لتحقيق النصر الوهمي الذي ظل يبشر به المحتالون السياسيون الذين يدعمونها منذ عدة سنوات، وزيلينسكي يعرف ذلك بالإضافة إلى ذلك، أبلغه فريق ترامب بالفعل أنه سيطلب منه التفاوض مع بوتين وإنهاء الحرب".
وفي منتصف يونيو/حزيران، طرح بوتين مبادرة لإنهاء الصراع في أوكرانيا سلمياً، وأوضح أنه لبدء المفاوضات، يجب على نظام كييف سحب قواته من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية ستتوقف فور الاتفاق على هذا الشرط.
وفي اليوم السابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات مع الممثلين الروس من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، على الرغم من المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر التفاوض مع موسكو.
وأضاف متحدثا عن الاستعدادات للقمة الثانية: "إذا أردنا إنهاء الحرب ولدينا كل القوة للقيام بذلك، وإذا كان العالم متحدا حول أوكرانيا، فسنتحدث مع أولئك الذين يقررون كل شيء في روسيا"، وفقا وصفه.
وذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
وأشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار. وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد الآن أي مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة.