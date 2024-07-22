https://sarabic.ae/20240722/الرئيس-الصربي-الغرب-يستعد-لصراع-عسكري-مباشر-ضد-روسيا-بشكل-أسرع-من-المتوقع-1091004208.html

الرئيس الصربي: الغرب يستعد لصراع عسكري مباشر ضد روسيا بشكل أسرع من المتوقع

الرئيس الصربي: الغرب يستعد لصراع عسكري مباشر ضد روسيا بشكل أسرع من المتوقع

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بأن الغرب يستعد لصراع مسلح مباشر ضد روسيا. 22.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-22T06:20+0000

2024-07-22T06:20+0000

2024-07-22T06:20+0000

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وقال فوتشيتش: "إن توقع هزيمة روسيا أمر مستحيل كما يتخيل البعض.. يريد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن يكون إرثه السياسي هو إرث يوحنا(لم يحدد أيهم) وبطرس الأكبر وكاثرين الكبرى، فهو يفكر من الناحية الجيوسياسية، وهو كشخص استطاع أن يجمع كل صفاتهم في نفسه. إذا خسر، فلن يتبقى شيء من هذا الإرث".وأضاف لقناة "بينك": " سؤالي هو، هل هناك أحد في الغرب مستعد لذلك ( إي لمواجهة روسيا)؟ سأجيبك على الفور، لا أحد. إنهم يرغبون في القتال عن بعد، من خلال شخص آخر، واستثمار الأموال وما إلى ذلك. لكنهم في الوقت الحالي ليسوا مستعدين. هل سيكونون مستعدين؟ أعتقد أن الناس في الشرق، في روسيا وصربيا يُخدَعون عندما يعتقدون أنهم لن يفعلوا ذلك".وتابع: "إنهم (الغرب) الذين ليسوا مستعدين في الوقت الحالي، لكنني أعتقد أنهم سيكونون جاهزين، وأنهم يستعدون لصراع ضد روسيا أسرع بكثير مما يريد الكثير من الناس رؤيته... إنهم يستعدون لصراع عسكري".وأشار فوتشيتش إلى أن بعض الدول الاسكندنافية والغربية الأخرى اقترحت في السابق "تقسيم الأراضي والموارد الروسية".وأكدت موسكو مراراً وتكراراً أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن البلاد لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب شخص ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.

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